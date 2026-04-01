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羅淑佩：首季訪港旅客1431萬人次升17%，酒店房租稅暫無計劃調整

01/04/2026

　　文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日（1日）在立法會表示，旅遊業今年繼續保持良好勢頭，首三個月訪港旅客達1431萬人次，按年上升17%，預計全年旅客將達5380萬人次，按年增長約8%。她指出，截至2月底，全港共有333間酒店，提供逾93400間房，去年平均入住率為87%，而在2月內地春節黃金周期間，酒店入住率普遍達90%。政府將繼續推動文化、體育與旅遊深度融合，支持業界持續發展。

 

羅淑佩：首季訪港旅客1431萬人次升17%，酒店房租稅暫無計劃調整

 

酒店房租稅料年收8億，暫無計劃凍結

 

　　羅淑佩回應議員質詢時表示，政府一直與業界就酒店房租稅保持溝通，了解合規及繳稅運作大致順暢。她認為酒店房租稅可在不影響普羅市民的情況下，為政府提供穩定收入來源。2025至26年度有關稅收估算為7.7億元，2026至27年度預料達8億元，政府目前沒有計劃凍結或調整稅率。

 

　　旅遊界議員江旻憓關注，若面對中東局勢及周邊競爭導致入住率下跌，政府何時會考慮調整或取消酒店房租稅。羅淑佩回應指，去年酒店平均入住率及過夜旅客人數分別較2024年上升約2%及6%，節慶或盛事期間入住率持續向好，今年3月非內地旅客數字更有所上升，反映盛事帶動效果。

 

酒店改建學生宿舍申請不多

 

　　新民黨議員陳家珮提到，有酒店在非盛事期間入住率欠佳，部分業界考慮將物業改建為學生宿舍，關注此趨勢會否增加。發展局副局長林智文表示，政府「城中學舍計劃」共收到約30宗申請，當中僅兩宗來自酒店業，涉及約130間房，其餘申請來自辦公室用途。他強調，目前酒店入住率令人欣喜，並非太多申請希望改變用途。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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