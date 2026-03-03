  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

中東戰火 | 香港貨運物流業協會：中東及歐洲貨運物流鏈受影響，料空運成本升三成

03/03/2026

　　香港貨運物流業協會主席劉浩然表示，目前中東不少空域都處於封閉狀態，對中東及歐洲的貨運市場物流鏈帶來很大影響，估計運費成本會上漲三成。

 

中東戰火 | 香港貨運物流業協會：中東及歐洲貨運物流鏈受影響，料空運成本升三成

（Shutterstock圖片）

 

　　劉浩然指，俄烏衝突早已導致不可以使用俄羅斯的領空運貨，香港運往歐洲的大部分貨物本身要飛越中東地區上空或中轉，現時中東局勢困擾貨運物流，或會導致數十萬噸貨物囤積，相信電商貨源最受影響。

 

　　伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，霍爾木茲海峽已被關閉，伊方將打擊所有試圖從霍爾木茲海峽通過的船隻。他表示，需要繼續觀望局勢，以了解對海運有多大影響，包括是否需要繞道運貨及延遲多久，但相信成本同樣會上漲。

 

浸大麥萃才指戰事或令香港加息，惟認為國際資金有機會轉泊香港

 

中東戰火 | 香港貨運物流業協會：中東及歐洲貨運物流鏈受影響，料空運成本升三成

（AP圖片）

 

　　浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才在電台節目表示，市場關注今次戰事會否導致能源價格上升帶動通脹，令環球出現滯脹，即經濟增長負數但通脹卻出現正增長的情況。他指出，如果戰事持續越長，霍爾木茲海峽長期被封鎖，出現滯脹的風險就會越高。

 

　　不過，麥萃才亦表示，今次戰事對香港的直接影響不大，反而間接影響較大，包括能源危機會否令通脹上升，美國可能需要加息以遏抑通脹，屆時香港都要加息，或影響本港經濟增長步伐。他亦認為，香港無外匯管制，資金進出容易，亦有大量金融產品作為資金管理，因此反而有機會令國際資金流入香港。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

02609

佰澤醫療

2.870

異動股

09678

雲知聲

303.800

異動股

03690

美團－Ｗ

75.400

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02609 佰澤醫療
  • 2.870
  • 09678 雲知聲
  • 303.800
  • 03690 美團－Ｗ
  • 75.400
  • 02800 盈富基金
  • 25.500
  • 01959 中聚投資
  • 3.850
股份推介
  • 00288 萬洲國際
  • 9.620
  • 目標︰$11.00
  • 02715 埃斯頓
  • --
  • 目標︰--
  • 02269 藥明生物
  • 35.300
  • 目標︰$45.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.820
  • 目標︰$8.00
  • 00148 建滔集團
  • 37.320
  • 目標︰$42.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 130.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 129.900
  • 01398 工商銀行
  • 6.340
  • 00700 騰訊控股
  • 506.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 32.000
報章貼士
  • 01088 中國神華
  • 45.280
  • 目標︰--
  • 03320 華潤醫藥
  • 4.380
  • 目標︰$5.00
  • 03668 兗煤澳大利亞
  • 34.720
  • 目標︰$39.00
熱炒概念股
即時重點新聞

04/03/2026 17:30  《盤後部署》恒指曾挫800點兩萬五失而復得，避險情緒漲潤電落後買得過

04/03/2026 16:38  《本港經濟》本港1月零售業總銷貨價值臨時統計按年升5.5%，勝預期

04/03/2026 16:15  亞太股災港股牛熊線築最後防線，恒指收跌518點報25249，北水稍流出

04/03/2026 16:58  【宏福苑大火】金管局：銀行業將延長受影響人士各類貸款還款寬限期及支援按揭安排

04/03/2026 15:27  【中東戰火】伊朗日內為哈梅內伊舉行國葬，傳其次子接任最高領袖

04/03/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出４﹒６６億元，買南方恒生科技沽阿里

04/03/2026 08:50  【大行炒Ｄ乜】創科實業績後獲花旗看好，滙證升中海油目標近四成

04/03/2026 16:23  《財資快訊》美電升報７﹒８１７４，一周拆息較上日微升至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 工銀亞洲推出「e開戶」新客定存年利率3.8厘優惠新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大明開幕會期8天，滬指連跌兩日，PMI四個月低新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

中東戰火 | 伊朗封鎖海峽引發通脹憂慮，金價急挫仍獲大行力撐，金礦股及黃金ETF可以點部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

英倫出走日記．Cally

伊朗無人機攻擊塞浦路斯英軍基地，施紀賢一舉動恐讓英國捲入戰爭？ 1新文章
人氣文章

搵食地圖

一晚限定！「亞洲50最佳餐廳2025」榜首「Gaggan」 主廚親臨香港嘉里酒店主理「奇幻盛宴」
人氣文章

玩樂假期

低至78折！AlipayHK x HKExpress限時優惠：10大航點包括大阪、仙台、首爾、曼谷、河內...新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion Feature

拆解《超級名模生死鬥》華麗糖衣：當年的「Wanna Be On Top」是圓夢還是噩夢？
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

首相級美容話題掀熱潮！法令紋神器Kuchitore Plus有效減淡細紋？
人氣文章

Art & Living Feature

Hermès全新餐瓷系列「Natures Marines」：為餐桌注入深海的靜謐與詩意
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人保養｜45歲阿嬌顏值身形重回巔峰，公開逆生長4大秘訣
人氣文章
馬可紀念之家讓我感恩，培養謙卑與關愛之心新文章
人氣文章
家居暗藏5大致癌物，1種無色無味易引致肺癌，醫生建議10招遠離環境致癌物
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 04/03/2026 19:42
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 04/03/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章生財有道04/03/2026
定期存款 | 工銀亞洲推出「e開戶」新客定存年利率3.8厘優惠
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

【兩會焦點】王滬寧作政協工作報告：聚焦「十五五」規劃建言獻策

04/03/2026 16:15

聚焦兩會2026

定期存款 | 大新銀行推出高達2.8厘存款年利率優惠

03/03/2026 17:26

貨幣攻略

財政預算案見層次

02/03/2026 13:05

2026-27年度財政預算案

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

香港周圍遊

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區