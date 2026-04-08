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油價飆升重創校巴業界，營運商擬加價5%至8%，議員籲政府設緊急補貼

08/04/2026

油價飆升重創校巴業界，營運商擬加價5%至8%，議員籲政府設緊急補貼

 

　　中東局勢持續動盪，國際油價大幅上漲，本港校巴營運成本急增。有校巴公司表示，燃油開支佔比已由過往約10%升至近兩成，計劃向學校申請加價5%至8%，若家長不接受，下學年或需「退乘」。業界及立法會議員呼籲政府提供臨時附加費補貼，協助業界及家長渡過難關。

 

校巴公司：油價未穩，加價恐「趕客」

 

　　經營沙田區6間幼稚園及小學校巴服務的豐裕旅遊車服務有限公司負責人歐倩婷今早（8日）在電台節目表示，公司共有13架校巴，接載約400名學童，每月收費約800至900元。她指出，過去燃油開支約佔整體成本一成，現時已升至接近兩成，業界感到焦慮，不知如何應對。

 

　　歐倩婷稱，公司已要求司機「停車熄匙」節省用油，但區內泊車位減少、泊車費昂貴，令成本未能減省。由於公司與學校簽訂合約，加價需經法團校董會審批，不能即時調整。以往學校和家長接受的加價幅度為5%至8%，但目前油價仍未平穩，若加幅太大或會「趕客」，令家長因收費過高而放棄使用校巴服務，得不償失。

 

　　她期望政府按實際影響，設立臨時附加費補貼，當油價回復正常便可暫停。她形容「整個業界都好期待」，相信此舉能直接惠及家長，同時助業界渡過難關。

 

鄧飛：校巴屬剛性需求，促設緊急應變機制

 

　　教育界立法會議員鄧飛在同一節目表示，理解校巴業界的經營困難。他指出，對低年級學生而言，校巴屬剛性需求，並非每個家庭都有條件聘請外傭或由家人接送，「你加幾多，我都要焗住接受」。

 

　　鄧飛同意業界看法，認為政府應在非常時期提供協助，並相信直接補貼家長會是更有效的方式。他提到，校巴業界的困境由來已久，疫情期間已有營辦商因停課而結業，加上學生人口減少，令經營雪上加霜。他建議運輸署和教育局積極考慮合作設立緊急應變機制，向校巴業界及家長提供短暫補貼，以應對油價及其他相關物價波動對民生構成的壓力。

 

油價飆升營運受壓，ABC旅運以職員缺勤為由縮減邨巴班次

 

　　旅遊巴公司ABC旅運早前表示營運嚴重受壓，不排除縮減邨巴服務甚至停運，但其後稱在運輸署指示下需維持正常服務。然而，公司昨日公布，由於職員缺勤，今日將調整屯門一條邨巴路線的班次。

 

　　ABC旅運在社交平台表示，今日原定照常提供服務，但因有職員未能出院，以及有員工外遊未能趕及回港，NR711線（屯門兆麟苑往港島）的早上班次需作調整：原定07:40及07:50的班次將「二合一」，改於07:45開出；08:10的班次則臨時取消。此外，NR711線的07:10及08:35班次，以及NR720線（兆麟苑往紅磡碼頭）的07:00及08:35班次，會改用中巴行走。

 

　　ABC旅運早前表示，近期油價急升，但加價需時，「邨巴開一班，蝕一班。每一程都好似倒錢落海」，計劃無奈暫時減少部分班次，尤其客量較低的路線，嚴重情況下或需停運或加收燃油附加費。公司其後指，由於運輸署未批准調整班次，將按原定時間表提供服務。今次因職員缺勤而調整班次，實際影響了邨巴服務。

 

撰文：經濟通採訪組

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