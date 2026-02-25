財政預算案2026/27 | 財政預算案懶人包

13:43 他提及，明年是香港回歸祖國三十周年，讓我們堅定信心、策馬揚鞭，發揮好「一國兩制」的優勢，讓發展更多元而包容、更豐富而精彩，為市民的美好生活不懈奮鬥，為中國式現代化作出更積極的貢獻。(完)

13:22 未來5年將每年發行約1600億元至2200億元債券，其中約一半用於為近年發出的短期債務再融資。

13:15 子女免稅額及額外子女免稅額由13萬元增加至14萬元，將惠及約36萬名納稅人，每年稅收減少約6.8億元；以及增加供養父母或祖父母的免稅額及長者住宿照顧開支扣除上限，將惠及約83萬名納稅人，每年稅收減少約9.7億元。

具體調整如下：供養60歲或以上父母或祖父母的免稅額，由5萬元增加至5.5萬元，與父母或祖父母同住者所享有的額外免稅額會按同樣幅度增加；供養55至59歲的父母或祖父母的免稅額，由2.5萬元增加至2.75萬元與父母或祖父母同住者所享有的額外免稅額會按同樣幅度增加；以及父母或祖父母入住合資格院舍，長者住宿照顧開支的扣除上限，由10萬元增加至11萬元。

13:13 基本免稅額及單親免稅額由13.2萬元增加至14.5萬元。另外，已婚人士免稅額由26.4萬元增加至29萬元，約有209萬名納稅人受惠，每年稅收減少約35.6億萬元。

13:10 於2026/27年度，經營帳目預計有約119億元盈餘，非經營帳目預計有約901億元赤字。計及政府債券發行額約1600億元及償還約597億元款項後，年度綜合盈餘預計為221億元，財政儲備將上升至6793億元。

13:09 領取社會保障金合資格人士，發放金額相當於一個月綜合社會保障援助標準金額

13:08 寬減利得稅，上限為三千元，收入將減少約五億元

13:07 寬減薪俸稅和個人入息課稅，上限為三千元

13:06 寬減首兩季非住宅物業差餉，以每戶五百元為上限，收入減少約4億元；寬減2026/27年度首兩季的住宅物業差餉，以每戶500為上限，估計涉及約315萬個住宅物業，政府收入將減少約31億元。

12:59 建議根據《外匯基金條例》，在不影響外匯基金保持香港貨幣金融體系穩定健全的前提下，從外匯基金把1500億元，在未來兩個財政年度每年轉撥750億元至基本工程儲備基金，以支持北都及其他基建項目。

12:53 公務員編制在未來2個財政年度，每年分別縮減2%，預計至2026年4月1日，公務員編制將減至約18.8萬個職位。本屆政府任期內將累計削減超過1萬個職位。另外，就2026／27年度的公務員薪酬調整，政府將按既定機制進行薪酬趨勢調查，並由行政長官會同行政會議在充分考慮六大因素後決定。

12:52 為大埔宏福苑火災長遠居住安排預留40億，全面檢視「樓宇更新大行動2.0」

12:49 一億以上住宅物業印花稅稅率調高至6.5%

12:47 爭取北環線主線和支線2034年或之前開通

12:46 古洞站、東涌線延線、洪水橋站、屯門南延線及小蠔灣站等項目，明年起陸續落成

12:42 連同「簡約公屋」，香港未來5年總體公營房屋建屋量約19.6萬個單位，較本屆政府上任時的5年期增加超過8成。

12:41 未來五年可供興建約9.8萬個私營房屋單位土地，料全年潛在土地供應逾2.2萬個單位

12:37 陳茂波指出，考慮到現時電動私家車技術成熟、供應充足、車款選擇增加和價格逐漸下調，電動私家車已具備市場競爭力，電動私家車的首次登記稅寬減安排在3月底屆滿後不再繼續。環境及生態局稍後會公布有關詳情。

12:34 打造香港成為全球高端藝術品交易樞紐，短期內將敲定與巴塞爾藝術展未來五年合作安排

12:33 計劃第二季就堅尼地城海旁興建新行人通道進行諮詢；紅磡站附近海濱用地今季陸續開放後，九龍海濱長廊將延長至約15公里。

12:32 旅發局獲撥款16.6億元，加強向具潛力客源市場推廣，吸引高端過夜客群

12:27 科大籌辦第三所醫學院，目標2028/29學年錄取首批學生，北都牛潭尾預留土地作永久校舍

12:26 各項人才入境計劃已吸引逾27萬人才來港，「高才通計劃」已吸引逾十萬全球精英

12:20 政府已預留2800萬元予香港技術與創新支持中心，讓其以國家標準（國標）為基礎，向創科企業提供專利質素分析

12:18 律政司正籌備建香港國際法律事務大樓，強化規範香港調解專業認證和紀律制度

12:16 洪水橋／厦村新發展區已預留約32公頃土地發展現代物流圈，年內邀業界交發展意向書

12:10 剛推出的港口社區系統提供實時海、陸、空貨物追蹤功能，連接不同業界的物流信息，並與廣東電子口岸聯通，提供一單多報等增值服務。現時已有超過3000間公司登記使用。未來將會善用系統數據，為業界創造更大價值。陳茂波表示，政府上半年會提交條例修訂草案，優化現有海運服務業稅務優惠安排，並為合資格大宗商品貿易商提供半稅優惠，進一步推動香港高增值海運服務發展。

12:07 香港國際機場東莞空港中心第一期的海空聯運碼頭已完工，餘下工程將於年內完成，目標在明年上半年投入運作。而機管局與東莞合作的海空聯運已有27間航空公司和140間物流公司參與。

12:06 已就促進產業和投資優惠政策包制訂初步框架，優惠稅率為半稅或5%

12:05 他指出網購普及和消費模式改變，對部分行業帶來挑戰。政府正優化各項措施，提升中小企的競爭力。「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（「BUD專項基金」）一直深受企業歡迎。政府會向基金注資2億元，將「申請易」的資助上限提高至每宗15萬元，並為企業應用AI提供更針對性資助。

11:59 與卡塔爾、孟加拉國和秘魯完成投資協定談判，正與沙特阿拉伯和埃及探討新投資協定

11:55 他指出強制性公積金計劃管理局（積金局）正逐步推行強積金「全自由行」。今年落實的首階段方案將涵蓋2025年5月1日或之後入職的僱員；政府明年上半年會提交條例修訂草案，以擴展至上述日期前入職的僱員。

11:52 已將「保險相連證券資助先導計劃」延長至2028年，以致力發展非傳統風險管理業務。

11:50 為推動金融科技應用及提升資產管理市場效率，迅清結算年內會建立數字資產平台，支持數字債券的發行和交收，並逐步擴展至其他數字資產，以及連接區內其他代幣化平台，鞏固香港在數字資產方面的領先地位。

11:45 年初與上海黃金交易所簽訂合作協議，並建立香港黃金中央清算系統，港府將研究為在港進行黃金交易及結算的合資格機構提供稅務優惠；協助業界成立行業協會，匯聚資源、加強推廣，並拓展與海內外業界的聯繫；以及協助業界了解黃金市場最新發展和掌握相關技能，並建立培訓架構。

11:42 香港已實施法幣穩定幣發行人發牌制度，將在下月發出首批牌照。政府及金融監管機構會繼續促進持牌發行人在合規和風險可控的情況下，探索更多應用場景。另外，證監會亦將在充分保障投資者的前提下，進一步促進香港數字資產市場的流動性，為專業投資者提供更多產品和服務，並會建立加速器以加快推動市場創新。為配合債券市場應用代幣化技術，政府將提供指引，釐清債權證持有人登記冊可用分布式分類帳備存，並探討以電子形式簽署發行文件，以及推動不記名債券電子化。

11:40 為優化營商環境及方便企業進行內部重組，建議放寬集團內部資產轉讓印花稅寬免準則，以擴大合資格的關聯法人團體範圍。

11:36 陳茂波：打風不停市帶來約25億元印花稅收入

11:35 「十五五」規劃建議提出推進人民幣國際化，提升資本項目開放水平。香港會發揮獨特優勢，積極配合國家發展策略。陳茂波透露，具體措施包括人民幣業務資金安排的總額度在月初倍增至二千億元人民幣，有助推動金融機構便利企業和客戶在貿易及跨境業務等更廣泛使用人民幣；推動人民幣與其他區內貨幣實現更便捷的外匯報價及交易，減低交易成本；定期發行不同年期的人民幣債券，以豐富離岸人民幣市場產品和完善離岸人民幣債券收益率曲線。

11:33 「航天走廊」自動駕駛運輸系統預計年內啟用，是首個在港商業營運的項目。

11:31已要求港交所(00388)檢視相關上市規定，便利和吸引更多航天企業來港上市，由於「十五五」規劃建議提出加快建設航天強國，國家航天局亦提出推動商業航天企業有序出海。香港可協助內地航天產業與全球市場對接，並提供科研、融資、風險管理及法律等專業服務。引進辦將牽頭物色合適的航天企業來港發展。

11:30 他披露，低空經濟方面政府已完成首階段修例，並將完善民航法例與監管框架，而首批「監管沙盒」的32個項目已在指定航線進行測試。部分無人機應用場景，例如大廈管理及巡查，已進入實際運作。

11:25 今年將成立專屬公司推動開發新田科技城，向立法會申請注資100億元起始資金

11:24 他表示，河套香港園區第一期首批落成的兩座大樓已有超過60間企業落戶，出租率約八成。第二期規劃亦已完成，兩期將合共提供200萬平方米的樓面。他提及，政府會向立法會申請注資100億元予園區公司以加速園區發展，包括引入市場力量加快發展第一期餘下地塊；提供重要基礎設施；進一步加強對初創企業的支持，以及成立創投基金。

11:22 會預留約2.2億元，在港建設首個境外的國家製造業創新中心，反映政府致力落實與國家工業和信息化部簽署的《關於發展新質生產力推進新型工業化的合作協議》，促進產業合作。

11:20陳茂波提及，河套香港園區的粵港澳大灣區國際臨床試驗所已與深圳園區建立協作平台，提供一站式臨床試驗支援、匯聚科研人員、整合數據庫，推動生物醫藥及疫苗研發。另外，「國際臨床試驗學院」將於明年成立，貢獻國家生物醫藥技術「引進來、走出去」，助力香港發展成為國際醫療創新樞紐。

11:16 政府亦將邀請不同公營機構聯同科技企業及大專院校，籌辦AI應用學習課程、講座及比賽，以提升學生、青年及公眾對AI的認知和運用技能，以及負責任地使用AI，政府將為此撥款5000萬元。

另一方面，僱員再培訓局（再培訓局）將升格為「技能提升局」，並會提供包括AI應用的各類「技能為本」培訓，提升本地勞動人口的競爭力。「優質教育基金」已預留20億元推進中小學數字教育，以開展校本AI教育項目，並資助學生參加相關活動。

11:15 陳茂波補充，鑑於AI應用正迅速推動產業革新，新技術、新產業和新產品急速冒起，他會成立並主持「AI+與產業發展策略委員會」，為AI帶動產業轉型及發展訂定策略，創造有利條件，並邀請專家、學者、企業及園區公司等參與，初期將聚焦生命健康及具身智能。

11:14 港府正提速推進北都發展，包括採用「片區」模式批地和加快引入企業及產業；成立兩間專屬公司，分別聚焦新田科技城及洪水橋產業園；預計在年中提交北都專屬法例的條例草案。

11:13 陳茂波提到，本港股市持續向好，總市值升至50萬億元，新股上市活躍；住宅樓市氣氛轉好；銀行總存款額去年底超過19萬億元，按年上升12%，資金繼續流入；資產管理業亦向好，在香港註冊成立的基金資金淨流入3570億元。

11:12 他表示，綜合對目前環球和本地經濟形勢的研判，我們預測今年香港經濟增長2.5%至3.5%。

11:11 陳茂波亦指，預測香港經濟在2027年至2030年間，平均每年實質增長3%，基本通脹率為平均每年2%。

11:10 去年香港經濟蓬勃，對外貿易強勁，私人消費回升，固定投資增長提速，全年整體經濟增幅為3.5%，連續三年上升。

11:09 他指出，過去一年，經濟和資本市場向好令稅收增加，加上強化版財政整合計劃漸見成果，本港的公共財政狀況改善較預期快。今年度的經營帳目恢復盈餘，綜合帳目計及發債所得，亦提早恢復平衡，讓政府在力所能及的範圍內，可適度增加對市民和中小企的支援。

11:08 陳茂波指出，科技變革及人工智能(AI)發展迅速，帶動新一輪投資熱潮和產品需求；亞洲尤其是中國，是推動環球經濟增長的重要引擎；加上美國自去年9月重啟減息，支持投資與資本市場表現。國際貨幣基金組織估計2025年全球經濟增長3.3%，與2024年增幅相若。

11:07 去年香港經濟蓬勃，對外貿易強勁，私人消費回升，固定投資增長提速，全年整體經濟增幅為百分之三點五，連續三年上升。

財政司司長陳茂波預計將於今日（25日）早上11時發表新一份財政預算，經濟通將會為你進行文字直播；而預算案結束後，將會為你送上懶人包。

