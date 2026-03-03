  • 會員
中東戰火 | 永安旅遊：2團共34人滯留迪拜，將承擔所有因滯留而產生額外酒店住宿費用

03/03/2026

　　永安旅遊表示，現時有2個旅行團於迪拜滯留，涉及共34人。團友全部安全，目前於酒店休息靜待航班安排。

 

（Bianca攝）

 

歐洲及摩洛哥等6團，涉近100人未能回港

 

　　永安旅遊指，因應迪拜機場暫停所有航班，經迪拜回港的歐洲團隊亦受到影響，團友需要暫時滯留於當地等待航班安排，當中包括歐洲、摩洛哥、埃及、突尼西亞等共6個團隊，共涉及約接近人。

 

將承擔所有因滯留而產生的額外酒店住宿費用

 

　　永安旅遊在社交平台宣布，將會承擔所有受影響團隊，因滯留而產生的額外酒店房間費用，並會提供每日膳食補貼，望客人能安心等待安排回港。永安旅遊會持續跟進最新局勢，並為客人作妥善安排。

 

　　永安旅遊又指，受迪拜機場停飛影響，多班航班取消，截至昨日（2日）共有9個旅行團取消。當中包括南非、埃及、西班牙、葡萄牙等團隊。已陸續聯絡客人可按條款進行退款或轉團安排。至於未出發的團隊，會密切與航空公司溝通，按航空公司指示作進一步安排。

 

縱橫遊︰目前有2個旅行團共20名旅客滯留迪拜

 

（Bianca攝）

 

　　縱橫遊常務董事袁振寧表示，目前有2個旅行團、共約20名旅客在迪拜，預計未能按原定計劃返港，需要滯留在迪拜。

 

　　他指出，迪拜觀光局要求旅客自星期日起留在酒店，但今日能恢復外出觀光，相信襲擊主要發生在近美軍基地附近，不影響觀光景點。集團已經取消下星期二（10日）前發出的中東團，亦有幾個月後才出發的旅客要求轉換目的地，惟他呼籲旅客無須急於取消行程。

 

撰文：經濟通採訪組

 

