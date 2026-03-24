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「裕澤香江」晚宴迎130位全球家辦決策人，李家超：香港是跨代傳承穩固根基

24/03/2026

　　第四屆「裕澤香江」高峰論壇今日（24日）舉行，特區政府昨晚（23日）率先舉辦高峰晚宴，為論壇揭開序幕。約130名來自亞洲、歐洲、美洲、大洋洲及非洲的家族辦公室決策人及家族成員應邀出席，場面盛大。

 

「裕澤香江」晚宴迎130位全球家辦決策人，李家超：香港是跨代傳承穩固根基

財經事務及庫務局局長許正宇（右）在「裕澤香江」高峰晚宴與泡泡瑪特主席及行政總裁王寧（左）會面

 

　　行政長官李家超在歡迎辭中表示，儘管全球局勢複雜多變，香港始終保持堅穩，為資本、機構及家族提供穩固根基。他指出，越來越多家族辦公室選擇落戶香港，目前全港單一家族辦公室數目已超過3380間，較兩年前增長25%，其中逾半數領導層由第二代或以後成員擔任，充分反映超高淨值家族對香港作為跨代傳承基地的信心。

 

「裕澤香江」晚宴迎130位全球家辦決策人，李家超：香港是跨代傳承穩固根基

行政長官李家超在「裕澤香江」高峰論壇晚宴環節致辭

 

　　晚宴期間，財經事務及庫務局局長許正宇與泡泡瑪特(09992)創辦人、主席及行政總裁王寧會面，就行業發展交流意見。

 

「裕澤香江」晚宴迎130位全球家辦決策人，李家超：香港是跨代傳承穩固根基

「裕澤香江」高峰晚宴由「人機共舞醒獅」表演揭開序幕

 

　　晚宴以「人機共舞醒獅」表演拉開帷幕，將傳統醒獅與科技元素結合，展現香港兼容並蓄、推陳出新的城市精神，亦呼應今屆論壇聚焦人工智能及機械人技術的前沿方向。場地露天區域設有以霓虹燈及老香港情懷為主題的「打卡位」，與維港夜景相互輝映，讓來賓在輕鬆氛圍下交流分享。

 

　　今日舉行的論壇將圍繞三大核心議題展開討論，包括「資管優勢成就家族財富傳承」、「文化價值基礎孕育蓬勃市場」及「智能科技創新驅動資本增值」，並設「體育與慈善」爐邊談話環節，探討前瞻思維，進一步鞏固香港作為全球頂級家族辦公室中心的地位。

 

撰文：經濟通採訪組

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