預算案 | 陳茂波︰轉撥外匯基金已充分考慮維持香港金融穩定重要作用

財政司司長陳茂波於記者會表示，外匯基金去年投資收益創歷史新高達3300億元，總資產逾4.1萬億元，轉撥僅佔其收益約一半，轉撥已充分考慮外匯基金維持香港金融穩定的重要作用，他強調資金全部用於基建投資而非日常開支，等同由一種投資形式轉為另一種更切合未來發展需要的投資方式。

政府時隔42年動用外匯基金儲備，兩年合共轉撥1500億元到庫房，財政司司長陳茂波於記者會強調，資金全部用於基建投資而非日常開支（Nelson攝）

他指出，政府今年財政帳目錄得盈餘，並非靠借貸度日，而是基於經濟向好、股市暢旺帶動印花稅收入大幅增加近320億元、利得稅增加近170億元，加上嚴控開支的財政整合計劃生效，經營帳目提前恢復盈餘，綜合帳目計及發債後亦錄得小額盈餘。對於將債券借款上限由7000億元提升至9000億元，用以加速北部都會區等重點基建。

他解釋這是投資未來之舉，基建項目從投入到吸引企業落戶、帶來稅收需時滯，但能長遠提升經濟動能及稅基；同時，政府未償還債務佔GDP比率由14.4%逐步升至五年後約19.9%，在國際上仍屬非常穩健水平，遠低於多數先進經濟體，發債所得資金專款專用於基建，不用於經常開支，因此具合理性及可持續性。

調高豪宅印花稅僅影響樓市約0.3%交易

至於股市波動及發債需還本付息的隱憂，他指出經營帳目未來數年將持續盈餘，非經營帳目雖因基建高開支錄赤字，但透過發債平衡，綜合帳目預計維持盈餘，財政儲備亦逐步回升，顯示帳面並非僅表面好看，而是有實質改善基礎。

關於豪宅印花稅由4.25%調高至6.5%，他表示，針對樓價1億元以上住宅物業，秉持「能者多付」原則開源，影響僅約0.3%交易，每年可增約10億元收入，用以支援整體財政。

撰文：經濟通採訪組

