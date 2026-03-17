中東戰火 | 李家超︰關注油價上升，競委會密切監察市場運作，倘有違反公平競爭或合謀定價會執法

行政長官李家超出席行會前記者會表示，中東局勢緊張，導致燃油價格上升，甚至供應可能受影響，政府對此非常關注。燃油的供應和價格直接影響日常生活，特別是公共交通、航空運輸、電力以及油價等，亦會影響運費，間接影響民生需要。

（Shutterstock圖片）

他指出，政府的工作主要集中在幾方面，包括確保能源供應穩定；第二是提升油價變動的資訊透明度。政府會密切監察價格變動，審慎考慮其合理性和必要性，並提醒供應商承擔社會責任。

在保障供應方面，政府已經與各供應商接觸，確保供應足夠，並要求他們有足夠儲備。政府亦要求供應商作出預案，針對不同情況做好準備，尤其考慮其他供應來源，或確保供應能滿足香港需要。

將要求供應商提供更多價格變動等資訊

例如在供電方面，預案包括調整原油、天然氣、煤炭和核電的使用比例，政府隨時做好準備。他強調，供應商必須提供更多有關供應和價格變動的即時資訊，令社會更加了解，增加透明度。政府接觸的供應商包括電力公司、航空公司、燃油或汽油公司等。為提升市場及價格透明度，各政府部門及旗下單位已積極工作。商務及經濟發展局轄下的競爭事務委員會和消費者委員會都已展開工作。

競委會密切監察市場運作，如合謀定價會執法

他表示，競爭事務委員會會密切監察市場運作，若有任何違反公平競爭或合謀定價的情況，會依法行使權力，包括要求提供資料，甚至出席聆訊。消費者委員會亦已呼籲不同供應商考慮市民的負擔能力，並增加資訊透明度。

運物局接觸本地航空公司，收費調整須合理且透明

針對本地航空公司，運輸及物流局已接觸他們，強調任何收費調整必須合理且透明。環境及生態局亦會在本星期約見車用燃油供應商，要求他們提供更多市場資料，增加透明度。政府亦會打擊非法活動，包括任何人從內地偷運柴油來香港進行非法轉注，政府會透過海關和消防處加強執法。

中長期機遇會大於挑戰

李家超指出，今次因中東局勢緊張而導致原油供應受阻，會帶來短期的衝擊和波動，包括原油和天然氣價格上升，汽油及物流價格可能上漲。航空方面受壓較大，航班減少，加上燃油及其他因素，票價亦上漲，可能間接令香港部分物價面對上升壓力。

不過，他認為中東局勢同時帶來機遇，雖然金融市場有短期衝擊或波動，但長遠而言，因為中東局勢不穩定，相對來說，香港是一個非常安全和穩定的地方，有很好的發展機遇，因此相信中長期會有持續資金流入。這對香港金融中心發展，尤其是家族辦公室、風險管理及資產管理等，都會有幫助。整體來說，香港會面對挑戰，但中長期而言，機遇會大於挑戰。

撰文：經濟通採訪組

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