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中東戰火 | 油價上漲令運輸成本升，藥房商會料下月廁紙加價一兩成，邵家輝指石油副產品加價機會高

23/03/2026

　　受中東局勢影響，油價上升致生產成本增加，有藥房表示廁紙有機會加價。港九藥房總商會理事長林偉文表示，有廠商正聯絡藥房商討加價，其中廁紙「很大機會」下月中加價，他估計加幅達一兩成。

 

中東戰火 | 油價上漲令運輸成本升，藥房商會料下月廁紙加價一兩成，邵家輝指石油副產品加價機會高

 

　　他表示，由於紙品面積大、毛利一般小於一成，若運輸成本增加一成，毛利無法涵蓋，藥房只能轉嫁成本予消費者。至於洗潔精、清潔手套及洗衣液等石油副產品，他引述有廠商提及可能加價，但產品有一定庫存，加價與否視乎戰事走勢。

 

邵家輝稱石油副產品加價機會高

 

　　批發及零售界立法會議員邵家輝出席電台節目時則表示，廁紙體積大、利潤低，運輸成本增加，但現時藥房正售賣廠商於過去兩三個月貨期的存貨，暫未留意到有人希望加價，相信價格調整將會視乎戰況發展及石油價格，又指蔬菜亦有機會因運輸成本增加而加價。

 

　　至於石油副產品，邵家輝預期，由於油價飆升，生產成本將因而上升，相關產品加價機會高，又指油價增幅影響物流成本，若戰況持續，相信會在各行業的產品價格逐漸反映影響，並帶動通脹。

 

飲食界指暫未衝擊食肆售價

 

　　飲食界立法會議員梁進表示，油價波動暫時主要影響本地食材運輸成本，以糧油雜貨為主的食材毛利較小，故成本最受影響，不過本月屬飲食業淡季，暫未見供應商轉嫁成本予食肆，故未衝擊食肆售價。他指會觀望最少4至6個月，視乎戰況再調整，否則部分食肆未必能應對。

 

　　梁進又指，進口食材數量佔整體食材約17%，價值則佔整體食材約80%，毛利較高，即使空運或船運成本上升，仍能攤分成本而暫不影響售價。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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