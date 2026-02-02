前政務司司長許仕仁逝世終年77歲，曾助金融風暴「打大鱷」晚年陷貪污案

前政務司司長許仕仁昨日（1日）下午在東區醫院逝世，終年77歲。據聞許仕仁在醫院深切治療病房，已有一段時期。

許仕仁生於1948年，在香港大學畢業後不久加入政府，曾任職多個決策科及部門，包括民政署、保安科、經濟科及運輸科，1995出任財經事務司，亦是回歸後首位財經事務局局長。

98年金融風暴，許仕仁擔任財經事務局局長期間，便與時任財政司司長曾蔭權、時任金管局總裁任志剛組成「鐵三角」，破格動用逾千億元公帑入市與炒家博弈，成功擊退「大鱷」，而在2000年離開政府，轉往積金局擔任行政總監推行強積金，被稱為「強積金之父」，其後出任新地公司顧問。

曾蔭權在2005年接任行政長官後，便向中央人民政府提名許仕仁出任政務司司長。許仕仁原本已經退休，但曾蔭權請他出任政務司司長。在許仕仁上任後，他對政界中人聲稱只任兩年政務司司長，兩年後（即2007年7月新一屆政府上場時）不會續任；儘管政界傳言他或會續任，不過他仍然於2007年7月1日政府換屆時離職，且成為行政會議非官守成員。

許仕仁晚年捲入貪污案，在2014年，因貪污案被判刑7年半，案情指許仕仁時任積金局行政總監，接受新地高層免租入往銅鑼灣豪宅禮頓山，同時亦指許仕仁在2005年上任政務司司長前後，接受新地報酬作為其耳目，以助其在西九文化區及馬灣項目得益。

原本獲頒授大紫荊勳章和金紫荊星章的許仕仁，亦因貪污罪成被褫奪勳章，太平紳士身份亦被撤銷。許仕仁2019年12月刑滿出獄。

撰文：經濟通採訪組

【你點睇？】特朗普提名沃什接掌聯儲局，貴金屬單日暴挫創紀錄。你認為下任聯儲局主席在政策上會如何辦事？貴金屬大跌後你會否考慮趁低買入？► 立即投票