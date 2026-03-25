香港仔避風塘擴建部分擬「片區」發展，合併遊艇停泊設施和住宅，料提供約250伙

政府計劃在香港仔避風塘擴建部分等興建和營運新遊艇泊位，以推動遊艇旅遊。發展局向南區區議會提供文件提出最新建議，合併遊艇停泊設施和住宅項目，以「片區」形式推出市場，當中遊艇泊位約200個、住宅單位約250個，目標明年上半年展開招標。

發展局就發展遊艇泊位徵集8份意向書，包括來自本地或海外遊艇停泊設施營運者等。遊艇停泊設施將佔用約11公頃水體，能容納約200艘，船身總長50米或以下遊艇。至於約1.16公頃的布廠灣臨時工業區及乘風航用地，除用以提供遊艇陸上附屬設施，包括餐飲、遊艇補給、基本修理、停車場等，將加入私人住宅元素，以提升項目財務可行性及更好釋放土地潛力。

當局又建議，透過擴建避風塘工務工程項目，改建布廠灣防波堤為公共休憩空間，由未來發展商管理維護，並開放予公眾使用，會容許空間舉行活動。另將新建東面防波堤上設置公共休憩空間及公眾登岸設施，並建造行人步道連接至海洋公園水上樂園旁的海濱長廊一帶。當局正與海洋公園方面商討，建議委托海洋公園一併管理，打造南區新地標，進一步提升南區吸引力。

發展局會於今年首季諮詢南區區議員、布廠灣臨時工業區的短期租約租戶及受影響船隻的持有人，並正式向南區區議會匯報，期望今年第二季至第四季，顧問完成相關技術評估，並進行改劃和其他法定程序。

撰文：經濟通採訪組

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