預算案 | 陳茂波︰現非合適時機派消費券，強積金置業未宜推冀維持保障退休功能

財政司司長陳茂波於記者會表示，隨著就業穩定、收入上升、資產市場及股票市場表現良好、住宅市場回穩，市民消費意欲預計會改善，因此現階段研究過後認為未必是最合適時間再推出消費券等相關政策。

財政司司長陳茂波表示，隨著就業穩定、股票市場表現良好，現非合適時機推出消費券（Shutterstock圖片）

強積金置業已仔細研究，惟不宜作出調整

關於強積金是否容許提取用於置業，他指出政府已仔細研究，考慮到強積金原意是作為重要退休保障支柱，房地產市場雖樂見平穩發展但仍有上落風險，不同人士儲蓄金額差異，以及綜合評估後，現階段認為不宜作出此調整，讓強積金繼續發揮退休支柱功能較合適。

公務員是否加薪按機制作趨勢調查交特首考慮

公務員薪酬調整方面，目前只有大約一半公務員有增薪點，政府會按既定機制進行薪酬趨勢調查並預留相關開支，實際是否調整及幅度，將由行政長官會同行政會議參考六大因素後決定，認為這樣較為合適；此決定不僅影響公務員，亦會波及私人市場一般僱員的薪酬檢視與調整。過去六年中有三年已按機制行事，現時經濟環境改善、就業收入增加，政府先做好機制內應做的事。

至於新生嬰兒獎勵金，由現在至11月屆滿前，除財政預算案外還有施政報告，政府會檢視過去實施的整體效果，再綜合考慮下一步安排。

撰文：經濟通採訪組

