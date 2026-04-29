中東戰火 | 柴油補貼明起實施，為期兩個月，5月向的士、小巴及校巴提供車用石油汽補貼

中東戰爭觸發國際油價急升，港府早前宣布推出柴油補貼、商用車隧道費減免等四招應對。財政司司陳茂波今日（29日）表示，為商用車及船隻提供柴油每公升補貼3元的措施，將於4月30日凌晨零時起生效，至6月29日晚上11時59分結束，會經經指定油公司或分銷商出售，讓合資格商用車直接受惠。

5月向的士、小巴及校巴提供車用石油汽補貼

另外，車用石油氣價格將於5月起上升1元，升幅達28%，為顧及對公眾服務，政府專責小組建議向的士、公共小巴、學校私家小巴提供每公升0.5元液化石油氣補貼，料5月內推出，為期兩個月，涉及3800萬元，將由政府內部調撥資源支付。

謝展寰:油公司需每周提交報告，確保不會「食價」和「溝貨」

環境及生態局局長謝展寰表示，柴油補貼將分兩個層面，包括油公司在油站及直接銷售給用戶的柴油，以及經分銷商售賣給用戶的柴油。政府設有分銷商登記安排，並與油公司和分銷商簽署協議，確立責任和條款，油公司和分銷商需保存完整及準確的帳簿和紀錄，需要每星期提交報告，政府會有審計安排，確保油公司和分銷商不會有「食價」或「溝貨」的行為，如發現違反條款、交易有異常或補貼被濫用，政府有權拒絕或停止發放差價。

陳美寶料石油氣補貼惠及1.69萬輛的士及3400輛小巴

至於石油氣補貼，運輸及物流局局長陳美寶表示，預計惠及1.69萬輛的士、3400輛公共小巴和170輛學校私家小巴，即保姆車，預料涉及3840萬元，爭取下月底推出。政府會內部調撥資源，希望以最便捷方式提供補貼。

她又指，政府會與油公司盡快落實細節，將直接在石油氣站為的士、小巴和保姆車提供每公升5毫的補貼，不需要另外登記和申請，政府會向油公司發還因補貼而少收的款額。

撰文：經濟通採訪組

【你點睇？】日本放寬武器出口限制，原則上允許出口具殺傷力武器，你認為中國會否推出強力反制措施？ ► 立即投票