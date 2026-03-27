香港蟬聯「全球金融中心指數」全球第三，亞太區第一

新一期《全球金融中心指數》報告公布結果，香港繼續於全球排名位列排第3；亞太區排名位列第1。至於整體評分上升1分至765分，分別較第一位的紐約及第二位的倫敦分數相差2分及1分。

報告提及，香港在「營商環境」、「人力資本」、「基礎設施」、「金融業發展水平」及「聲譽綜合」五大指標中，保持全球前三名；在金融科技的全球排名蟬聯榜首。在各金融行業領域從業員的評價中，香港的排名普遍提升，其中香港在「銀行業」和「融資」躍居全球首位，「保險業」繼續穩居全球第一，「投資管理」亦攀升至全球第二。

Z/Yen主席Michael Mainellin指，全球金融中心指數數據於中東衝突爆發之前採集，預計衝突引發的經濟衝擊，將會對未來數屆的指數排名產生實質影響。

上述報告由英國智庫Z/Yen集團與中國（深圳）綜合開發研究院製作，是次評估全球120個金融中心，並於每年3月和9月發布。

金發局：指數印證香港領先國際金融中心穩定性

金發局主席洪丕正表示，有關指數再次印證香港作為領先國際金融中心所具備的穩定性、活力與互聯互通優勢。香港金融市場的監管制度及世界級基礎建設，為國際投資者提供安全、中立、並與全球緊密連繫的資本與財富樞紐，在充滿不確定性的環境中展現高度韌性和持久價值。

另外，金發局行政總監董一岳指，近期的上市制度改革將提升香港對國際發行人的吸引力。在股票市場已相當成熟的基礎上，香港具備巨大潛力進一步發展債務資本市場，透過擴大離岸人民幣業務能力，並建立有效的長期孳息曲線，可鞏固香港作為至關重要全球資本樞紐的地位。

撰文：經濟通採訪組

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