預算案 | 陳茂波：寬減百分百薪俸稅和個人入息課稅，上限為三千元

財政司司長陳茂波發表新一份財政預算案，他建議，寬減2025/26課稅年度百分之一百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為3000元，全港約212萬名納稅人受惠。有關扣減會在2025/26課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少約53億元。

基本免稅額及單親免稅額增至14.5萬元，已婚人士免稅額增至29萬元

陳茂波又建議，把基本免稅額及單親免稅額由13.2萬元增加至14.5萬元。

另外，已婚人士免稅額由26.4萬元增加至29萬元，約有209萬名納稅人受惠，每年稅收減少約35.6億萬元。

陳茂波建議提高基本免稅額及已婚人士等免稅額，並寬免2025/26課稅年度薪俸稅上限3000元，逾200萬名納稅人受惠（Nelson攝）

子女免稅額及額外子女免稅額增至14萬，增供養父母或祖父母免稅額

他建議子女免稅額及額外子女免稅額由13萬元增加至14萬元，將惠及約36萬名納稅人，每年稅收減少約6.8億元；以及增加供養父母或祖父母的免稅額及長者住宿照顧開支扣除上限，將惠及約83萬名納稅人，每年稅收減少約9.7億元。

具體調整如下：供養60歲或以上父母或祖父母的免稅額，由5萬元增加至5.5萬元，與父母或祖父母同住者所享有的額外免稅額會按同樣幅度增加；供養55至59歲的父母或祖父母的免稅額，由2.5萬元增加至2.75萬元與父母或祖父母同住者所享有的額外免稅額會按同樣幅度增加；以及父母或祖父母入住合資格院舍，長者住宿照顧開支的扣除上限，由10萬元增加至11萬元。

預算案建議寬減2026/27年度首兩季的住宅物業差餉，以每戶500元為上限，估計涉及約315萬個住宅物業（Shutterstock圖片）

寬減首兩季的住宅物業差餉，以每戶五百元為上限，收入減少約31億元

另外，預算案建議寬減2026/27年度首兩季的住宅物業差餉，以每戶500元為上限，估計涉及約315萬個住宅物業，政府收入將減少約31億元。

寬減首兩季非住宅物業差餉，以每戶五百元為上限，收入減少約4億元

自於非住宅物業，建議將寬減2026/27年度首兩季差餉，以每戶500元為上限，估計涉及約44萬個非住宅物業，政府收入將減少約4億元。

撰文：經濟通採訪組

