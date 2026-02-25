預算案 | 提速推進北都料年中提交專屬法例草案，分兩年從外匯基金轉撥1500億援建

財政司司長陳茂波發表新一份財政預算案提及，北都是香港未來發展的新引擎，將為香港注入新經濟動力，助力香港「南金融、北創科」的新產業布局。

預算案提及，北都是香港未來發展的新引擎，港府將建議根據《外匯基金條例》從外匯基金分兩年每年轉撥750億元至基本工程儲備基金援建基建項目（Henry攝）

提速推進北都，料年中提交北都專屬法例條例草案

陳茂波表示，港府正提速推進北都發展，包括採用「片區」模式批地和加快引入企業及產業；成立兩間專屬公司，分別聚焦新田科技城及洪水橋產業園；預計在年中提交北都專屬法例的條例草案。

分兩年從外匯基金轉撥1500億支持基建項目

他表示，外匯基金去年的投資表現創下歷史新高，全年投資收入達3300億元。截至去年底，外匯基金總資產超過4.1萬億元，規模足以維持香港貨幣金融穩定。

他建議根據《外匯基金條例》，在不影響外匯基金保持香港貨幣金融體系穩定健全的前提下，從外匯基金把1500億元，在未來兩個財政年度每年轉撥750億元至基本工程儲備基金，以支持北都及其他基建項目。

為配合「無處不旅遊」及推動「城鄉共融」，預算案建議撥款2億元推出「北都城鄉共融基金」先導計劃，鼓勵非政府組織和相關團體推展鄉郊旅遊項目（Shutterstock圖片）

預留100億支持北都大學城校舍建設，推三幅位於洪水橋／厦村發展區土地供申請發展校舍

他指出就北都大學城的發展，將短期內會推出3幅位於洪水橋／厦村新發展區的土地，供資助大學和應用科學大學申請發展校舍。政府將預留100億元，以貸款方式支持其校舍建設。

建議撥款2億元推出「北都城鄉共融基金」先導計劃

陳茂波又指，為配合「無處不旅遊」及推動「城鄉共融」，預算案建議撥款2億元推出「北都城鄉共融基金」先導計劃，鼓勵非政府組織和相關團體推展鄉郊旅遊項目，為鄉村帶來經濟活力。

撰文：經濟通採訪組

