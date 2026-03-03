中東戰火 | 香港貨運物流業協會：中東及歐洲貨運物流鏈受影響，料空運成本升三成

香港貨運物流業協會主席劉浩然表示，目前中東不少空域都處於封閉狀態，對中東及歐洲的貨運市場物流鏈帶來很大影響，估計運費成本會上漲三成。

（Shutterstock圖片）

劉浩然指，俄烏衝突早已導致不可以使用俄羅斯的領空運貨，香港運往歐洲的大部分貨物本身要飛越中東地區上空或中轉，現時中東局勢困擾貨運物流，或會導致數十萬噸貨物囤積，相信電商貨源最受影響。

伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，霍爾木茲海峽已被關閉，伊方將打擊所有試圖從霍爾木茲海峽通過的船隻。他表示，需要繼續觀望局勢，以了解對海運有多大影響，包括是否需要繞道運貨及延遲多久，但相信成本同樣會上漲。

浸大麥萃才指戰事或令香港加息，惟認為國際資金有機會轉泊香港

（AP圖片）

浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才在電台節目表示，市場關注今次戰事會否導致能源價格上升帶動通脹，令環球出現滯脹，即經濟增長負數但通脹卻出現正增長的情況。他指出，如果戰事持續越長，霍爾木茲海峽長期被封鎖，出現滯脹的風險就會越高。

不過，麥萃才亦表示，今次戰事對香港的直接影響不大，反而間接影響較大，包括能源危機會否令通脹上升，美國可能需要加息以遏抑通脹，屆時香港都要加息，或影響本港經濟增長步伐。他亦認為，香港無外匯管制，資金進出容易，亦有大量金融產品作為資金管理，因此反而有機會令國際資金流入香港。

撰文：經濟通採訪組

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇