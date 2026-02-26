預算案 | 陳茂波︰樓市政策調整須小心，避免因微調引發大幅波動

財政司司長陳茂波在電台聯播節目中表示，政府高度關注樓市動向，對土地供應及住宅單位供應的數據掌握清晰。他強調，政府的政策目標是確保住宅樓市維持平穩及健康發展。對於新一份財政預算案，他指出當中對樓市的著墨不多，主要原因是目前樓市已處於相對平穩健康的狀態。

被問及外界曾建議將物業印花稅寬減門檻放寬至600萬元或以下的物業，為何最終未有採納時，陳茂波解釋，去年財政預算案已將門檻放寬至400萬元或以下，措施推出後即時帶動相關成交量大幅上升，部分物業價格亦隨之推高至接近400萬元水平。因此，政策調整必須小心，避免因微調引發樓市大幅波動或急升。

另外，政府大力發展北部都會區，陳茂波強調北都發展並非「益曬深圳」，指過去發展創科注重科研，商業化生產則在內地進行，令經濟收益落在深圳；但現時吸引企業落戶北都，可為香港帶來稅收及就業機會。陳茂波指，會要求北都多個園區公司指定績效指標KPI，包括吸引企業和創造就業的數量等，又指落戶的前沿企業，帶來的直接收益未必好大，但能群聚到上中下游公司和人才來港，是重要的經濟利益。

利得稅及薪俸稅等直接稅收將穩定上升

他表示，本港過去幾年的利得稅收入保持穩定，反映香港經濟具備強韌力。雖然在經濟轉型期間，個別行業正面臨壓力，但香港整體發展動能仍然相當強勁，其他表現較佳的行業足以支撐經濟。相信隨著經濟持續向好，本港的利得稅及薪俸稅等直接稅收將維持穩定上升趨勢。

另外，有聽眾提出可否將子女免稅額改為累進式設計；亦有聽眾反映，家庭月入約7萬元、育有子女，卻既輪候不到公屋，亦買不起居屋，認為對中產家庭的支援仍然不足。陳茂波回應指，政府明白養育子女屬長遠沉重開支，除了免稅額外，亦透過多項措施提供支援。他希望市民理解現時政府財政剛剛有所好轉，需要平衡兼顧各方面的需求。

電動車款多價格具競爭，是時候收回支持力度

財政預算案提出取消電動車首次登記稅寬減「一換一」計劃。陳茂波表示，電動車稅務寬減政策已推行多年，目前電動車款式多，價格有競爭力，在新登記車輛中有七成是電動車，認為政府是時候收回支持力度。

陳茂波指，電動車是大勢所趨，政府2035年全面淘汰燃油車的決心很大，又指對2050年「雙碳」目標仍然有信心。

撰文：經濟通採訪組

