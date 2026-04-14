政府煞停籃球博彩計劃，憂助長「預測市場」非法賭博

立法會去年通過修訂《博彩稅條例》及相關附屬法例，訂立籃球博彩活動的規管框架，原計劃授權香港賽馬會推出籃球博彩。然而，民政及青年事務局最新表示，基於最新形勢分析，決定暫停推進這一新博彩項目，並強調作為負責任的政府，有必要更深入研究「預測市場」這種新興模式的運作，以保障公眾利益。

預測市場交易量暴增，或間接助長非法賭博

民青局回覆查詢時指出，「預測市場」急速發展，可能為博彩市場帶來相當多不確定性。若在目前情況下推出籃球博彩，很大機會吸引更多人注意並參與「預測市場」的非法賭博，從而間接助長非法市場。

局方引用數據顯示，「預測市場」去年全年交易量達640億美元，較2024年的160億美元激增300%；每月交易量由2024年初不足1億美元，暴增至去年底超過130億美元。預計到2030年，每月交易量將再增加5倍，其中超過四成與體育相關。

當局重申，若香港市民在「預測市場」的體育項目中下注，屬於非法賭博。政府一貫政策是不鼓勵賭博。

馬會：尊重政府決定，願意配合

香港賽馬會回覆查詢時表示，得悉政府將檢視「預測市場」對博彩市場（包括籃球博彩）的負面影響，尊重政府的決定，並願意配合相關工作。馬會將等待政府就籃球博彩牌照申請作出進一步指示。

根據去年通過的修例，民政及青年事務局局長獲賦權，可參考現行賽馬和足球博彩的模式，向馬會發出單一籃球博彩牌照。如今政府決定停止推進，意味該牌照短期內不會發出。

撰文：經濟通採訪組