預算前瞻 | 澳洲會計師公會：港府2025至26年料錄9億元財政赤字，建議研究引入「新股通」計劃

澳洲會計師公會就港府新一份《財政預算案》提交建議，同時預計2025-26年港府將錄得9億港元的財政赤字，以及6530億港元的穩健財政儲備。

劉明揚：推進金融市場互聯互通，研引入「新股通」計劃

澳洲會計師公會大中華區稅務委員會聯席主席劉明揚表示，制訂一套企業財資中心及地區總部相容的稅務優惠框架，將進一步提升香港作為跨國企業營運基地的吸引力。精簡且相容的制度設計可進一步降低稅務複雜度、提升稅務確定性，並更有效鼓勵海外與內地企業將管理、融資及策略功能集中於香港。

他提及，公司遷冊機制的成效已吸引不少海外公司將其法定註冊地遷至香港。對於遷冊公司集團下的內地企業，鑒於目前仍缺乏明確指引釐定母公司遷冊是否會觸發內地稅務責任及申報義務，公會建議香港特區政府與內地稅務機關磋商，清晰闡明在該過程中並無資產實際轉移，因此不應產生內地稅項。

他指出，建議推進金融市場互聯互通措施，例如持續完善現有跨境金融機制，同時讓成功於港交所主板上市的公司就首次公開招股相關開支享有專項稅務扣減，同時持續完善現有跨境金融機制，包括研究引入「新股通」計劃。

籲港府向國際投資者發債，擴闊北都合資格研發開支範圍

劉明揚建議，港府應該採用更具前瞻性及多元化的融資工具，以紓緩公共財政壓力。這可包括向國際投資者發行不同年期的債券，預計總額可達20億美元；並對由政府或私營機構所發行的、用於北部都會區基建項目的債券之利息收人及處置收益提供稅務豁免。

他亦指，為吸引領先的創新及科技企業進駐北部都會區，公會進一步建議擴闊合資格研發開支的範圍，把外判予設於大灣區城市並在當地營運的企業所進行的研發活動納入其中，以反映跨境創新與供應鏈日益一體化的趨勢。

建議擴大對高增值商品貿易支援，取消現金捐款扣稅35%上限

大中華區稅務委員會副主席王文暉表示，香港應進一步鞏固自由港制度，並擴大對高增值商品貿易的支援，以推動本港經濟基礎進一步多元化並深化市場流動性與深度。

她提及，部分合資格商品如白銀及稀土材料目前仍未涵蓋於現行範圍，因此合資格清單宜定期檢視，並具備足夠的立法靈活性，以便按市場發展迅速更新。港府亦可考慮把範圍由實物貿易及附帶收入，擴展至涵蓋由衍生工具驅動的商品交易，因這類活動已構成全球大宗商品市場的重要組成部分。

她建議，為單一家族辦公室、多家族辦公室及基金經理引入 8.25%的優惠利得稅率，以提升香港相對其他區內財富管理中心的競爭力。同時，將家族辦公室稅務優惠下的可投資資產類別與投資移民計劃（CIES）對齊，不僅可精簡營運流程、提升投資彈性，亦有助進一步強化香港對全球長線資本持有者的吸引力。

王文暉：社會就宏福苑火災踴躍捐助，建議取消現金捐款扣稅35%上限

王文暉亦指，社會對宏福苑受災居民及重建工作踴躍捐助。為鼓勵更廣泛的慈善參與，建議取消現金捐款扣稅35%的上限，改為容許100%全額扣減，並對捐款至指定政府基金例如關愛基金及賑災基金等提供300%的加倍扣稅優惠，以把更多資源引導至最需要的社會領域。

建議重新推出「科技券」計劃，籲推遲「中小企融資擔保計劃」原有期限

大中華區稅務委員會聯席主席陳銘嚴表示，建議重新推出「科技券」計劃，以協助企業，尤其是中小企，加快數碼轉型，並更廣泛採用人工智能（AI）方案以提升營運效率與市場競爭力。

他提及，強化研發稅務誘因亦對推動創新至關重要，因此我們建議把研發超級扣稅中300%扣減的合資格開支上限，由200萬港元提高至400萬港元。

他補充，建議將兩級利得稅制下8.25%半稅率適用的應課稅利潤上限，由現時的200萬港元提高至400萬港元；同時，把「中小企融資擔保計劃」的原有期限推遲至今年3月以後，以進一步紓緩中小企的營運壓力並促進再投資。

倡維持最終薪俸稅100%稅務寬減，提供最多6萬元聘用家務助理扣稅額

大中華區稅務委員會委員趙健富表示，《預算案》應推出具針對性的稅務與補貼措施，為在職家庭提供切實支援，同時推動更健康、更具生產力的生活模式。

他提及，為向納稅人提供直接紓困，公會建議維持2025/26年度最終薪俸稅100%的稅務寬減，以抵銷生活成本上升並支持可支配收入，特別是中產階層。

他建議，為在職家庭聘用家務助理、專門照顧兒童、長者或具特別照顧需要人士的情況，提供最高6萬港元的扣稅額，以紓緩照顧壓力並支持勞動參與。

趙健富亦指，為使個人能修讀更高階或更專門的課程例如人工智能等新興範疇，建議將持續進修基金的每名合資格申請人資助上限提高至3萬港元，並把個人進修開支的扣稅上限提升至每年15萬港元。為推廣身心健康，公會亦建議就體育相關開支提供最高2000港元的扣稅額。

撰文：經濟通採訪組

