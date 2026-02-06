預算前瞻 | 團結香港基金提出開源及節流措施，料最多帶來約640億元額外收入

團結香港基金對於新一份《財政預算案》提出開源及節流措施，預計每項措施效益均達5億元或以上，若全面落實可為政府帶來約640億元額外收入，當中包括562億元一次性及每年78億元經常性收入，節省約128億元開支，兩者合共佔GDP2.3%。

建議公共設施冠名出租

基金會建議，將公共設施分為「永久冠名」及「有時限冠名」兩類出租，前者適用於醫院、大學、社福設施、公營房屋及主要基建等，預計可帶來約10億元的一次性非經營收入；後者適用於商業價值較高的設施，如大型體育設施、港鐵站、社區中心等，但建議設定固定年期如5至10年公開招標，估算年增2億元經營收入。

重推租置計劃，六合彩博彩稅率上調至30%

基金會續建議每年額外增加2000伙綠置居供應，並按平均售價約250萬元出售，估算每年可帶來約50億元額外收入；重推租者置其屋計劃，假設將約10%公屋單位，即約8萬個納入計劃，並以保守估計最終有15%租戶購買，預計可帶來約122億元的一次性收入；建議把六合彩獎券博彩稅率由25%上調至30%，並相應將六合彩的派彩獎金比例下調5個百分點至49%，預計每年可增加5億元稅收。

入息稅標準稅率改為三級制

此外，該會建議個人入息「標準稅率」由現行兩級制優化為三級制，當中首500萬元維持15%，500萬元以上至750萬元部分維持16%，而超出750萬元部分上調至17%，料僅影響全港約5000名最高收入人士，每年可為庫房增加約9.4億元收入。

節流方面，建議利用公務員團隊每年約3.4%的自然流失率，透過內部調配及科技應用填補空缺，而非以1:1比例從外部聘請，料年省53.5億元；建議透過設立「數字政府增效基金」、加強首長級及前線公務員培訓，利用AI增效率；薪酬制度建議引入績效強制分布制度（俗稱「拉curve」）

交通補貼門檻再上調；「兩蚊搭車」設行程上限

另基金會建議把「公共交通費用補貼計劃」門檻由每月500元上調至600元，並把補貼上限下調至300元；「二元優惠計劃」方面，建議設每月120程（即每日4程）上限，上述兩項調整預計年省6億元。

此外，為紓緩公營醫療系統的服務壓力及財政負擔，基金會建議兩方面深化公私營分流，包括將「自願醫保計劃」（VHIS）的扣稅上限由8000元增至12000元；同時建立私營醫療收費透明化制度，強制機構公布常見醫療程序的收費數據，若能成功分流約10%公營住院個案至私營體系，上述兩項政策料年省38億元公帑。

撰文：經濟通採訪組

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇