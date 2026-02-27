  • 會員
預算案 | 羅淑佩：再大幅修改幻彩詠香江或事倍功半，全新光影表演將取代

27/02/2026

　　財政預算案提出，將推出以光影巡禮為主題的全新表演，取代現有的「幻彩詠香江」燈光秀。文化體育及旅遊局局長羅淑佩表示，幻彩詠香江對部分多次來港的旅客而言或有不足，過去一年亦收到不少意見指，參與大廈若要為表演進行大幅修改存在困難，形容再投入資源作大規模改動，可能「事倍功半」。

 

　　羅淑佩指出，去年舉辦的「光影匯．中環」大型3D光影表演廣受歡迎，且內容較容易更新變化。她預計新表演不會每晚上演，而是配合節慶及特別活動舉行。旅遊發展局稍後將公布新表演的整體開支，局方亦會與旅發局研究，是否為幻彩詠香江安排告別表演。

 

　　對於有電影業人士指過去曾因「政治壓力」被封殺，羅淑佩表示不評論個別人士的說法，強調特區政府一直透過文創產業發展處與電影業界保持良好及暢順溝通，並會為主辦大型活動提供所需協助。

 

羅淑佩：名古屋亞運後檢討隊制運動發展計劃

 

　　預算案亦提出注資12億元推動體育發展。羅淑佩透露，將於今年9月名古屋亞運會後，檢討「隊制運動項目發展計劃」，預計明年4月後，該計劃涵蓋的隊制運動項目資助詳情及金額將會更新。在亞運會前，當局亦會加強對體育總會的資助，鼓勵隊制項目參與更多賽事，達至「寓賽於操」。

 

　　羅淑佩表示，當局將支持更多元化及高級別的體育賽事在香港舉辦。下一輪獲批申請的資助水平將提高50%，以鼓勵本地體育總會及組織舉辦更多不同規模的賽事，包括與大灣區城市合辦的活動。同時，當局亦會優化教練培訓計劃，完善教練認證制度。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】美國最高法院裁定特朗普關稅違法，你認為對市場有何影響？► 立即投票

