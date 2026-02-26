  • 會員
預算迴響 | 標普料財政儲備回升，即使大規模資本支出仍無損政府信用評級

26/02/2026

　　對於新一份預算案，標普預計於2026至2029財年期間，綜合赤字率平均每年將降至1.8%，遠低於2022至2024財年平均6.2%水平，因受惠於經營性盈餘的增加，以及政府為減輕北部都會區計劃巨額支出需求影響，所採取的措施，當中包括在未來兩年內從外匯基金轉撥1500億元。

 

受惠於經營性盈餘增加及基金轉撥，赤字率將有所下降

 

　　標普稱，更重要的是，由於經營帳恢復盈餘，政府財政儲備消耗可能已經逆轉。該行預計，財政儲備將於2025財年末開始增長，亦是自2021財年以來首見。假若趨勢持續，即使政府有大規模資本支出，香港政府信用評級仍續獲支持。

 

本財年印花稅料續跑贏大市

 

　　據標普預計，由於本港有大量IPO項目正在籌備當中，加上中美關係持續緊張，中國企業尋求在香港上市趨勢持續，因此預期2026財年印花稅表現保持跑贏大市。而且，政府提出的增加數字金融、人工智能和智慧產權交易投資的預算提案，亦應有助於促進經濟活動並增加稅收收入。

 

　　雖然標普預期會出現經營性盈餘，但由於政府計劃在北部都會區投入巨額資本支出，因而預計香港綜合帳目仍將處於赤字狀態。政府計劃從2026財年起，每年在資本項目上投入超過2000億元，約佔政府總支出的四分之一，惟因政府似乎決心推進北都區開發，因此即使收入低於預期，削減開支也並非易事。

 

撰文：經濟通採訪組

 

