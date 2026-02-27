賣地計劃 | 甯漢豪︰2026/27財年賣地表將招標9幅住宅地，提供6650伙

發展局局長甯漢豪公布，2026/27財年賣地表將推出9幅住宅用地，共涉6650伙，當中3幅來自洪水橋片區，提供3120伙。另外，亦有3幅屬2025/26財年滾存的土地，分別位於赤柱、東涌及西貢。

（資料圖片）

如計及聯同「一鐵一局」等其他供應來源，合共提供2.2萬伙，按年增加六成，創近8年新高。

另外，今財年第一季即2026年4至6月將會推出東涌106A地皮，該地皮將提供990伙單位。另外，港鐵(00066)將會推出屯門16區第二期地皮，提供5510伙。以及一幅地契修訂的地皮，提供175伙單位。即第一季將推出6675伙。

她指出，2026/27財年首季將推出東涌第106A區的用地，可提供約990個單位，用地位處海濱位置，屬於中等規模。政府在這幅用地沒有施加任何興建政府設施的要求，毗鄰亦有另一幅用地已於2025年售出，料市場對這幅即將推出的東涌第106A區用地，會有一定興趣。

甯漢豪預料，下年度潛在土地供應可提供22580個單位，其中約七成或約11.5萬伙，為政府主導及調協，包括來自一鐵一局，未來5年準備好的私人房屋土地供應，可以承載9.8萬個單位，超過一半來自北部都會區。

她又指，有約兩成是來自大嶼山東涌及小蠔灣，其他是市區用地，但土地不多，即使有土地推出，多數是原本預留作機構或商業用地，再改變用途。

撰文：經濟通採訪組

