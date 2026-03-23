兩蚊優惠計劃由今年4月3日起調整為「兩蚊兩折」

政府今日宣布，由2026年4月3日起，政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃（2元優惠計劃）由元劃一收費調整為「兩蚊兩折」，即成人票價低於或等於10元，受惠人士維持繳付兩元車費，而成人票價高於10元則受惠人士須繳付成人票價的兩折，轉乘車程同樣適用。

​勞工及福利局局長孫玉菡表示，2元優惠計劃旨在鼓勵長者及合資格殘疾人士參與社區活動，從而建立關愛共融的社會。『兩蚊兩折』方案保留了政策原意，並在提升計劃的可持續性和減低對受惠人士影響之間取得平衡。

​實施「兩蚊兩折」安排後，二元優惠計劃的受惠對象維持不變，合資格受惠人士可使用樂悠咭或「殘疾人士身分」個人八達通繼續享受乘車優惠。

​政府將會推出一系列宣傳，讓合資格受惠人士了解「兩蚊兩折」安排，包括推出電視宣傳短片及電台廣播、於主要公共交通網絡及為長者和殘疾人士提供服務的地區網絡張貼宣傳海報及派發宣傳單張、在公共交通工具展示廣告。勞福局今日也為全港18區區議會議員和地區服務及關愛隊伍舉行兩場簡報會，講解「兩蚊兩折」安排，以便他們協助向二元優惠計劃的受惠人士宣傳和解答查詢。此外，政府更會於「兩蚊兩折」調整生效日起，在港鐵站和公共交通交匯處等派駐服務大使協助市民及解答查詢。

另外，勞孫玉菡就調整政府的二元優惠計劃，中午在政府總部會見傳媒。

撰文：經濟通採訪組

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