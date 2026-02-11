預算前瞻 | 畢馬威：料港府2025/26年度赤字約112億元，倡優化家辦稅務優惠，擴投資範圍至貴金屬等

畢馬威發表《財政預算案》前瞻，提出一系列全面建議，提升香港競爭力並確保長遠財政穩健。畢馬威分析顯示，香港財政狀況持續改善，赤字已連續第四年收窄，估計2025/26年度赤字約為112億元，較政府原先預算的670億元有顯著改善。截至2026年3月31日，財政儲備預計約為6430億元，維持健康水平。當中，印花稅收入表現理想，較預期多出約450億元，是推動財政前景向好的主要因素。

（吳仲賢攝）

建議為落戶香港的地區總部提供稅務優惠

畢馬威指，隨著區域競爭加劇，為鞏固香港作為「超級聯繫人」及「超級增值人」的角色，建議吸引跨國企業將地區總部落戶香港，提升本地經濟活力、促進高端就業以及推動產業升級。近年新加坡等地積極推出地區總部稅務優惠政策，吸引跨國企業落戶。因此，畢馬威提議政府對於落戶香港的地區總部所取得的合資格利潤提供稅務優惠，吸引企業投資和促進本地就業。

畢馬威中國稅務合夥人何家輝指出，香港的戰略定位清晰，作為「四個中心、一個高地」，區域總部是帶動經濟增長的關鍵，相關的稅務優惠能提升香港在亞太區的競爭力，吸引企業投資及促進本地高質量、高增值和多元化的發展。

倡優化家辦稅務優惠，擴投資範圍至數碼資產及貴金屬

就家族辦公室而言，畢馬威建議優化現有的家族辦公室稅務優惠制度，擴大投資範疇至數碼資產及貴金屬，使其更具吸引力和成效。對高淨值人士將資產轉移至其家族投資控股工具時，提供印花稅豁免。至於對外投資方面，則建議重新檢視對於已繳納海外稅款的稅務減免，無論香港與該司法管轄區是否簽訂稅收協定。

聚焦三大優先方向，提升競爭力及開創新產業等

畢馬威中國香港特別行政區稅務服務主管合夥人譚培立（John Timpany）表示，為更好配合國家十五五規劃、推動香港下一階段的發展，並保持對全球資本的吸引力，該行建議聚焦三大優先方向：激發商機，提升競爭力；開創新產業，推動可持續發展；關懷市民，共建美好社區。為鞏固提升香港作為全球頂尖的國際金融、航運、貿易和創新科技中心，並打造香港成為國際高端人才匯聚地，應當優化稅制，提供稅務優惠，吸引跨國企業及「出海」的內地企業進駐，配合國家和香港自身的規劃，推動經濟發展。

建議寬減100%利得稅、薪俸稅及個人入息課稅，上限為六千元

該行建議寬減100%利得稅、薪俸稅及個人入息課稅，上限為6000元，並擴大現行慈善捐款的可扣稅範圍以涵蓋非現金捐贈，亦建議允許香港居民在符合特定條件的情況下，使用部分強積金作為首次置業首期，為市民提供更多置業和退休財務規劃的選擇。

另外，畢馬威提出一系列支援在職家庭、置業人士及長者的措施。這些措施包括向通過認可機構僱用家庭傭工或透過祖父母或外祖父母照顧16歲或以下子女或傷殘受養人的在職家庭提供6萬元免稅額；將居所貸款利息扣除上限由每課稅年度10萬元提高至12萬元；以及將供養父母及供養祖父母或外祖父母免稅額的適用範圍，擴展至居住在大灣區的父母、祖父母或外祖父母。

若股市樓市繼續暢旺，政府財赤有望收窄或錄得盈餘

何家輝指出，港府經營帳目恢復盈餘為非常好的啟示，並指出本港股市暢旺帶動印花稅增長，而現時亦有200至300間公司等待上市，相信今年股市會繼續興旺，並指若股市及樓市繼續暢旺，早前政府預計的赤字將會有所窄，甚至有可能錄得輕微盈餘。

該行表示，香港正處於經濟轉型的關鍵時刻，是全力加速創新的最佳時機。展望未來，推動「北部都會區」的創新發展，是香港發展藍圖的重要一環。為在大灣區和北部都會區進行研發的企業提供「超額扣稅」，可大幅提升跨境創新動能，為香港的未來產業發展注入強大動力。

該行續指，要推動科技創新和產業創新深度融合，吸引產業鏈上中下游的夥伴來港發展，該行建議政府提供稅務激勵措施，以減輕企業營運成本，提升投資意欲。此外，靈活採用公私營合作模式，重點招商引資，並加強高端人才對接。這些措施都有助於推動整個區域的全面發展。

畢馬威中國香港特別行政區政府及公共事務主管合夥人李智深指出，公私營合作對資源運用和風險控制更有效率。香港在北都透過河套，新田等項目積極融入大灣區，提升國家新質生產力，推動產業優化和未來產業升級，都是香港五年規劃的重中之重。

撰文：經濟通採訪組

