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宏福苑大火 | 政府擬立法推行地盤全面禁煙違例者最高可罰3000元，業界簽署約章配合

24/03/2026

宏福苑大火 | 政府擬立法推行地盤全面禁煙違例者最高可罰3000元，業界簽署約章配合

 

　　政府計劃全面禁止在建築地盤吸煙，預計今年中將修訂條例提交立法會審議。勞工及福利局與勞工處建議，將建築地盤納入《吸煙（公眾衞生）條例》的法定禁煙區，違例吸煙者將被定額罰款3000元。同時，當局亦建議修訂《建築地盤（安全）規例》，要求承建商採取所有合理步驟確保地盤內無人吸煙或攜帶燃點中的煙草產品，違例承建商一經定罪，最高可罰款40萬元。

 

　　對於情節嚴重的個案，如在易燃物品附近吸煙構成火警風險，勞工處可考慮引用《工廠及工業經營條例》的一般責任條款起訴涉事東主或僱員。一旦定罪，東主最高可被罰款300萬元及監禁6個月，僱員則可被罰款15萬元及監禁6個月。修例生效後，勞工處將專責地盤吸煙罪行的執法工作，禁煙範圍涵蓋所有在建地盤、基礎設施工程，以及正進行裝修及維修工程的建築物。

 

　　在政府推動立法的同時，建造業界亦積極配合。香港建造商會聯同八大業界團體簽署《2026建造業效率提升約章》，涵蓋安全至上、精準施工、資源優化等八大範疇，明確提出全面推行地盤禁煙。建造商會表示，將配合政府政策，包括地盤禁煙、棚網安全及防火措施等，並透過經驗分享及定期檢討，提升約章的執行力。香港建造業分包商聯會永遠榮譽會長伍新華期望，約章能向市民展示業界保障地盤安全的決心，提升公眾信心。

 

　　商會將聯同各團體展開推廣，向業界派發海報等宣傳物料，鼓勵在辦公室及工地當眼處張貼，提高業界對約章的認知。政府與業界雙管齊下，透過立法與行業自律，共同提升地盤安全水平，減少因吸煙引發的火警風險。

 

撰文：經濟通採訪組

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