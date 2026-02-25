  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

預算案 | 陳茂波︰現非合適時機派消費券，強積金置業未宜推冀維持保障退休功能

25/02/2026

　　財政司司長陳茂波於記者會表示，隨著就業穩定、收入上升、資產市場及股票市場表現良好、住宅市場回穩，市民消費意欲預計會改善，因此現階段研究過後認為未必是最合適時間再推出消費券等相關政策。

 

預算案 | 陳茂波︰現非合適時機派消費券，強積金置業未宜推冀維持保障退休功能財政司司長陳茂波表示，隨著就業穩定、股票市場表現良好，現非合適時機推出消費券（Shutterstock圖片）

 

 

強積金置業已仔細研究，惟不宜作出調整

 

　　關於強積金是否容許提取用於置業，他指出政府已仔細研究，考慮到強積金原意是作為重要退休保障支柱，房地產市場雖樂見平穩發展但仍有上落風險，不同人士儲蓄金額差異，以及綜合評估後，現階段認為不宜作出此調整，讓強積金繼續發揮退休支柱功能較合適。

 

公務員是否加薪按機制作趨勢調查交特首考慮

 

　　公務員薪酬調整方面，目前只有大約一半公務員有增薪點，政府會按既定機制進行薪酬趨勢調查並預留相關開支，實際是否調整及幅度，將由行政長官會同行政會議參考六大因素後決定，認為這樣較為合適；此決定不僅影響公務員，亦會波及私人市場一般僱員的薪酬檢視與調整。過去六年中有三年已按機制行事，現時經濟環境改善、就業收入增加，政府先做好機制內應做的事。

 

　　至於新生嬰兒獎勵金，由現在至11月屆滿前，除財政預算案外還有施政報告，政府會檢視過去實施的整體效果，再綜合考慮下一步安排。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】美國最高法院裁定特朗普關稅違法，你認為對市場有何影響？► 立即投票

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

00005

滙豐控股

--

異動股

00042

東北電氣

--

異動股

00388

香港交易所

--

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 49,482.15
    +307.65 (+0.626%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,946.13
    +56.06 (+0.814%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 23,152.08
    +288.40 (+1.261%)
精選預託證券 More
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升147.327
變動率︰+7.192%
較港股︰--
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰升15.045
變動率︰+5.367%
較港股︰--
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰升71.982
變動率︰+2.449%
較港股︰--
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌137.865
變動率︰-1.947%
較港股︰--
精選中資美股 More
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌115.620
變動率︰-1.331%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌24.750
變動率︰-1.941%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌44.990
變動率︰-2.259%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌20.110
變動率︰-3.178%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升183.940
變動率︰+13.522%
NFLX
奈飛
按盤價(USD)︰升82.700
變動率︰+5.971%
ABNB
愛彼迎
按盤價(USD)︰升132.020
變動率︰+5.061%
TWLO
Twilio
按盤價(USD)︰升118.320
變動率︰+3.926%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 25/02/2026 18:47 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：26/02/2026 07:30
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 25/02/2026 18:47 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00005 滙豐控股
  • 142.700
  • 00042 東北電氣
  • 0.415
  • 00388 香港交易所
  • 412.200
  • 08448 環球印館
  • 1.490
  • 00756 森美控股
  • 0.610
股份推介
  • 00148 建滔集團
  • 39.560
  • 目標︰$42.00
  • 00666 瑞浦蘭鈞
  • 15.450
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 13.010
  • 目標︰$16.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.470
  • 目標︰$3.50
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 753.500
  • 目標︰$700.00
人氣股
  • 09992 泡泡瑪特
  • 232.800
  • 00005 滙豐控股
  • 142.700
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 753.500
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 148.300
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.470
報章貼士
  • 02577 英諾賽科
  • 68.000
  • 目標︰$80.00
  • 02208 金風科技
  • 14.750
  • 目標︰$17.00
  • 01071 華電國際電力股份
  • 4.220
  • 目標︰$4.90
熱炒概念股
即時重點新聞

25/02/2026 17:10  《盤後部署》滙控收市對盤狂飆股價創新高，兩會概念當炒旺旺走勢穩

25/02/2026 17:27  《本港樓市》差估署︰1月私宅樓價指數按月升0.5%，逾1年半高位

25/02/2026 15:55  【滙控業績】滙控：恒生沒有裁員計劃，將幫助受影響員工在未來三年內逐步完成轉型

25/02/2026 18:13  《中國要聞》商務部等七部門鼓勵進口芯片設計等服務，以滿足「國內急需」

25/02/2026 16:40  玖紙(02689)中期純利升3.19倍至19.7億人幣，不派息

25/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出４０﹒５７億元，買騰訊沽盈富基金

25/02/2026 08:51  【大行炒Ｄ乜】渣打績後獲高盛花旗微升目標，瑞銀升萬洲目標近三成

25/02/2026 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒８１９６，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

預算案 | 陳茂波︰現非合適時機派消費券，強積金置業未宜推冀維持保障退休功能新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

預算案 | 陳茂波︰轉撥外匯基金已充分考慮維持香港金融穩定重要作用新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 上海再放鬆樓市限購，德國總理默茨訪華，股匯齊揚 新文章
品味生活
生活
人氣文章

搵食地圖

美食優惠︱大家樂奶茶咖啡券$99/10杯；大快活APP新春利是即減$12＋快活關愛長者咭即減$6
人氣文章

玩樂假期

國泰限時機票優惠高達85折！經濟艙／特選經濟艙、長／短途航線都適用
人氣文章

英倫出走日記．Cally

在英國過農曆新年：唐人街以外的日子新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty Feature

春季粉底推介：SUQQU晶采艷澤粉底液e、Gucci氣墊粉底，潮濕天氣也能打造不黏膩底妝！新文章
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

經常被詛咒的不婚主義，有時比婚姻來得穩健；幸福的本質不在形式，而是在於相愛的人新文章
人氣文章

Fitness & Wellness Feature

2026年星座戀愛運程（三）：人馬座、魔羯座、水瓶座、雙魚座！誰會曖昩關係增多？誰會忽略伴侶的感受？塔羅師美子剖析！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康｜60歲林保怡身形發福顯老態，走路姿態疑患不死癌症
人氣文章
名人離世｜53歲美國男星Eric Dane患漸凍症逝世，最後專訪留愛女深情遺言新文章
人氣文章
食用安全｜男子每日保溫杯沖人參茶患肝癌，醫生揭少做1步致癌關鍵
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/02/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/02/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 26/02/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/02/2026 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞25/02/2026
預算案 | 陳茂波︰現非合適時機派消費券，強積金置業未宜推冀維持保障退休功能
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

預算案 | 陳茂波︰轉撥外匯基金已充分考慮維持香港金融穩定重...

25/02/2026 18:41

2026-27年度財政預算案

中美戰機黃海對峙，給台海帶來何種危險訊號？

24/02/2026 16:25

大國博弈

關稅戰 | 特朗普新10%全球關稅午後正式生效，15%關稅尚...

24/02/2026 13:42

關稅戰

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區