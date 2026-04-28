宏福苑大火 | 宏志閣倘75%業主6月底前確認賣業權予政府將納入方案，涉248個單位收購成本約10億元

政務司副司長卓永興、財政司副司長黃偉綸、房屋局局長何永賢及房屋局副秘書長章景星今日（28日）公布大埔宏福苑宏志閣的後續安排。黃偉綸公布，自政府公布斥資68億元收購大埔宏福苑7幢業權後，未遭大火波及的宏志閣去向引起關注，目前已有約77%宏志閣業主初步有意向政府出售業權，並稱若在6月30日有四分之三宏志閣業主簽署願意出售業權，將採用同一收購價購業權。當局預料宏志閣合共248個單位，料需要10億元作收購。

（網上圖片）

他指出，政府在2月中公布宏福苑長遠安置方案，向未補價單位業主，提供實用面積每呎8000元收購，已補地價單位則每呎10500元收購，全部用劃一標準計算。除了以現金向業主收購業權，還有「樓換樓」、預留居屋等單位供已出售業權的業主優先選購，以及在大埔頌雅路西興建新居屋單位，而宏志閣在當時未將納入方案。

黃偉綸表示，其後宏志閣業主有共識，政府決定最少75%在6月底前確認賣業權給政府，將會開放有關方案予業主。解說專隊已接續99%業主，77%業主初步願賣業權，於6月30日若有四分之三業主簽署，則適用相關的長遠居所方案適用，最後未來透過立法收回餘下單位。

撰文：經濟通採訪組

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇