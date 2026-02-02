  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

預算前瞻 | 澳洲會計師公會：港府2025至26年料錄9億元財政赤字，建議研究引入「新股通」計劃

02/02/2026

　　澳洲會計師公會就港府新一份《財政預算案》提交建議，同時預計2025-26年港府將錄得9億港元的財政赤字，以及6530億港元的穩健財政儲備。

 

預算前瞻 | 澳洲會計師公會：港府2025至26年料錄9億元財政赤字，建議研究引入「新股通」計劃

 

劉明揚：推進金融市場互聯互通，研引入「新股通」計劃

 

　　澳洲會計師公會大中華區稅務委員會聯席主席劉明揚表示，制訂一套企業財資中心及地區總部相容的稅務優惠框架，將進一步提升香港作為跨國企業營運基地的吸引力。精簡且相容的制度設計可進一步降低稅務複雜度、提升稅務確定性，並更有效鼓勵海外與內地企業將管理、融資及策略功能集中於香港。

 

　　他提及，公司遷冊機制的成效已吸引不少海外公司將其法定註冊地遷至香港。對於遷冊公司集團下的內地企業，鑒於目前仍缺乏明確指引釐定母公司遷冊是否會觸發內地稅務責任及申報義務，公會建議香港特區政府與內地稅務機關磋商，清晰闡明在該過程中並無資產實際轉移，因此不應產生內地稅項。

 

　　他指出，建議推進金融市場互聯互通措施，例如持續完善現有跨境金融機制，同時讓成功於港交所主板上市的公司就首次公開招股相關開支享有專項稅務扣減，同時持續完善現有跨境金融機制，包括研究引入「新股通」計劃。

 

籲港府向國際投資者發債，擴闊北都合資格研發開支範圍

 

　　劉明揚建議，港府應該採用更具前瞻性及多元化的融資工具，以紓緩公共財政壓力。這可包括向國際投資者發行不同年期的債券，預計總額可達20億美元；並對由政府或私營機構所發行的、用於北部都會區基建項目的債券之利息收人及處置收益提供稅務豁免。

 

　　他亦指，為吸引領先的創新及科技企業進駐北部都會區，公會進一步建議擴闊合資格研發開支的範圍，把外判予設於大灣區城市並在當地營運的企業所進行的研發活動納入其中，以反映跨境創新與供應鏈日益一體化的趨勢。

 

建議擴大對高增值商品貿易支援，取消現金捐款扣稅35%上限

 

　　大中華區稅務委員會副主席王文暉表示，香港應進一步鞏固自由港制度，並擴大對高增值商品貿易的支援，以推動本港經濟基礎進一步多元化並深化市場流動性與深度。

 

　　她提及，部分合資格商品如白銀及稀土材料目前仍未涵蓋於現行範圍，因此合資格清單宜定期檢視，並具備足夠的立法靈活性，以便按市場發展迅速更新。港府亦可考慮把範圍由實物貿易及附帶收入，擴展至涵蓋由衍生工具驅動的商品交易，因這類活動已構成全球大宗商品市場的重要組成部分。

 

　　她建議，為單一家族辦公室、多家族辦公室及基金經理引入　8.25%的優惠利得稅率，以提升香港相對其他區內財富管理中心的競爭力。同時，將家族辦公室稅務優惠下的可投資資產類別與投資移民計劃（CIES）對齊，不僅可精簡營運流程、提升投資彈性，亦有助進一步強化香港對全球長線資本持有者的吸引力。

 

王文暉：社會就宏福苑火災踴躍捐助，建議取消現金捐款扣稅35%上限

 

　　王文暉亦指，社會對宏福苑受災居民及重建工作踴躍捐助。為鼓勵更廣泛的慈善參與，建議取消現金捐款扣稅35%的上限，改為容許100%全額扣減，並對捐款至指定政府基金例如關愛基金及賑災基金等提供300%的加倍扣稅優惠，以把更多資源引導至最需要的社會領域。

 

建議重新推出「科技券」計劃，籲推遲「中小企融資擔保計劃」原有期限

 

　　大中華區稅務委員會聯席主席陳銘嚴表示，建議重新推出「科技券」計劃，以協助企業，尤其是中小企，加快數碼轉型，並更廣泛採用人工智能（AI）方案以提升營運效率與市場競爭力。

 

　　他提及，強化研發稅務誘因亦對推動創新至關重要，因此我們建議把研發超級扣稅中300%扣減的合資格開支上限，由200萬港元提高至400萬港元。

 

　　他補充，建議將兩級利得稅制下8.25%半稅率適用的應課稅利潤上限，由現時的200萬港元提高至400萬港元；同時，把「中小企融資擔保計劃」的原有期限推遲至今年3月以後，以進一步紓緩中小企的營運壓力並促進再投資。

 

倡維持最終薪俸稅100%稅務寬減，提供最多6萬元聘用家務助理扣稅額

 

　　大中華區稅務委員會委員趙健富表示，《預算案》應推出具針對性的稅務與補貼措施，為在職家庭提供切實支援，同時推動更健康、更具生產力的生活模式。

 

　　他提及，為向納稅人提供直接紓困，公會建議維持2025/26年度最終薪俸稅100%的稅務寬減，以抵銷生活成本上升並支持可支配收入，特別是中產階層。

 

　　他建議，為在職家庭聘用家務助理、專門照顧兒童、長者或具特別照顧需要人士的情況，提供最高6萬港元的扣稅額，以紓緩照顧壓力並支持勞動參與。

 

　　趙健富亦指，為使個人能修讀更高階或更專門的課程例如人工智能等新興範疇，建議將持續進修基金的每名合資格申請人資助上限提高至3萬港元，並把個人進修開支的扣稅上限提升至每年15萬港元。為推廣身心健康，公會亦建議就體育相關開支提供最高2000港元的扣稅額。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】巴拿馬最高法院裁定長和港口合同違憲，港口營運暫時由丹麥馬士基接管。你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？ ► 立即投票

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

01093

石藥集團

9.150

異動股

00016

新鴻基地產

120.300

異動股

09993

金輝控股

1.660

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 49,393.17
    +500.70 (+1.024%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,986.25
    +47.22 (+0.680%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,648.01
    +186.20 (+0.794%)
精選預託證券 More
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升14.434
變動率︰+6.832%
較港股︰+5.13%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升7.099
變動率︰+2.079%
較港股︰-3.02%
00001 長和
按盤價(HKD)︰跌61.462
變動率︰-1.993%
較港股︰-0.06%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌121.050
變動率︰-3.367%
較港股︰+0.62%
精選中資美股 More
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升103.300
變動率︰+2.227%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌150.015
變動率︰-2.066%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌12.305
變動率︰-3.110%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.005
變動率︰-3.606%
精選美股 More
AZN 阿斯利康
按盤價(USD)︰升192.200
變動率︰+107.179%
GME 遊戲驛站
按盤價(USD)︰升25.410
變動率︰+6.407%
AMC AMC院線
按盤價(USD)︰升1.470
變動率︰+5.755%
DIS 迪士尼
按盤價(USD)︰跌105.240
變動率︰-6.702%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/02/2026 13:09 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：02/02/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 02/02/2026 13:09 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01093 石藥集團
  • 9.150
  • 00016 新鴻基地產
  • 120.300
  • 09993 金輝控股
  • 1.660
  • 06681 腦動極光－Ｂ
  • 4.240
  • 01024 快手－Ｗ
  • 77.000
股份推介
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 84.600
  • 目標︰$100.00
  • 02209 喆麗控股
  • 3.370
  • 目標︰--
  • 01110 金活醫藥集團
  • 0.540
  • 目標︰--
  • 02331 李寧
  • 19.560
  • 目標︰$23.40
  • 02899 紫金礦業
  • 39.560
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 163.300
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 35.060
  • 03690 美團－Ｗ
  • 94.850
  • 00941 中國移動
  • 78.000
  • 00700 騰訊控股
  • 598.500
報章貼士
  • 00321 德永佳集團
  • 1.290
  • 目標︰--
  • 09903 天數智芯
  • 172.800
  • 目標︰$180.00
  • 01797 東方甄選
  • 27.780
  • 目標︰$30.50
熱炒概念股
即時重點新聞

02/02/2026 17:00  《盤後部署》恒指兩天累瀉過千點後市反彈看A股，賭股逆市升永利息高可低吸

02/02/2026 18:14  華泰證券(06886)傳擬發行2027年到期可轉債，募集88億元

02/02/2026 18:41  路透：新地執董馮秀炎上周已遭停職，新地不作評論

02/02/2026 18:35  《新股上市》東鵬飲料暗盤收高少於1%，每手賺200元

02/02/2026 15:28  【預算前瞻】澳洲會計師公會：港府2025至26年料錄9億元財政赤字，建議研究引入「新股通」計劃

02/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒０７億元，買騰訊沽華虹

02/02/2026 08:42  【大行炒Ｄ乜】花旗升長和目標近三成，恒隆地產績後獲多行升目標

02/02/2026 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒８０９８，一周拆息較上日軟２７基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 新春促消費方案推出，騰訊阿里AI紅包大戰，股匯跌新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

電訊股 | 內地上調電信服務增值稅，中資電訊股急挫反可趁低吸？新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

預算前瞻 | 澳洲會計師公會：港府2025至26年料錄9億元財政赤字，建議研究引入「新股通」計劃新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

北角東岸板道︱暢踏西東板道跑免費報名＋親子人寵組路線＋報名詳情新文章
人氣文章

騙局大拆解

假冒水務署釣魚短訊騙案：受害人點擊釣魚連結「交水費」損失超過8萬港元
人氣文章

智城物語．方展策

馬斯克世紀豪賭！Model S、X 電動車退場，產能讓位給 Optimus機械人，Tesla開啟實體 AI霸業新篇章！
DIVA CHANNEL
人氣文章

牌緣指引．身心靈塔羅師美子

火象能量爆發！2026年開運大法（二）——五色食物開運公式？
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《狠狠愛》：關繼威難再現奧斯卡奇蹟？
人氣文章

Beauty Feature

開箱 Clé de Peau Beauté 2026情人節限定美妝！奢華鑽光氣墊粉底、柔亮唇膏新色，加分的浪漫之選！ 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康｜曾國衞PSA指數長期偏高辭任局長，前列腺癌風險解析
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
前列腺癌：如何發現？怎樣選擇合適的治療方案？機械臂手術可減少失禁及陽萎的風險？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 03/02/2026 02:09
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/02/2026 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事02/02/2026
神州經脈 | 新春促消費方案推出，騰訊阿里AI紅包大戰，股匯跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

兩名美國「左膠」的成長與死亡

30/01/2026 15:58

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區