預算前瞻 | 財政預算案2026紫色封面首度亮相，陳茂波：象徵香港經濟內生動力持續增強

23/02/2026

　　2026至27年度《財政預算案》將於本周三（2月25日）正式發表，財政司司長陳茂波率先揭曉今年預算案封面選用紫色。他解釋，紫色寓意在瞬息萬變的外圍環境中，香港經濟的內生動力正不斷增強。

 

預算前瞻 | 財政預算案2026紫色封面首度亮相，陳茂波：象徵香港經濟內生動力持續增強

 

　　陳茂波在網誌中表示：「讓我們攜手並肩，為香港社會和經濟更高質量、更普惠的發展，不懈奮鬥。」他感謝過去一段時間來自不同界別、背景的市民、企業及機構提供的寶貴意見，指出各界均期望香港能有更好發展，並更周全地照顧不同社群。他強調，本屆政府一直全力拼經濟、謀發展、惠民生，與公眾的期望高度一致。

 

　　他坦言，在制訂預算案過程中，如何設定目標與進路、如何分配資源，往往受現實環境所限，難免需要排序優次，甚至作出艱難取捨。當局用心聆聽各方意見，編製預算案時會全面考量，力求整體平衡。

 

　　陳茂波提到，本港經濟承接去年的增長勢頭，今年開局良好。不過，面對外圍風雲變幻，以及經濟轉型期間的不確定性，政府必須審慎理財，兼顧社會短中長期需要，同時維持足夠儲備，以應對可能出現的突發情況。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

異動股

異動股

00981

中芯國際

71.100

異動股

02370

力高健康生活

1.150

異動股

00895

東江環保

2.330

  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 48,936.63
    -689.34 (-1.389%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,848.00
    -61.51 (-0.890%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,662.96
    -223.11 (-0.975%)
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升7.343
變動率︰+5.078%
較港股︰-4.51%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升139.695
變動率︰+1.679%
較港股︰-0.22%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升6.529
變動率︰+1.090%
較港股︰-0.47%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升84.738
變動率︰+1.088%
較港股︰-1.06%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升55.290
變動率︰+3.115%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.775
變動率︰-2.473%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌10.565
變動率︰-3.516%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌43.240
變動率︰-4.082%
PYPL
貝寶
按盤價(USD)︰升44.289
變動率︰+6.336%
ZM
Zoom通訊
按盤價(USD)︰跌83.650
變動率︰-7.354%
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰跌116.830
變動率︰-7.425%
M
梅西百貨
按盤價(USD)︰跌20.625
變動率︰-7.965%
異動股
  • 00981 中芯國際
  • 71.100
  • 02370 力高健康生活
  • 1.150
  • 00895 東江環保
  • 2.330
  • 02007 碧桂園
  • 0.325
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 41.100
股份推介
  • 00083 信和置業
  • 12.920
  • 目標︰$16.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.770
  • 目標︰$3.50
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 840.500
  • 目標︰$700.00
  • 00992 聯想集團
  • 9.370
  • 目標︰$12.00
  • 03750 寧德時代
  • 542.500
  • 目標︰$582.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 152.200
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 36.560
  • 00700 騰訊控股
  • 538.000
  • 00005 滙豐控股
  • 135.900
  • 00992 聯想集團
  • 9.370
報章貼士
  • 00902 華能國際電力股份
  • 5.620
  • 目標︰--
  • 02050 三花智控
  • 38.340
  • 目標︰$40.00
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 12.180
  • 目標︰$13.20
熱炒概念股
23/02/2026 17:00  《盤後部署》北水回歸前炒高逾600點須小心，領展破250天線不妨加碼

23/02/2026 15:30  【預算前瞻】德勤建議單一家辦主體享統一8.25%利得稅率優惠，增合資格資產免稅助與新加坡競爭

23/02/2026 15:12  【淘金熱浪】金價升至三周高點，美國關稅裁決加劇市場不確定性

23/02/2026 10:40  【滙控預測】券商料滙控去年列帳基準稅前利潤按年跌11%，關注私有化恒生後協同效益

23/02/2026 17:23  《中德關係》德國總理默茨本周三起訪華兩天，據報行程包括北京和杭州

16/02/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入逾２０２億元，買盈富基金沽泡泡瑪特

23/02/2026 08:48  【大行炒Ｄ乜】摩通普升地產股目標，高盛首予稀宇目標即過千

23/02/2026 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒８１６９，一周拆息較上日微軟至２﹒…

金價金股｜美關稅再添不確定性，疊加美伊局勢緊張，金價重拾升勢可追入金礦股？新文章
北水復工前恒指收升668點報27081，藍籌普遍揚AI半新股趁勢吐新文章
異動精選 | 特朗普關稅案敗訴出口股興奮，AI編程套餐開放退款智譜股價重挫新文章
搵食地圖

將軍澳海濱人氣法式小酒館Bistro La Baie正式重開！曾經歷颱風樺加沙「海嘯式」衝擊新文章
玩樂假期

日本櫻花預測2026｜名古屋跑贏東京，3月20日全日本最早開花！東京3月28日満開
威少看世界．張少威

美國兩黨政客為何在慕尼黑爭奇鬥艷？
男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

年初三赤口不宜行房？被拒絕後女性比男性更Hurt？教你如何不尷尬又不失禮貌地拒絕對方！
先行入手．Onki Chan

揭開石原里美、金高銀私服愛牌魅力！認識日系怪誕建築感剪裁 ENFÖLD 新文章
Yan Can Taste．Yan Chung

銅鑼灣低調法國菜：宮廷雞肉千層酥盒、頂級威靈頓牛柳，重現經典法式美味！
《東京的士》木村拓哉示範最動人的跨代陪伴  
賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良
口腔護理與整體健康：研究揭用牙線可預防牙齦炎，掌握正確刷牙方法與時間
金價金股｜美關稅再添不確定性，疊加美伊局勢緊張，金價重拾升勢可追入金礦股？
照顧者 情緒健康

