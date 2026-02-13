  • 會員
西九管理局獲工銀亞洲30億元十年期融資，擬分批發行上限10億美元中期債券

13/02/2026

　　西九管理局已與中國工商銀行（亞洲）簽署總值30億港元十年期承諾貸款協議。西九文化區管理局董事局主席陳智思表示，今次融資反映銀行業界十分認同西九推動文化藝術和產業化方向的理念，對西九的未來發展非常有信心。局方亦計劃推出中期債券發行計劃，分批發行總額上限10億美元的債券。

 

西九管理局獲工銀亞洲30億元十年期融資，擬分批發行上限10億美元中期債券

（西九文化區網頁圖片）

 

　　西九管理局表示，會透過進一步提升營運表現、開拓不同收入來源，並以融資和推進商業發展項目等措施，推動實現財務可持續發展，目前取得良好進展，正逐步解決短、中期現金流壓力。

 

　　住宅發展項目方面，西九管理局表示，位於西九「2B」區的擬議住宅發展項目，預計今年內具備招標條件，實際招標時間視乎市場環境而定。另外，正在興建的西九演藝中心將於年內完工、明年開幕，而西九首個公私營合作項目「藝術廣場大樓」料於明年完工，有望帶來更多租金收入。

 

　　中國工商銀行（亞洲）董事長兼執行董事劉亞干表示，中國工商銀行（亞洲）一直堅持「立足香港，聯通內地，輻射亞太，面向全球」的戰略方針，與西九文化區在國際文化領域上的定位高度協同。將支持管理局發揮西九文化區作為世界級文化藝術樞紐的獨特優勢，促進香港以至國家長遠的藝術和文化發展，為香港和國家的文化軟實力注入穩健的金融動力。

 

撰文：經濟通採訪組

 

