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香港樓市 | 新一期居屋、綠置居、白居二，於4月30日起同步申請

22/04/2026

　　香港房屋委員會今日宣布，「居屋2025」、「綠置居2025」及「白居二2025」三項計劃將於4月30日上午8時至5月20日晚上7時同步接受申請，為期三星期。合資格者可選擇網上、親身或郵寄遞交申請，三項計劃將於今年第二季同日攪珠，分別於第三、四季開始選樓及發出批准信。

 

香港樓市 | 新一期居屋、綠置居、白居二，於4月30日起同步申請

 

　　房委會發言人表示，政府穩步落實房屋政策，未來五年整體公營房屋供應預期上升。下一個五年期（2026/27至2030/31年度）的居屋供應量預計高達59000個，較本屆政府上任首五年期增加近50%。居屋推售數目已由數年前每年約4000個，增至現時每年約9000個，未來五年平均每年約12000個，當中包括九龍城、觀塘及深水埗等市區單位，市民「上車」機會大幅提高。

 

六項目推近8000伙，啟德錦田將軍澳屏山東涌均有新盤

 

　　「居屋2025」推售五個新項目，分別位於啟德、錦田、將軍澳、屏山及東涌，提供近7000個單位，實用面積約281至560平方呎。「綠置居2025」推售九龍灣新項目「盛緻苑」，提供逾800個新單位，實用面積約280至469平方呎，並同時推售新一批租者置其屋計劃（租置計劃）回收單位。此外，房委會配合大埔宏福苑長遠居住安排，在兩項計劃中預留2000個單位，以「特設銷售計劃」形式供已出售業權的宏福苑業主選購。

 

居屋七折、綠置居六折定價，每月供款約1.1萬元

 

　　房委會繼續以可負擔水平釐定售價，確保至少75%推售單位可讓入息水平達家庭每月入息中位數的非業主住戶，動用不超過每月入息40%作按揭供款。「居屋2025」以評定市值折減30%（七折）出售，售價介乎約150萬至480萬元。以280萬元單位為例，九成按揭、還款期30年、利率3.5%計，每月供款約11300元。

 

　　「綠置居2025」折扣率較居屋高10%，即以六折出售，售價介乎約168萬至354萬元。以270萬元單位為例，九成半按揭、還款期30年、利率3.5%計，每月供款約11500元。租置計劃未售單位定價介乎約16萬至137萬元，折扣率達79%至83%。

 

家有長者初生優先選樓，一人申請者獲配額

 

　　「家有長者優先選樓計劃」及「家有初生優先選樓計劃」的家庭申請者，在居屋及綠置居中分別獲2800個及350個配額（各佔新推售單位約40%）。一人申請者則分別獲700個及100個配額（各佔約10%）。受房委會公布清拆計劃影響的華富邨、彩虹邨、馬頭圍邨及西環邨租戶，可優先選購單位。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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