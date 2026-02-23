  • 會員
宏福苑大火 | 大埔宏福苑安置方案出爐，政府提兩大選項74%業主願考慮收購

23/02/2026

　　政府正式公布大埔宏福苑的長遠居住安排方案。財政司副司長黃偉綸表示，當局早前透過「一戶一社工」向約1900住戶進行問卷調查，結果顯示各有47%的受訪者希望原區安置，或希望政府能照顧到全體宏福苑業主的利益。調查亦發現，有74%的業主表示會考慮政府提出的收購業權方案；14%仍在考慮；僅12%表明不接受。

 

宏福苑大火 | 大埔宏福苑安置方案出爐，政府提兩大選項74%業主願考慮收購

 

　　針對未補地價的單位，政府將以每平方呎8000元進行收購，而已補價單位則為每平方呎10500元，所有單位按統一價格收購。若最終成功收購全部單位，預計總收購成本約為68億元。目前宏福苑的援助基金約有28億元，政府計劃動用約40億元公帑填補差額，部分資金有望透過保險賠償回撥。

 

樓換樓與收購業權二選一，8月31日需決定

 

　　居民須於8月31日前決定選擇「樓換樓」或由政府收購業權。當局特別推出「樓換樓券」，居民可透過指定銷售計劃選購其他項目。若所選單位價值低於原單位，差額會退回；若較貴則需自行補貼。計劃涵蓋約3900個單位，交樓期各有不同，6月30日前簽署臨時買賣合約者可獲優先揀樓。此外，政府將解除宏福苑的禁售限制，但若要在公開市場轉售，則需補回地價。

 

　　宏志閣由於目前仍可居住，政府表示會尊重私有產權，暫時不會將其納入收購方案，除非居民達成高度共識，否則難以介入處理地契及公用空間等問題。黃偉綸強調，若宏志閣業主普遍支持，政府樂意再探討收購可能。初步估計，若有過半數業主表態希望政府收購，才能啟動進一步討論。

 

解說專隊下周啟動，協助居民了解安排

 

　　由勞福局、民青局、保安局、房屋局及發展局組成的約100人「解說專隊」，將於3月初起經社工轉介，逐一向居民講解安置選項及細節，協助他們作出決定。立法會房屋事務委員會亦將於周一舉行特別會議討論相關安排。

 

　　黃偉綸解釋，收購價參考了居民的實際需要和公帑運用原則，較同區同類型單位市價（約7000元）高出約1000元，旨在協助居民應付搬遷及裝修等開支。他強調，這次安排是「特別中的特別」，考慮到居民經歷重大家園損失，值得社會理解與支持，屬一次性措施，不會構成先例。

 

　　對於約200個有按揭的單位，居民可選擇以收購款項償還貸款。若選擇「樓換樓」，金管局初步與銀行協調，有望將按揭轉移至新購居屋單位，銀行亦表示願意考慮提供過渡期優惠安排。

 

　　原址重建方面，政府曾估算需時約3年處理業權、18個月清拆、4至5年重建，但因業權處理及遺產繼承等問題複雜，最終決定不採納重建方案。對於不少居民希望返回宏福苑舊居，黃偉綸表示政府正積極研究相關安排，會適時公布進展。至於地契問題，若宏志閣長期保留，需將大廈公契分開處理，相關部門會跟進。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】政府擬收購宏福苑受災樓宇，你是否認同？► 立即投票

