陳茂波：香港ETP交易規模全球第三僅次美內地，2月日均成交衝上386億

財政司司長陳茂波發表網誌表示，香港交易所買賣產品（ETP）市場發展蓬勃，交易規模僅次於美國及內地。今年2月，ETP日均成交額高達386億港元，交投活躍，在市況波動時更發揮「流動性緩衝」的作用。

陳茂波指出，隨著投資市場熱點主題不斷演變，ETF的掛勾資產種類持續增加，涵蓋貴金屬現貨及期貨、科技企業、半導體公司，以至數字資產等。不同主題或結合了不同槓桿特質的ETF，為投資者提供高效且透明度高的投資工具選項。

他特別提到，上周上市的本港規模最大的黃金ETF，支持實物黃金申贖，實現「在港交易、在港存放」，有助本港逐步構建完整的黃金產業鏈與價值鏈。

跨地域合作持續擴展，與沙特、韓國、馬來西亞聯動

陳茂波強調，ETF產品的特性有利於跨地域合作。過去數年，香港先後實現與沙特交易所的ETF互掛，與韓國交易所推出聯合指數並推動相關掛勾ETF產品上市。港交所亦已與馬來西亞交易所推出聯名「大盤指數」，追蹤兩地60家市值最高的公司，並授權資產管理公司發行相關ETF，進一步拓展跨市場投資產品的合作空間。

本港新股市場持續領跑全球。陳茂波透露，截至上周，港股今年新股集資額已超過1400億元，繼續位列全球首位。更多優質企業正把握時機，善用香港的籌融資平台加快全球業務布局。3月至今，港股日均成交額超過2800億元，印證即使外圍風雲變幻，香港金融市場的發展勢不可擋。

全球資金加速配置亞洲，香港超級聯繫人角色越見重要

陳茂波分析，面對創新科技迭代加速及地緣政局風險，全球投資者正加快資產配置多元化，減少對單一市場及資產的依賴。2014年至2024年間，全球投資者對亞洲的投資規模翻倍至約6萬億美元；亞洲資本市場自2000年以來增長4倍，至2024年底突破34萬億美元。

他指出，亞洲在綠色能源創新、先進製造及數字金融等多個領域湧現不少前沿企業和項目，發展動能多元而強勁。香港作為區內領先的國際金融中心，將繼續發揮「超級聯繫人」角色，促進資本與區內機遇高效對接。香港穩定安全、資金與人才匯聚，資本與數據自由流動，法律體系廣受信賴，這些優勢對全球投資者的吸引力正進一步提升。

撰文：經濟通採訪組

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