  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

賣地計劃 | 甯漢豪︰2026/27財年賣地表將招標9幅住宅地，提供6650伙

27/02/2026

　　發展局局長甯漢豪公布，2026/27財年賣地表將推出9幅住宅用地，共涉6650伙，當中3幅來自洪水橋片區，提供3120伙。另外，亦有3幅屬2025/26財年滾存的土地，分別位於赤柱、東涌及西貢。

 

賣地計劃 | 甯漢豪︰2026/27財年賣地表將招標9幅住宅地，提供6650伙

（資料圖片）

 

　　如計及聯同「一鐵一局」等其他供應來源，合共提供2.2萬伙，按年增加六成，創近8年新高。

 

　　另外，今財年第一季即2026年4至6月將會推出東涌106A地皮，該地皮將提供990伙單位。另外，港鐵(00066)將會推出屯門16區第二期地皮，提供5510伙。以及一幅地契修訂的地皮，提供175伙單位。即第一季將推出6675伙。

 

　　她指出，2026/27財年首季將推出東涌第106A區的用地，可提供約990個單位，用地位處海濱位置，屬於中等規模。政府在這幅用地沒有施加任何興建政府設施的要求，毗鄰亦有另一幅用地已於2025年售出，料市場對這幅即將推出的東涌第106A區用地，會有一定興趣。

 

　　甯漢豪預料，下年度潛在土地供應可提供22580個單位，其中約七成或約11.5萬伙，為政府主導及調協，包括來自一鐵一局，未來5年準備好的私人房屋土地供應，可以承載9.8萬個單位，超過一半來自北部都會區。

 

　　她又指，有約兩成是來自大嶼山東涌及小蠔灣，其他是市區用地，但土地不多，即使有土地推出，多數是原本預留作機構或商業用地，再改變用途。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【說說心理話】「開心果」賈思樂於媽媽離世後患上抑鬱症，幸得朋友及早發現：「當你不開心的時候，最重要第一時間找朋友聊聊天」► 即睇

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

06185

康希諾生物

35.480

異動股

03858

佳鑫國際資源

97.850

異動股

00868

信義玻璃

10.380

更多香港要聞

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 48,926.65
    -572.55 (-1.157%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,872.64
    -36.22 (-0.524%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 22,697.30
    -181.08 (-0.791%)
精選預託證券 More
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰升145.491
變動率︰+4.436%
較港股︰-0.35%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升44.832
變動率︰+2.202%
較港股︰-0.15%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升86.415
變動率︰+1.773%
較港股︰-0.44%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌14.325
變動率︰-4.291%
較港股︰-0.17%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌40.865
變動率︰-2.213%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌144.350
變動率︰-2.499%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰跌19.420
變動率︰-2.705%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.570
變動率︰-8.187%
精選美股 More
NFLX 奈飛
按盤價(USD)︰升93.280
變動率︰+10.273%
BAC 美國銀行
按盤價(USD)︰跌49.715
變動率︰-4.943%
GS 高盛
按盤價(USD)︰跌867.105
變動率︰-6.663%
NVAX 諾瓦瓦克斯醫藥
按盤價(USD)︰跌10.230
變動率︰-8.579%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/02/2026 12:14 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：27/02/2026 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 27/02/2026 12:14 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 06185 康希諾生物
  • 35.480
  • 03858 佳鑫國際資源
  • 97.850
  • 00868 信義玻璃
  • 10.380
  • 06608 百融雲－Ｗ
  • 9.600
  • 02800 盈富基金
  • 26.900
股份推介
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.830
  • 目標︰$8.00
  • 00148 建滔集團
  • 40.520
  • 目標︰$42.00
  • 00666 瑞浦蘭鈞
  • 14.270
  • 目標︰--
  • 00083 信和置業
  • 12.780
  • 目標︰$16.00
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.560
  • 目標︰$3.50
人氣股
  • 00003 香港中華煤氣
  • 7.610
  • 00013 和黃醫藥
  • 22.700
  • 00012 恒基地產
  • 35.440
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 763.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 34.900
報章貼士
  • 00168 青島啤酒股份
  • 53.000
  • 目標︰$60.00
  • 06680 金力永磁
  • 25.500
  • 目標︰$29.00
  • 00720 意達利控股
  • 0.365
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

27/02/2026 17:00  《盤後部署》北水淨入百五億恒指拾50天線，恒瑞高位回調三成現價吸引

27/02/2026 17:45  新世界(00017)：目前無供股計劃，有信心市況好轉後盈利表現改善

27/02/2026 16:44  【賣地計劃】甯漢豪︰2026/27財年賣地表將招標9幅住宅地，提供6650伙

27/02/2026 16:33  新世界(00017)中期虧損收窄至37.3億元，不派息

27/02/2026 16:35  信置(00083)中期純利跌15.8%至15.3億元，息15仙

27/02/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１５０億元，買盈富基金沽長飛光纖光纜

27/02/2026 08:55  【大行炒Ｄ乜】百度績後遭麥格理削價一成，新地希慎獲大行唱好

27/02/2026 16:26  《財資快訊》美電軟報７﹒８２３８，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

賣地計劃 | 甯漢豪︰2026/27財年賣地表將招標9幅住宅地，提供6650伙新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

新世界：目前無供股計劃，有信心市況好轉後盈利表現改善新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 馬年首周滬指升2%，外匯風險準備金率降至零，加拿大龍蝦關稅取消新文章
品味生活
生活
人氣文章

搵食地圖

Häagen-Dazs 3月雪糕優惠︱雙球雪糕買一送一＋$199/5件雪糕套裝＋外賣雪糕火鍋75折新文章
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

玄學風水︱拆解「龍生九子」傳說之謎︰廟宇碑文屋脊皆可見，象徵安全、消災、正義、智福新文章
人氣文章

搵食地圖

新登場！全港唯一自設石磨工坊抹茶cafe「Aokomi」店主：「對茶葉新鮮程度絕不妥協」新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

先行入手．Onki Chan

揭開石原里美、金高銀私服愛牌魅力！認識日系怪誕建築感剪裁 ENFÖLD
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

馬年蹄印與城史年輪：回顧一代代香港馬王的傳奇
人氣文章

Fashion Feature

2026必入手清單：Coach最值得投資五大經典手袋，四位數價錢也能買到頂級質感？ 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
春天養生｜中醫教女士2招自我檢查血氣，推介黑豆養血湯去濕補氣
人氣文章
名人保養｜58歲馬蹄露疑醫美過度，下巴大變化撞樣邵音音新文章
人氣文章
輕鬆瘦身｜飯後躺平3步驟加速燃脂，醫生教正確躺姿與時間
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/02/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/02/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 28/02/2026 01:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 27/02/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞27/02/2026
賣地計劃 | 甯漢豪︰2026/27財年賣地表將招標9幅住宅地，提供6650伙
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

預算案 | 陳美寶：「一換一」取消後配套措施將支持電動車發展

27/02/2026 15:47

2026-27年度財政預算案

定期存款 | 滙豐特選客戶3個月港元定存息率高達2.45厘

26/02/2026 18:02

貨幣攻略

印尼押注加沙，惹外交轉向關注

26/02/2026 13:35

大國博弈

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區