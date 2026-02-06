  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

預算前瞻 | 團結香港基金提出開源及節流措施，料最多帶來約640億元額外收入

06/02/2026

　　團結香港基金對於新一份《財政預算案》提出開源及節流措施，預計每項措施效益均達5億元或以上，若全面落實可為政府帶來約640億元額外收入，當中包括562億元一次性及每年78億元經常性收入，節省約128億元開支，兩者合共佔GDP2.3%。

 

預算前瞻 | 團結香港基金提出開源及節流措施，料最多帶來約640億元額外收入

 

建議公共設施冠名出租

 

　　基金會建議，將公共設施分為「永久冠名」及「有時限冠名」兩類出租，前者適用於醫院、大學、社福設施、公營房屋及主要基建等，預計可帶來約10億元的一次性非經營收入；後者適用於商業價值較高的設施，如大型體育設施、港鐵站、社區中心等，但建議設定固定年期如5至10年公開招標，估算年增2億元經營收入。

 

重推租置計劃，六合彩博彩稅率上調至30%

 

　　基金會續建議每年額外增加2000伙綠置居供應，並按平均售價約250萬元出售，估算每年可帶來約50億元額外收入；重推租者置其屋計劃，假設將約10%公屋單位，即約8萬個納入計劃，並以保守估計最終有15%租戶購買，預計可帶來約122億元的一次性收入；建議把六合彩獎券博彩稅率由25%上調至30%，並相應將六合彩的派彩獎金比例下調5個百分點至49%，預計每年可增加5億元稅收。

 

入息稅標準稅率改為三級制

 

　　此外，該會建議個人入息「標準稅率」由現行兩級制優化為三級制，當中首500萬元維持15%，500萬元以上至750萬元部分維持16%，而超出750萬元部分上調至17%，料僅影響全港約5000名最高收入人士，每年可為庫房增加約9.4億元收入。

 

　　節流方面，建議利用公務員團隊每年約3.4%的自然流失率，透過內部調配及科技應用填補空缺，而非以1:1比例從外部聘請，料年省53.5億元；建議透過設立「數字政府增效基金」、加強首長級及前線公務員培訓，利用AI增效率；薪酬制度建議引入績效強制分布制度（俗稱「拉curve」）

 

交通補貼門檻再上調；「兩蚊搭車」設行程上限

 

　　另基金會建議把「公共交通費用補貼計劃」門檻由每月500元上調至600元，並把補貼上限下調至300元；「二元優惠計劃」方面，建議設每月120程（即每日4程）上限，上述兩項調整預計年省6億元。

 

　　此外，為紓緩公營醫療系統的服務壓力及財政負擔，基金會建議兩方面深化公私營分流，包括將「自願醫保計劃」（VHIS）的扣稅上限由8000元增至12000元；同時建立私營醫療收費透明化制度，強制機構公布常見醫療程序的收費數據，若能成功分流約10%公營住院個案至私營體系，上述兩項政策料年省38億元公帑。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

01810

小米集團－Ｗ

35.180

異動股

02205

康橋悅生活

1.110

異動股

02628

中國人壽

33.700

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 49,838.22
    +929.50 (+1.900%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,900.42
    +102.02 (+1.501%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,908.19
    +367.61 (+1.631%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升7.353
變動率︰+6.936%
較港股︰-2.74%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升139.283
變動率︰+2.602%
較港股︰+3.33%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升8.037
變動率︰+2.504%
較港股︰+0.84%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌84.913
變動率︰-2.534%
較港股︰+1.69%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升45.920
變動率︰+7.566%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升12.425
變動率︰+6.106%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰升144.320
變動率︰+3.857%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升31.360
變動率︰+3.841%
精選美股 More
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰升68.010
變動率︰+12.283%
GOLD
Gold.com Inc.
按盤價(USD)︰升55.550
變動率︰+10.328%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升160.562
變動率︰+9.883%
AMD
超威半導體
按盤價(USD)︰升208.340
變動率︰+8.229%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 06/02/2026 11:50 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：06/02/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 06/02/2026 11:50 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 35.180
  • 02205 康橋悅生活
  • 1.110
  • 02628 中國人壽
  • 33.700
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 39.100
  • 01299 友邦保險
  • 83.500
股份推介
  • 00293 國泰航空
  • 12.570
  • 目標︰$15.00
  • 06681 腦動極光－Ｂ
  • 4.550
  • 目標︰--
  • 01972 太古地產
  • 24.640
  • 目標︰$26.50
  • 01050 嘉利國際
  • 2.180
  • 目標︰$3.00以上
  • 09987 百勝中國
  • 430.600
  • 目標︰$420.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 155.000
  • 00700 騰訊控股
  • 547.500
  • 09992 泡泡瑪特
  • 243.200
  • 00981 中芯國際
  • 67.600
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.400
報章貼士
  • 03288 海天味業
  • 32.800
  • 目標︰$35.00
  • 09896 名創優品
  • 36.760
  • 目標︰$45.00
  • 09901 新東方－Ｓ
  • 48.600
  • 目標︰$53.00
熱炒概念股
即時重點新聞

06/02/2026 18:35  《盤後部署》港股再跌逾300點惟北水照撐，蔚來轉虧利好可短炒

06/02/2026 17:25  快手遭罰1.191億人幣，涉大量色情低俗內容直播，快手：誠懇接受，堅決整改

06/02/2026 17:10  【地皮截標】地政總署︰牛頭角彩霞道住宅地共接獲9份標書

06/02/2026 15:21  運物局料首批持牌網約車平台最快第四季營運，另逐步推動自動駕駛車輛商業營運

06/02/2026 18:35  《新股上市》瀾起科技(06809)暗盤收高近42%，每手賺4471元

06/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１４９億元，買騰訊沽康方生物

06/02/2026 09:04  【大行炒Ｄ乜】麥格理劈騰訊目標逾兩成半兼降至中性，高盛唱好藥明系升兩股評級

06/02/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒８１２２，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

運物局料首批持牌網約車平台最快第四季營運，另逐步推動自動駕駛車輛商業營運新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 英皇酒店「此地無金」落袋近億，信風水命理定信金價見頂？新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 千問免單量9小時超千萬，滬指連跌兩周，預製菜國標徵意見新文章
品味生活
生活
人氣文章

騙局大拆解

警方兩星期內接獲逾45宗網上情緣騙案，涉案金額超過4,300萬港元！48歲男士被騙超過$220萬新文章
人氣文章

市場最熱點

溫傑星期四｜拆解百勝中國業績｜泡泡瑪特逆市跑出 ！｜騰訊咩事弱成咁呢？新文章
人氣文章

我做Marketing．Michael & Derek

職場必學｜學懂3個職場說話技巧，助你跑贏好多人 新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

展覽「不物于物」：從傳統造物到當代創意，感受手工藝的慢哲學
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

日本米芝蓮二星傳奇「壽司芳」登陸澳門！揚海老芋配北海道海膽、岡山牡蠣壽司，時令奢華Omakase！ 新文章
人氣文章

Fashion Feature

情人節2026｜Last Minute 送禮提案！Anteprima心型Wirebag、Diptyque玫瑰香氛蠟燭，儀式感Max！ 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」
人氣文章
心肌梗塞警示｜30歲男起床如廁猝死，遺病父妻子女，醫生揭3奪命關鍵新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/02/2026 00:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞06/02/2026
運物局料首批持牌網約車平台最快第四季營運，另逐步推動自動駕駛車輛商業營運
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中南海致電白宮，中美關係還可期嗎？

06/02/2026 12:53

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區