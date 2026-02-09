  • 會員
預算前瞻 | 安永料港府2025至26財年錄5億元赤字，倡全面檢討現行稅務法例

09/02/2026

　　會計師事務所安永就港府新一份《財政預算案》提出建議，安永金融服務香港稅務主管何耀波表示，港府必須在維持全球最低稅制的合規要求，同時繼續吸引投資並支持可持續經濟發展，因而建議政府全面檢討現行稅務法例，以確保本港稅務優惠的競爭力。

 

預算前瞻 | 安永料港府2025至26財年錄5億元赤字，倡全面檢討現行稅務法例

（林棹樑攝）

 

　　何耀波補充，北部都會區應配備專門且具競爭力的政策框架，包括引入具彈性的土地供應機制及面向重點行業的稅務優惠。他形容，相關建議財政措施能兼顧短期經濟支持及長期可持續性，從而協助香港邁向更具包容性及更具結構韌性的復甦道路。

 

倡為開發AI開支提供額外扣稅，豁免指定物業轉讓印花稅

 

　　另外，安永就新一份《財政預算案》提出23項建議，包括取消集團內知識產權轉讓扣稅的限制；就知識產權交易及相關支援服務所產生的合資格利潤，提供稅務寬減；為開發人工智能開支提供額外扣稅；為傳統產業的數字轉型提供財務補貼；豁免指定物業轉讓的印花稅；將研發開支加強扣稅的適用範圍擴展至大灣區內的科研機構或服務提供者，並對由香港境外關聯方提供的研發服務給予全額扣稅；將合資格企業財資中心的「中央管理及控制」要求放寬為「一般管理或控制」要求；擴大適用優惠稅率的合資格利潤範圍為地區總部引入8.25%稅率；擴大合資格享受稅務優惠的指明資產範圍。

 

建議稅務優惠擴至合資格家辦，拓展稅務協定網絡

 

　　以及將現有稅務優惠制度擴展至合資格的多家族辦公室及基金經理將「2+3+3」模式於投資移民計劃（CIES）下擴展至合資格家族辦公室的負責人；拓展稅務協定網絡；探討現行稅務法例對非居民提供某些數字服務及內容的適用效果；檢討現行對集團內交易的印花稅寬減安排；在支柱二框架下檢視及加強稅務優惠措施；就北部都會區土地批給、稅務、人才招聘及專業支援提供優惠方案及支援措施；增加對綠色基建及氣候韌性投資的資助。

 

倡供養父母及祖父母免稅額各提高1萬元，豁免第一季差餉

 

　　另外，安永建議將供養父母免稅額及供養祖父母免稅額各提高1萬元；就僱用外籍家庭傭工的實際開支設立50%的扣減額，扣減上限為3萬元；在2025/26課稅年度減免100%利得稅、薪俸稅及個人入息課稅；豁免2026/27年度第一季住宅及非住宅物業的差餉；繼續為合資格的社會保障受益人維持額外半個月的津貼。

 

港府2025至26財年料錄約5億元赤字，估計財政儲備降至6538億元

 

　　港府於2025至26財政年度將錄得約5億元赤字，財政赤字較政府於去年2月公布的《財政預算案》原先預測的670億元赤字有大幅收窄。

 

　　安永表示，由於2025至26年度預計錄得赤字，香港於今年3月31日的財政儲備，將由6543億元略降至6538億元。

 

　　另外，地價收入預期將與前一年度同樣低於原先估算的210億元。至於股票市場保持活躍，印花稅收入有望接近倍增，超越原先估計的676億元。稅收亦受惠於經濟復甦而預期回升。

 

　　安永香港及澳門區主管合夥人李舜兒表示，儘管經濟展現增長跡象，本港仍必須審慎把握平衡，在推動發展的同時維持財政可持續性。透過發行債券為長期項目提供資金，應被視為促進增長的工具。同時，亦可探索公私營合作模式，以調動更多資源和專業力量。

 

本港不應只聚焦何時達盈餘，籲發債及推動公私營合作捉緊永續增長機會

 

　　李舜兒表示，現時本港不應單單聚焦於甚麼時候，可以達到錄得盈餘的財政表現，並形容本港整體經濟發展，正面臨很多嶄新機遇，因此港府應更聚焦創新研發投入，推動本港捉緊更多永續增長的發展機會。

 

　　李舜兒提及，受惠港股市場暢旺、本港地產出現小陽春勢頭，喜見港府經營性帳目出現明顯改善。故認為港府更應該要勇於發行債券、推動公私營合作等，為中長期發展獲取更多資金。

 

　　另外，社會關注公務員凍薪情況會否於新財政年代持續。安永認為，政府要審慎管理支出，並需要多方面考慮，精進投放資源於長期發展項目。

 

撰文：經濟通採訪組

 

