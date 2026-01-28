  • 會員
預算前瞻 | 香港會計師公會建議寬減薪俸稅及利得稅，倡容許新來港人才可用人民幣購一手物業

28/01/2026

　　香港會計師公會今天（28日）就政府2026-27 財政年度的財政預算案提出建議，主題為「提升香港優勢：激發創新、吸引人才，共建亮麗前景」。公會的預算案建議涵蓋四大範疇，包括：招商引資、推動經濟增長；吸引、留住及培育人才；確保公共財政穩健及稅制競爭力；以及支援社區及推動可持續發展。

 

（柳英傑攝）

 

　　為減輕市民財政負擔，公會建議一次性寬減2025-26年度100%的薪俸稅及利得稅，上限為5000元，或提升個人免稅額。公會亦建議寬減自然人擁有的物業兩季差餉，每季上限　1200元，對象為應課差餉租值較低的物業。

 

倡自用買家分三年等額分期繳付物業印花稅

 

　　為支持樓市及業主，公會建議容許購買住宅物業作自用的買家分三年等額分期繳付印花稅。此外，公會建議將薪俸稅下的租金扣除範圍擴大至包括服務式住宅，因為在港工作的非香港居民可能會長期居住在服務式住宅，且未必獲得僱主提供的房屋津貼。

 

倡推出「置業通」容許新來港內地人才以人民幣購一手物業

 

　　公會建議作出優化以配合長遠人力需求，並確保申請人留港為經濟及社區作出貢獻。其他建議包括簡化簽證程序並設立綠色通道，讓大灣區及海外學生在高峰期來港於專業界別實習；透過資助僱主提供具競爭力的薪酬與住宿，以協助留住優秀畢業生。

 

　　公會亦建議為海外人才子女提供私立教育津貼，以吸引家庭來港，以及推出「置業通」試行計劃，容許新來港內地人才直接以人民幣購買一手住宅物業。

 

　　另為開拓「銀髮經濟」及應對勞動力萎縮，公會建議措施包括將重投職場的65歲及以上退休人士的基本免稅額調高，並為僱主提供高達僱員薪金125%的額外稅務扣減，為期兩年。

 

為在港設立區域總部內地企業提供額外兩年稅務豁免

 

　　為鞏固香港作為領先國際商業樞紐的地位，公會建議提供針對性鼓勵措施以吸引區域總部（RHQS），包括為合資格區域總部的相關利潤提供為期五年的半額利得稅優惠（即8.25%）。

 

　　為支持內地企業及潛在的其他地區企業利用香港作為「走出去」的基地，公會建議為在港設立合資格區域總部的內地企業提供額外兩年的稅務豁免，並為C級高管提供租金補貼及特別簽證安排。公會亦建議為這些高管引入「2+3」年的工作簽證安排，並透過釐清其稅務狀況以鼓勵長遠留港發展。

 

　　為支援中小型企業應對經濟轉型，公會建議調整利得稅兩級制，透過下調稅率及或將獨立中小企的門檻由200萬元上調至300萬元，同時建議提供限時補貼或額外稅務扣減，協助中小企聘請資訊科技專才，推動數碼轉型。

 

倡推出「新股通」容許內地機構投資者認購香港新股

 

　　為進一步豐富本港的資產管理及貿易生態，公會建議改良單一家族辦公室的稅務寬減制度，包括將2.4億元的最低資產門檻改以「管理資產總值」（AUM）計算，並將免稅範圍擴大至藝術品等資產。

 

　　另外，公會鼓勵推出更多創新的人民幣計價離岸產品，例如年金、保險及金融工具；並與內地當局探討落實「新股通」的可行性，試行容許內地機構投資者認購香港新股。

 

　　公會亦建議推出措施鼓勵與智慧港口及物流的開支，以及為商品貿易相關的物流提供稅務優惠。另外，公會建議豁免香港註冊的私人公司在內部轉讓資產時的印花稅，以降低企業重組成本及鼓勵更多企業遷冊來港。

 

估計本財年將錄赤字14億元，財政儲備6529億

 

　　公會預期，股市反彈使相關印花稅收入增加，帶動本年度經營帳目取得盈餘，預計至2026年3月、政府財政儲備約為6529億元，相等於約10個月政府開支。

 

　　公會認為，香港整體財政狀況仍具實力，包括擁有由香港金管局超過4萬億元的外匯基金資產，且赤字佔本地生產總值（GDP）比率約為4.8%，反映香港目前的財政狀況仍然穩健。

 

　　在2024年的估算，負債佔本地生產總值之比率為大約9%；根據政府的數字，至2029-30年度此比率將維持於12%至16.5%之間，屬審慎及可控水平，並遠低於大部份的先進經濟體。加上政府對2025年實質本地生產總值增長的修訂預測為3.2%，通脹率溫和，因此沒有逼切憂慮。儘管如此，導致赤字的結構性因素凸顯了當局有必要主動調整財政政策，以確保長遠可持續性。

 

　　香港會計師公會會長羅卓堅表示，在全球不確定因素下，受惠於出口穩步增長、本地需求改善以及資本市場表現強勁等因素，香港經濟仍保持韌力。

 

　　此外，香港的負債佔本地生產總值之比率相比大部分已發展國家為低。同時，本港正面臨結構性挑戰，從人口老化和持續的人才缺口，到公共財政壓力及消費模式轉變。這些因素凸顯本港經濟有需要保持長遠競爭力和可持續增長。

 

　　香港會計師公會相信，憑藉審慎的財政管理、具針對性的稅務及政策改革，以及對創新、人才發展和可持續發展的持續投資，香港能夠鞏固其作為領先國際金融中心，以及物流、創新科技及教育樞紐的地位。

 

建議提高住宅物業租賃印花稅，薪俸稅較高一級標準稅率上調至16.5%

 

　　為確保公共財政可持續性，公會呼籲檢討香港稅基，以配合長遠開支需要，並探索更廣闊稅基之稅項使收入更穩定。短期而言，公會建議根據「能者多付」原則採取具體措施增加收入，包括提高多年未有調整的住宅物業租賃印花稅，以及將薪俸稅的較高一級標準稅率由16%上調至16.5%，或將適用該稅率的入息門檻降至400萬元以上。

 

　　公會並建議向進入管制站的私家車徵收邊境建設費，以用於補貼不同管制站的設施與基建維護成本。

 

　　為改善稅務合規，公會建議為網店店主及關鍵意見領袖（KOLs）等小型及網上業務設限時自願申報計劃，並豁免罰款以作鼓勵。

 

撰文：經濟通採訪組

 

