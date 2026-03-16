ＡＩ | 孫東：OpenClaw提供AI輔助或帶來風險，數字辦已提醒政府部門不要安裝相關應用程式

內地近日出現俗稱「養龍蝦」的熱潮，用戶在設備中安裝一款名為OpenClaw的開源AI「智能體」軟件，惟安全隱患引起市場關注。創新科技及工業局局長孫東表示，政府早前已制定一套完善的政府資訊科技保安政策及指引，供政府部門參照，當中明確要求在政府部門內安裝任何軟件程式，必須進行嚴格的保安評估，並需要跟從有關指引。

（孫東FB圖片）

孫東指出，注意到OpenClaw在提供AI輔助應用的同時，亦可能帶來風險，例如它的權限過高、資料外洩、系統遭入侵等潛在的保安隱患，考慮到OpenClaw的不確定性，數字政策辦公室已即時提醒政府部門，現階段不要在與政府網絡連接的電腦上，安裝OpenClaw的應用程式。

他又建議政府以外的機構和個人用戶，在部署使用OpenClaw時，要採取足夠的安全措施，包括與其他運行環境進行嚴格的隔離，加強憑證管理，以及持續關注官方發布的安全更新等，以降低相關風險。

私隱專員公署關注OpenClaw及代理式AI風險，提醒機構市民審慎使用

個人資料私隱專員公署今日（16日）發出警示，關注近期備受熱議的OpenClaw及其他代理式人工智能（Agentic AI）所帶來的個人資料私隱及安全風險，提醒機構及市民在部署或使用相關工具前，必須充分了解潛在風險，並採取有效安全措施，以防個人資料外洩及系統被惡意接管。

私隱專員公署指出，代理式AI與一般主要用於文字回覆、內容總結或生成的AI聊天機械人不同，其用途更為廣泛。這類工具通常為可部署於本機裝置或伺服器上的高權限AI代理，能夠讀寫本地檔案、調用系統資源、操作外部服務，甚至可按預設流程代替用戶自主執行多步驟任務，例如處理電郵、餐廳訂座、繳交費用等，過程中毋須用戶即時參與。

公署強調，從保障個人資料私隱的角度而言，代理式AI的相關風險比一般AI聊天機械人更高，主要體現在以下幾方面：權限過高風險、系統漏洞風險、第三方插件風險。

為協助機構及市民安全使用代理式AI，私隱專員公署提出以下建議：

授予最小權限：用戶應小心考慮所涉個人資料的性質及敏感性，不應隨便向代理式AI提供個人資料，尤其是機密或敏感資料（如身份證明文件、銀行戶口號碼及密碼等）。應只授予完成任務所需的最小權限，避免授予管理員帳號權限。

使用官方最新版本：用戶應從官方渠道下載代理式AI的最新版本，避免使用第三方版本或陳舊版本，以減低因系統漏洞未被修補而發生資料外洩事故的風險。

確保系統及資料安全：例如將運行環境隔離於本機裝置或伺服器，加強網絡控制，嚴格限制互聯網暴露面，降低權限，建立有效的防護機制。

審慎安裝及使用Plugins或Skills：核實相關程式為官方最新版本，確保程式安全性；審視程式有否惡意代碼，如不確定安全性，應避免使用。

持續評估風險：用戶應持續評估所涉風險，留意代理式AI是否要求執行高風險操作。若代理式AI的決定可能對個人造成重大影響，用戶應考慮採取「人在環中」策略，在發送數據、修改系統配置等決策過程中保留最終控制權。

撰文：經濟通採訪組

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