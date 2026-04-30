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香港樓市 | 本港首季負資產宗數回落至1.14萬宗，按季大減逾46%，分析料次季將跌破萬宗水平

30/04/2026

　　金管局公布，今年第一季末負資產住宅按揭貸款宗數為11424宗，較2025年第四季末的21304宗，下降46.4%。這些個案主要涉及銀行職員的住屋按揭貸款或按揭保險計劃的貸款，而這類貸款的按揭成數一般較高。

 

香港樓市 | 本港首季負資產宗數回落至1.14萬宗，按季大減逾46%，分析料次季將跌破萬宗水平

（資料圖片）

 

　　負資產住宅按揭貸款涉及的金額由2025年第四季末的1054億港元，減少47.8%至2026年第一季末的550億港元。負資產住宅按揭貸款中無抵押部分的金額由2025年第四季末的62億港元，減少至2026年第一季末的28億港元。

 

　　2026年第一季末拖欠三個月以上的負資產住宅按揭貸款比率為0.5%，相較2025年第四季末的0.31%，仍維持於低水平。

 

美聯料樓價持續攀升，次季負資產將跌破萬宗水平

 

　　美聯物業分析師岑頌謙表示，第一季負資產顯著下跌，主要與季內樓價明顯上升有關。據「美聯樓價指數」顯示，今年第一季樓價按季升約4.57%，升幅持續擴大，而今年首季更創近3年來最大季度升幅，相信樓價持續攀升下，次季負資產將跌破萬宗水平。

 

未來3至4年一手私宅供應回落至10.1萬個單位

 

　　另外，房屋局公布最新「私人住宅一手市場供應」資料，截至今年第一季，未來3至4年一手私宅供應回落至10.1萬個單位，按季減少3000個，並較2024年第一季紀錄高位11.2萬個少約1.1萬個，反映供應已由高位回落。

 

　　岑頌謙指出，潛在供應按季回落，主要源於發展商積極去庫存，在新盤銷情熾熱帶動下，已落成未售出單位數目（現樓貨尾）顯著下挫至2萬個，按季減少3000伙，創7個季度新低。事實上，據美聯物業研究中心綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料及市場消息，今年首季一手私宅成交量錄近6300宗，按季升近3成，創9年半的季度新高，足見市場吸納能力強勁，加快現樓庫存消化。

 

發展商「價量並重」 ，新盤「溢價」相隔3年半再現

 

　　岑頌謙續稱，現樓貨尾自去年第一季高見2.8萬伙後，已連跌4季至今年第一季2萬伙，累計大幅減少8000伙（減約28.6%）。隨著庫存明顯回落，新盤定價策略亦出現轉變，新盤開價與二手物業的折讓價持續收窄，而今年首季更錄得約0.5%的輕微「溢價」，即相隔3年半後再次出現，反映發展商由過往「先量後價」逐步轉向「量價並重」，對二手樓價亦帶來支持作用。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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