  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

運物局料首批持牌網約車平台最快第四季營運，另逐步推動自動駕駛車輛商業營運

06/02/2026

　　運輸及物流局公布《運輸策略藍圖》指，預計首批持牌網約車平台最快可於今年第四季內開始營運。當局會持續透過不同措施提升的士服務質素，改善乘客出行體驗，促進行業的健康和可持續發展。

 

運物局料首批持牌網約車平台最快第四季營運，另逐步推動自動駕駛車輛商業營運

（運輸及物流局公網頁截圖）

 

　　藍圖提到安全有序地推動自動駕駛車輛無人化、規模化發展及邁向商業營運。運輸署署長將主持「自動駕駛車輛應用促進工作組」，跨部門聯同行業持分者審視自動車項目的進度與需求，並就自動車的測試地點及車輛類別，以及為配合自動車邁向商業營運所需要的牌證安排提供督導，包括「航天走廊」、跨區自動車項目如東涌至機場及啟德等。

 

年底前制訂「發展低空經濟規劃行動綱領」

 

　　在發展低空經濟方面，建議今年底前制訂「發展低空經濟規劃行動綱領」，及長遠推動低空經濟標準化，制訂一套能與內地及國際標準對接的通用規範準則。「智慧綠色集體運輸系統」方面，將全力推展在東九龍、啟德、洪水橋／厦村新發展區及南港島線（西段）項目引入相關系統；積極鼓勵各公共交通服務營辦商配合綠色運輸政策，使用新能源交通工具。

 

　　藍圖亦稱，持續全方位增加泊車位，多管齊下增加泊車位供應，去年及今年兩年內按預期新增超過12000個泊車位。今年展開新一輪泊車供求研究，並於明年公布研究結果及相關建議，長遠做到「商用車輛，夜有所泊」。

 

逐步推展「粵車南下」至廣東省其他城市

 

　　此外，藍圖建議逐步推展「粵車南下」至廣東省其他城市，亦會爭取明年落實粵港澳三地商用車輛駕駛執照互認，同時推進大灣區城市公共交通資訊互通。另建議因應不同口岸工程及未來北部都會區內、有鐵路覆蓋的陸路口岸將由現時2個大幅增加至6個，研究相關交通配套設施。

 

　　本港在「八縱八橫」的運輸基建布局下，今年全線開通六號幹線，並全力推展一系列鐵路及主要道路項目、研究擴大過海交通容量。藍圖亦建議建設新一代「運輸交匯樞紐」，引入以乘客為本的設計理念和智能化管理，便利乘客高效和舒適地轉乘不同的公共交通服務；探討在策略性位置，例如洪水橋、新田、紅磡等，建設新一代運輸交匯樞紐。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】巴拿馬最高法院裁定長和港口合同違憲，港口營運暫時由丹麥馬士基接管。你認為中方以及長和會否採取措施強力反制，以維護利益？ ► 立即投票

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

01810

小米集團－Ｗ

35.180

異動股

02205

康橋悅生活

1.110

異動股

02628

中國人壽

33.700

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 49,840.47
    +931.75 (+1.905%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,901.13
    +102.73 (+1.511%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,910.16
    +369.57 (+1.640%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升7.353
變動率︰+6.936%
較港股︰-2.74%
00939 建設銀行
按盤價(HKD)︰升8.038
變動率︰+2.504%
較港股︰+0.85%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升139.109
變動率︰+2.469%
較港股︰+3.20%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌84.868
變動率︰-2.590%
較港股︰+1.64%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升45.700
變動率︰+7.051%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升12.420
變動率︰+6.063%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升31.290
變動率︰+3.609%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升104.990
變動率︰+3.418%
精選美股 More
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰升67.430
變動率︰+11.326%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升160.830
變動率︰+10.067%
GOLD
Gold.com Inc.
按盤價(USD)︰升55.385
變動率︰+10.000%
AMZN
亞馬遜
按盤價(USD)︰跌204.660
變動率︰-8.096%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 06/02/2026 11:50 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：06/02/2026 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 06/02/2026 11:50 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 35.180
  • 02205 康橋悅生活
  • 1.110
  • 02628 中國人壽
  • 33.700
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 39.100
  • 01299 友邦保險
  • 83.500
股份推介
  • 00293 國泰航空
  • 12.570
  • 目標︰$15.00
  • 06681 腦動極光－Ｂ
  • 4.550
  • 目標︰--
  • 01972 太古地產
  • 24.640
  • 目標︰$26.50
  • 01050 嘉利國際
  • 2.180
  • 目標︰$3.00以上
  • 09987 百勝中國
  • 430.600
  • 目標︰$420.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 155.000
  • 00700 騰訊控股
  • 547.500
  • 09992 泡泡瑪特
  • 243.200
  • 00981 中芯國際
  • 67.600
  • 03690 美團－Ｗ
  • 91.400
報章貼士
  • 03288 海天味業
  • 32.800
  • 目標︰$35.00
  • 09896 名創優品
  • 36.760
  • 目標︰$45.00
  • 09901 新東方－Ｓ
  • 48.600
  • 目標︰$53.00
熱炒概念股
即時重點新聞

06/02/2026 18:35  《盤後部署》港股再跌逾300點惟北水照撐，蔚來轉虧利好可短炒

06/02/2026 17:25  快手遭罰1.191億人幣，涉大量色情低俗內容直播，快手：誠懇接受，堅決整改

06/02/2026 17:10  【地皮截標】地政總署︰牛頭角彩霞道住宅地共接獲9份標書

06/02/2026 15:21  運物局料首批持牌網約車平台最快第四季營運，另逐步推動自動駕駛車輛商業營運

06/02/2026 18:35  《新股上市》瀾起科技(06809)暗盤收高近42%，每手賺4471元

06/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１４９億元，買騰訊沽康方生物

06/02/2026 09:04  【大行炒Ｄ乜】麥格理劈騰訊目標逾兩成半兼降至中性，高盛唱好藥明系升兩股評級

06/02/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒８１２２，隔夜拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

運物局料首批持牌網約車平台最快第四季營運，另逐步推動自動駕駛車輛商業營運新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小傳日記 | 英皇酒店「此地無金」落袋近億，信風水命理定信金價見頂？新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 千問免單量9小時超千萬，滬指連跌兩周，預製菜國標徵意見新文章
品味生活
生活
人氣文章

購物兵團

百佳88折！2月7日消費滿$168即可享全單88折優惠，折扣無上限！ 新文章
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

特朗普式「新秩序」，世界亂上加亂新文章
人氣文章

玩樂假期

農曆新年好去處2026︱啟德體育園首個海濱年宵市集＋花車展覽，AIRSIDE粉紅招財貓打卡新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty Feature

開箱 Clarins 全新賦活精華粉底液：抗老、透亮、美肌！2：1黃金比例養膚超有感
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

腕錶的時光隧道！走進梵克雅寶「Poetry of Time 」展覽，看戀人橋上的浪漫相遇
人氣文章

先行入手．Onki Chan

Running Core 跑步穿搭術：設計+性能兼具跑鞋推薦，馬拉松新手也能輕鬆起步！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康｜29歲女歌手Kylie C宣布停工，曾患突發性失聰左耳聽力永久受損
人氣文章
猝死危機｜已故金馬男配角49歲兒心臟病猝逝，家屬7年痛失3親 新文章
人氣文章
柏金遜症風險｜確診前10年現4大先兆，睡眠異常行為患病率高130倍
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/02/2026 00:50
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞06/02/2026
運物局料首批持牌網約車平台最快第四季營運，另逐步推動自動駕駛車輛商業營運
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中南海致電白宮，中美關係還可期嗎？

06/02/2026 12:53

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，銀行出招搶短存，恒生一周港元定存...

01/02/2026 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區