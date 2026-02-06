運物局料首批持牌網約車平台最快第四季營運，另逐步推動自動駕駛車輛商業營運

運輸及物流局公布《運輸策略藍圖》指，預計首批持牌網約車平台最快可於今年第四季內開始營運。當局會持續透過不同措施提升的士服務質素，改善乘客出行體驗，促進行業的健康和可持續發展。

（運輸及物流局公網頁截圖）

藍圖提到安全有序地推動自動駕駛車輛無人化、規模化發展及邁向商業營運。運輸署署長將主持「自動駕駛車輛應用促進工作組」，跨部門聯同行業持分者審視自動車項目的進度與需求，並就自動車的測試地點及車輛類別，以及為配合自動車邁向商業營運所需要的牌證安排提供督導，包括「航天走廊」、跨區自動車項目如東涌至機場及啟德等。

年底前制訂「發展低空經濟規劃行動綱領」

在發展低空經濟方面，建議今年底前制訂「發展低空經濟規劃行動綱領」，及長遠推動低空經濟標準化，制訂一套能與內地及國際標準對接的通用規範準則。「智慧綠色集體運輸系統」方面，將全力推展在東九龍、啟德、洪水橋／厦村新發展區及南港島線（西段）項目引入相關系統；積極鼓勵各公共交通服務營辦商配合綠色運輸政策，使用新能源交通工具。

藍圖亦稱，持續全方位增加泊車位，多管齊下增加泊車位供應，去年及今年兩年內按預期新增超過12000個泊車位。今年展開新一輪泊車供求研究，並於明年公布研究結果及相關建議，長遠做到「商用車輛，夜有所泊」。

逐步推展「粵車南下」至廣東省其他城市

此外，藍圖建議逐步推展「粵車南下」至廣東省其他城市，亦會爭取明年落實粵港澳三地商用車輛駕駛執照互認，同時推進大灣區城市公共交通資訊互通。另建議因應不同口岸工程及未來北部都會區內、有鐵路覆蓋的陸路口岸將由現時2個大幅增加至6個，研究相關交通配套設施。

本港在「八縱八橫」的運輸基建布局下，今年全線開通六號幹線，並全力推展一系列鐵路及主要道路項目、研究擴大過海交通容量。藍圖亦建議建設新一代「運輸交匯樞紐」，引入以乘客為本的設計理念和智能化管理，便利乘客高效和舒適地轉乘不同的公共交通服務；探討在策略性位置，例如洪水橋、新田、紅磡等，建設新一代運輸交匯樞紐。

撰文：經濟通採訪組

