預算前瞻 | 財政預算案2026紫色封面首度亮相，陳茂波：象徵香港經濟內生動力持續增強

2026至27年度《財政預算案》將於本周三（2月25日）正式發表，財政司司長陳茂波率先揭曉今年預算案封面選用紫色。他解釋，紫色寓意在瞬息萬變的外圍環境中，香港經濟的內生動力正不斷增強。

陳茂波在網誌中表示：「讓我們攜手並肩，為香港社會和經濟更高質量、更普惠的發展，不懈奮鬥。」他感謝過去一段時間來自不同界別、背景的市民、企業及機構提供的寶貴意見，指出各界均期望香港能有更好發展，並更周全地照顧不同社群。他強調，本屆政府一直全力拼經濟、謀發展、惠民生，與公眾的期望高度一致。

他坦言，在制訂預算案過程中，如何設定目標與進路、如何分配資源，往往受現實環境所限，難免需要排序優次，甚至作出艱難取捨。當局用心聆聽各方意見，編製預算案時會全面考量，力求整體平衡。

陳茂波提到，本港經濟承接去年的增長勢頭，今年開局良好。不過，面對外圍風雲變幻，以及經濟轉型期間的不確定性，政府必須審慎理財，兼顧社會短中長期需要，同時維持足夠儲備，以應對可能出現的突發情況。

撰文：經濟通採訪組

