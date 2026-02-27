預算案 | 陳茂波：發債只用於基建投資，政府債務水平仍屬非常穩健水平

新一份《財政預算案》提出將透過發債以發展北都或其他大型項目。財政司司長陳茂波出席本台英文台節目時表示，債券發行的政策只用於基建投資，不會用作支付日常營運開支，又指政府債務與GDP的比率將由14.4%，升至5年後約19.9%，仍屬非常穩健的水平，有信心隨著經濟增長和投資回報，能夠償還相關債務。

（Sam攝）

投資北都屬未來20年重要增長引擎

他表示，正加快發展北都，吸引企業、科技公司、製造業落戶後，便能帶來就業、稅收、本地生產總值增長，並認為投資北都不只聚焦未來數年，而是未來20年的香港重要增長引擎。

陳茂波強調，香港金融系統穩定、強健，但地緣政治不確定性將持續一段時間，因此要確保有足夠的緩衝以應對有關波動。他稱，需要把握挑戰帶來的機遇，例如去年關稅戰等，大量資金流入香港，成為「避風港」。

不會浪費宏福苑土地，會與各界商討

對於有聽眾關注大埔宏福苑能否原址重建，陳茂波表示，曾向居民作問卷調查，居民有不同的期望及想法，有人希望原址居住，亦有人認為事件是悲劇，想遠離有關地方。他稱已為居民提供不同選擇，強調不會浪費土地，若不在原址興建住宅，可以作為社區設施、公園等，會再與各界商討。

撰文：經濟通採訪組

【你點睇？】美國最高法院裁定特朗普關稅違法，你認為對市場有何影響？► 立即投票