「裕澤香江」高峰論壇本月23至24日舉行，許正宇：香港正凸顯作為「安全港」獨特優勢

財經事務及庫務局局長許正宇發表網誌表示，第四屆「裕澤香江」高峰論壇本月23至24日舉行，主題是「築就傳承」，彰顯家族辦公室資產規模持續增長與財富世代交替正在掀起的浪潮。本屆論壇將從三大方向，向全球家族創一代與新一代，展示香港深厚實力與發展潛能。

（財經事務及庫務局facebook圖片）

地緣政治不確定性加劇，香港凸顯作為「安全港」獨特優勢

許正宇表示，當前全球地緣政治不確定性日益加劇，香港正凸顯作為「安全港」的獨特優勢。在此大變局中，香港的政策前瞻性與制度穩定性更顯珍貴，包括無戰亂風險、資金自由流動、資本市場深厚穩健、監管架構完善，再加上與國家發展深度對接的長遠規劃，使香港成為全球高淨值人士及家族辦公室重新配置資產的首選。

香港單一家族辦公室數目兩年間增逾兩成，已突破3380間

他表示，截至去年底，香港單一家族辦公室數目已突破3380間，兩年間增長超過兩成，其中半數資產規模在5100萬美元以上，反映香港在日益複雜的全球局勢中，以穩定與安全吸引更多家族視香港為財富傳承的樞紐。他提到，今屆論壇邀請多位頂尖家辦決策者及家族繼承人，深入探討跨世代資產配置、影響力投資、慈善傳承與家族治理，以智慧與遠見延續家族精神與影響力。

人工智能、具身智能與生物科研引領新一輪科技革命

許正宇稱，人工智能、具身智能與生物科研正引領新一輪科技革命，為全球家族資本開啟投資契機。去年香港共有119家新上市公司，集資額逾2800億元，位居全球首位，其中資訊科技、生物科技、新能源及先進工業企業佔約七成，展現創新驅動的新趨勢。

在政策支持下，香港正全力打造全球人工智能技術樞紐。最新《財政預算案》明確提出推動「AI+」發展，以算力基建、資源投入及產業鏈協作促進經濟轉型，同時推進北都發展中政府、科企和發展商三方協作，引導土地和企業資源對接產業發展，顯示香港在支持國家現代化產業體系中擔當積極角色。

撰文：經濟通採訪組

