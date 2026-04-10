中東戰火 | 中東戰事下香港通脹壓力可控，麥萃才：毋須仿效新加坡補貼形式

浸會大學工商管理學院會計、經濟及金融學系副教授麥萃才接受《經濟通通訊社》訪問時指出，即使美國、伊朗、以色列達成停戰協議，修復被破壞的煉油及儲油設施需時，因此能源價格短期難以重返戰前每桶50至60美元的低水平，預料將回落至每桶70至80美元，並維持在較高位。雖然香港燃料成本壓力相對有限，但石油副產品價格上升將間接推高工、農業生產成本，對本港通脹影響料於第三季逐步浮現。

香港不需仿傚新加坡補貼措施

為應對中東局勢不穩導致油價急升情況，港府「跨部門監察燃油供應專責組」最新提出四項具針對性的臨時措施，包括為商用車船柴油每公升補貼3元、減免非私家車輛隧道費一半等。而新加坡政府較早前亦公布規模約10億坡元（約61億港元）強化支援措施，包括提升企業退稅率、特定行業服務人員現金補貼等，並向國民提早半年發放鄰里購物券，相較香港僅為商用車船每公升柴油補貼3元及隧道費半價，被問到香港是否需要仿傚，麥萃才直言不需要，由於兩地發電燃料組合不一，而令兩地消費者物價指數(CPI)所承受壓力不一，因此，香港暫時所受燃料成本壓力不是很大。

麥萃才解釋指，新加坡逾90%發電來源是來自進口天然氣，電價較高；其大型提煉廠運作亦主要依靠中東原油，再加上食品靠進口為主，導致當地所承受能源價格波動壓力較大；相對香港，則電價相對變動較少，且能源組合多元，在天然氣之外，尚包括逾20%核能及逾10%來自燃煤。另一方面，在CPI組合之中，「電力、燃氣及水」只佔約3%，因此，對於市民日常生活，燃料價格波動影響暫時不是很大。他更指港府所採取措施直接及具針對性，且行政成本低。

油價料回至每桶70美元至80美元，惟憂推升食品價格

麥萃才指出，就算停戰，估計需時至少半年至一年修復已被破壞的煉油、儲油設施，因此預期能源價格短期不能回調至開戰之前水平，即油價每桶50美元至60美元，但應該亦不會到100多美元一桶，只是可能回調至每桶70美元至80美元，整體能源價格仍維持在較高水平，惟能源價格並非單一拉動通脹主因，相關間接影響還有垃圾膠袋、膠樽、化肥等石油副產品，從而長遠影響工業、農業生產成本及通脹。因為戰爭對生產設施破壞既成事實，修復需時，由此可見，就算是停戰，亦不代表通脹會立刻回落，而是於較長時間維持。

本港通脹或於第三季後上升，全年仍料低於2%

麥萃才指出，本港食品價格影響程度現時難以難估計，因為大部分主食品皆自內地進口，則影響較少，但進口食品價格則可能因此昂貴，因運輸費用上升及產能或產量下降。

因應食品價格或波動，他建議政府增加特定綜緩津貼；補貼部分必需品；緊密監察事態及市場發展以免影響民生，甚至是鼓勵或容許儲糧。

至於本港通脹率，麥萃才指出，數字有可能會於今年較後時間「高一些」，但不會擔心數字很高，因一般大眾食用及日用品內地供應一般來說屬於充裕，惟價格可能較貴，估算今年通脹率可能維持在2%以下，以及不排除升至預測上限，甚至超越上限些少。

撰文：經濟通採訪組記者許英略

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