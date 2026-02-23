預算前瞻 | 新一份財政預算案本月25日發表，一文整合政商界建議

財政司司長陳茂波將於本月25日發表新一份《財政預算案》，政商界陸續向港府提交建議書，以下整合《財政預算案》公眾諮詢最新資訊。

經民聯冀薪俸稅退稅上限維持1500元

經民聯希望港府維持薪俸稅退稅100%寬減比例，上限維持1500元，並在財政情況許可下，調升上限。另外，立法會「G19」倡調升個人基本免稅額至14萬元；實政圓桌則建議調升至18.3萬元。

多個政黨建議推「累進式子女免稅額」

經民聯、工聯會、新民黨、自由黨、實政圓桌建議推出「累進式子女免稅額」。其中工聯會叫價最高，建議首名子女免稅額18萬，第二名額外增加免稅額36萬；另外亦建議向0至3歲兒童家長，每月發放2000元育兒津貼。

倡在C組券商試行豁免股票印花稅，籲試行「新股通」

香港會計師公會提議，在本港推出「新股通」試行計劃，容許內地投資機構投資者認購香港新股。另外，澳洲會計師公會亦建議，放寬新股上市費用扣稅條件，為成功主板上市的企業提供上市相關費用的特定稅務扣減，鼓勵企業來港上市。

香港證券及期貨專業總會倡進一步下調香港上市公司股份交易印花稅稅率，由現在的買賣雙方各付0.1%，降至買賣雙方各付0.05%。另外，香港股票分析師協會建議研究更具競爭力的交易成本結構，包括考慮就小型的C組券商（即佔市場成交額約3.55%）經手的交易，實施股票印花稅定向豁免試點計劃。

促上調百元印花稅樓價上限

多政黨和議員建議上調100元印花稅物業價值上限。當中，「G19」建議提高至500萬元；經民聯和地產及建造界議員黃浩明建議提高至600萬元。

改善家辦稅務優惠制度，擴大投資範圍至貴金屬等

畢馬威建議應改善家族辦公室稅務優惠制度，擴大投資範疇至數碼資產及貴金屬；對高淨值人士把資產轉移至其家族投資控股工具時，提供印花稅豁免。另外，德勤建議在家辦營運上給予優惠稅務待遇，首先單一家族辦公室(SFO)，即SFO主體全數利潤均享8.25%利得稅稅率。

安永建議把合資格稅務優惠的指明資產範圍，擴大至包括藝術品及收藏等另類資產；把稅務優惠，由單一家辦擴展至多家族辦公室及相關基金經理，並將投資移民計劃(CIES)擴展至家辦負責人。

澳洲會計師公會倡就北都發展發債

澳洲會計師公會建議，為紓緩發展北都的財務壓力，向國際投資者發行20億美元債券，並對策略性重點鼓勵企業提供分級利得稅優惠，稅率可低至5%，為期首3年。

民建聯倡推抽獎式消費券

民建聯建議，推出針對餐飲零售的抽獎式電子消費券，市民在平日消費指定金額後可獲抽獎機會，當中獎所得的消費券須於周六、日使用，希望藉此鼓勵留港消費。廠商會亦建議，政府考慮推出「留港消費抽獎」等措施以提升誘因，並制定有利政策，打造更多元化的消費場景。

兩政黨爭取下調烈酒稅

經民聯、自由黨爭取再下調烈酒稅，冀進一步拓展香港為烈酒交易中心。其中，自由黨建議政府將寬減門檻降低至100元，即進口價100元以上的烈酒稅稅率亦由100%降至10%，以吸引更多酒商進駐香港。

政黨建議延長電動車「一換一」計劃

民建聯和自由黨建議政府延長本港電動私家車「一換一」計劃。當中，民建聯建議延續電動私家車「一換一」計劃首次登記稅寬減，同時把其他種類的電動車，包括電動商用車、電動電單車及電動機動三輪車，全數豁免首次登記稅期限延長。

多位議員支持公務員加薪

有政黨及議員開腔支持公務員加薪，財政司司長陳茂波表示，會先按機制完成薪酬趨勢調查，又說公務員薪酬調整的問題上，並非只是公務員的事，不少政府資助機構及社福機構，以至私人市場企業都會參考，形容影響面闊，所以要小心謹慎處理。

撰文：經濟通採訪組

