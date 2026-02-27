預算案 | 陳美寶：「一換一」取消後配套措施將支持電動車發展

《財政預算案》公布，電動私家車「一換一」計劃將於今年3月底屆滿後不再延續，電動私家車牌費亦會逐步上調。被問及相關政策會否窒礙電動車發展，運輸及物流局局長陳美寶表示，隨著電動車市場發展及更多產品推出，市民購買電動私家車的比例近年呈上升趨勢。她指出，要推動新能源汽車的使用及發展，除稅務及牌費外，配套措施同樣重要，環境及生態局未來將加大對充電設施的支持及支援。

陳美寶又指，運輸署一直配合及支持環境及生態局落實相關措施，已預備充足人手，並會與相關持分者保持溝通。

積極推進低空經濟應用場景，跨境物流納入監管沙盒

在低空經濟方面，陳美寶表示，政府將積極推進較複雜的應用場景，以安全為本，有序試驗項目，同時便利多個營運者或航線在指定園區內試行。今年制定的低空經濟行動綱領，將就低空無人機飛行交通管理系統作出規劃，並與國際標準接軌進行技術研究及籌備工作。至於跨境物流，她透露當局正與內地相關單位探討可行路線及物件，稍後推出監管沙盒計劃時將公布更多詳情。

預算案預留1億元推動展覽業，丘應樺：正研辦大型機械、車展及私人飛機展

商務及經濟發展局局長丘應樺表示，預算案預留1億元推動展覽業及國際會展之都的品牌建設，當局正與舉辦國際大型展覽的機構合作，考慮舉辦大型機械展、車展、遊艇展，甚至小型私人飛機展覽，惟目前未有最終定案，仍需與機構進一步研究。

在支援中小企方面，丘應樺指政府正籌備多項優化措施，包括向「BUD專項基金」注資2億元，協助企業創新求變、提升競爭力及開拓新市場，預計新措施將於今年第二季推出。

撰文：經濟通採訪組

【你點睇？】政府發表新一份財政預算案，你是否滿意？你最滿意哪項措施？► 立即投票