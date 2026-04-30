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新居屋、綠置居、白居二今起同步接受申請，增青年中籤機會，轉售限制年期縮短至10年

30/04/2026

新居屋、綠置居、白居二今起同步接受申請，增青年中籤機會，轉售限制年期縮短至10年

 

　　香港房屋委員會宣布，「居屋2025」、「綠置居2025」及「白居二2025」三項計劃今日上午8時至5月20日晚上7時同步接受申請，為期三星期，旨在精簡流程，方便市民置業。

 

　　今期居屋及綠置居合共推售6個項目，涉及約7800個單位。當中居屋佔近九成，5個項目分別位於啟德、錦田、將軍澳、屏山及東涌，單位實用面積介乎281平方呎至約560平方呎，將按市值七折出售，售價介乎150萬元至約480萬元。

 

　　另外，九龍灣盛緻苑綠置居項目，提供超過800個單位，實用面積介乎約280平方呎至約469平方呎。以市值六折出售。售價介乎約168萬元至約354萬元。

 

　　房委會今次落實多項新措施，特別針對青年上流及房屋梯隊流轉，包括︰40歲以下白表青年家庭及一人申請者參加「青年計劃」，獲分派額外一個抽籤號碼；前兩次連續申請失敗者，今次可獲額外一個抽籤號碼（居屋及綠置居分開計）。

 

　　另外，綠白表比例改為50:50，進一步鼓勵公屋戶置業騰出單位。白居二總配額增至7000個，其中2000個預留予青年申請者；公開市場出售限制期由15年縮短至10年。

 

　　由4月23日起至申請期結束，市民可前往樂富客務中心參閱銷售展覽及「白居二2025」相關資料。觀塘綠置居售樓處亦會同步設有「綠置居2025」發展項目及租置計劃屋邨的銷售展覽。

 

撰文：經濟通採訪組

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