預算案 | 陳美寶：「一換一」取消後配套措施將支持電動車發展

27/02/2026

　　《財政預算案》公布，電動私家車「一換一」計劃將於今年3月底屆滿後不再延續，電動私家車牌費亦會逐步上調。被問及相關政策會否窒礙電動車發展，運輸及物流局局長陳美寶表示，隨著電動車市場發展及更多產品推出，市民購買電動私家車的比例近年呈上升趨勢。她指出，要推動新能源汽車的使用及發展，除稅務及牌費外，配套措施同樣重要，環境及生態局未來將加大對充電設施的支持及支援。

 

預算案 | 陳美寶：「一換一」取消後配套措施將支持電動車發展

 

　　陳美寶又指，運輸署一直配合及支持環境及生態局落實相關措施，已預備充足人手，並會與相關持分者保持溝通。

 

積極推進低空經濟應用場景，跨境物流納入監管沙盒

 

　　在低空經濟方面，陳美寶表示，政府將積極推進較複雜的應用場景，以安全為本，有序試驗項目，同時便利多個營運者或航線在指定園區內試行。今年制定的低空經濟行動綱領，將就低空無人機飛行交通管理系統作出規劃，並與國際標準接軌進行技術研究及籌備工作。至於跨境物流，她透露當局正與內地相關單位探討可行路線及物件，稍後推出監管沙盒計劃時將公布更多詳情。

 

預算案預留1億元推動展覽業，丘應樺：正研辦大型機械、車展及私人飛機展

 

　　商務及經濟發展局局長丘應樺表示，預算案預留1億元推動展覽業及國際會展之都的品牌建設，當局正與舉辦國際大型展覽的機構合作，考慮舉辦大型機械展、車展、遊艇展，甚至小型私人飛機展覽，惟目前未有最終定案，仍需與機構進一步研究。

 

　　在支援中小企方面，丘應樺指政府正籌備多項優化措施，包括向「BUD專項基金」注資2億元，協助企業創新求變、提升競爭力及開拓新市場，預計新措施將於今年第二季推出。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】政府發表新一份財政預算案，你是否滿意？你最滿意哪項措施？

異動股

異動股

06185

康希諾生物

35.480

異動股

03858

佳鑫國際資源

97.850

異動股

00868

信義玻璃

10.380

  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 48,922.51
    -576.69 (-1.165%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,872.22
    -36.64 (-0.530%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,696.40
    -181.99 (-0.795%)
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升145.491
變動率︰+4.436%
較港股︰-0.35%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升44.832
變動率︰+2.202%
較港股︰-0.15%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升86.415
變動率︰+1.773%
較港股︰-0.44%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌14.325
變動率︰-4.291%
較港股︰-0.17%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌40.865
變動率︰-2.213%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌144.350
變動率︰-2.499%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌19.420
變動率︰-2.705%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.580
變動率︰-7.614%
NFLX 奈飛
按盤價(USD)︰升93.290
變動率︰+10.285%
BAC 美國銀行
按盤價(USD)︰跌49.710
變動率︰-4.952%
GS 高盛
按盤價(USD)︰跌867.370
變動率︰-6.634%
NVAX 諾瓦瓦克斯醫藥
按盤價(USD)︰跌10.230
變動率︰-8.579%
異動股
  • 06185 康希諾生物
  • 35.480
  • 03858 佳鑫國際資源
  • 97.850
  • 00868 信義玻璃
  • 10.380
  • 06608 百融雲－Ｗ
  • 9.600
  • 02800 盈富基金
  • 26.900
股份推介
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.830
  • 目標︰$8.00
  • 00148 建滔集團
  • 40.520
  • 目標︰$42.00
  • 00666 瑞浦蘭鈞
  • 14.270
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 12.780
  • 目標︰$16.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.560
  • 目標︰$3.50
人氣股
  • 00003 香港中華煤氣
  • 7.610
  • 00013 和黃醫藥
  • 22.700
  • 00012 恒基地產
  • 35.440
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 763.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 34.900
報章貼士
  • 00168 青島啤酒股份
  • 53.000
  • 目標︰$60.00
  • 06680 金力永磁
  • 25.500
  • 目標︰$29.00
  • 00720 意達利控股
  • 0.365
  • 目標︰--
熱炒概念股
27/02/2026 17:00  《盤後部署》北水淨入百五億恒指拾50天線，恒瑞高位回調三成現價吸引

27/02/2026 17:45  新世界(00017)：目前無供股計劃，有信心市況好轉後盈利表現改善

27/02/2026 16:44  【賣地計劃】甯漢豪︰2026/27財年賣地表將招標9幅住宅地，提供6650伙

27/02/2026 16:33  新世界(00017)中期虧損收窄至37.3億元，不派息

27/02/2026 16:35  信置(00083)中期純利跌15.8%至15.3億元，息15仙

27/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１５０億元，買盈富基金沽長飛光纖光纜

27/02/2026 08:55  【大行炒Ｄ乜】百度績後遭麥格理削價一成，新地希慎獲大行唱好

27/02/2026 16:26  《財資快訊》美電軟報７﹒８２３８，一周拆息較上日微升至２﹒…

賣地計劃 | 甯漢豪︰2026/27財年賣地表將招標9幅住宅地，提供6650伙
新聞>財經熱話

新世界：目前無供股計劃，有信心市況好轉後盈利表現改善
新聞>中國故事

神州經脈 | 馬年首周滬指升2%，外匯風險準備金率降至零，加拿大龍蝦關稅取消
市場最熱點

人氣文章

千両春の味覺全新刺身盛＋產地直送魚鮮＋日本時令活蠔＋會員8折優惠
娛樂

《天機試煉場》5大爆紅命理師：李素彬法事預約到2030，盧瑟妃泰國見面會，派提醒注意3月特別日子
男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

年初三赤口不宜行房？被拒絕後女性比男性更Hurt？教你如何不尷尬又不失禮貌地拒絕對方！
愛情求生指南．Yuen Cheung

愛情市場的「季節性求偶潮」：單身派對趣事大公開！
男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

裸睡原來可以燃脂？溫度幾多先適合裸睡？女性裸睡助減少念珠菌滋生！ 新文章
食物安全警示｜男子長期食同一種魚重金屬超標6倍險洗腎，醫生指恐增致癌及腎衰竭風險
失眠救星｜478呼吸法網絡爆紅，獲英國NHS認證，網民實測大讚有效
名人保養｜63歲前TVB主女主持麥景婷淡出幕前30年近況曝光，曾遇車禍身心受創
賣地計劃 | 甯漢豪︰2026/27財年賣地表將招標9幅住宅地，提供6650伙
