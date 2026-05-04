政府擬修例規定彈珠機店、夾公仔機及網吧，需領取牌照經營

民政及青年事務局向立法會提交文件，建議修訂《賭博條例》及《賭博規例》，容許牌照事務處可直接向個別遊戲裝置發出「有獎娛樂遊戲牌照」，毋須以持有公眾娛樂場所牌照為前提。局方同時考慮施加特別發牌條件，提升持牌裝置的辨識度，例如要求在處所入口當眼位置張貼告示，清楚標明該裝置已獲發牌。

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局方計劃將「網吧」納入《遊戲機中心條例》的發牌制度，或容許符合政府嚴格條件的網吧逐一申請豁免，毋須申領遊戲機中心牌照。

現行制度下，經營有獎娛樂博彩遊戲須先取得公眾娛樂場所牌照。然而，高等法院早前裁定，一般「夾公仔機」並不符合《公眾娛樂場所條例》對「娛樂」的定義，因此無需領取該牌照。近年市面出現彈珠機店等新興有獎遊戲，部分店舖的經營模式可能未符合現行有獎娛樂遊戲牌照規定，不但可能對參與者及青少年造成負面影響，亦令市民難以清晰分辨哪些處所已獲正式發牌。

為此，民青局建議修例，取消以公眾娛樂場所牌照作為經營有獎娛樂博彩遊戲的必要前提，改由牌照事務處直接向個別裝置發牌，並會檢視相關法例，確保有關處所受到相稱規管。牌照事務處亦會推行多項規管措施，包括考慮增設牌照條件，例如要求張貼沉迷警告等。此外，現行牌照費用自2000年至今未有調整，局方將一併研究是否需要調整收費。

提出兩方案規管網吧

針對網吧的規管，局方提出兩項方案：第一方案：將「網吧」直接納入《遊戲機中心條例》的發牌制度，全面受現行規管框架監管，包括防火、樓宇安全等牌照條件，以及「成人場」（只准16歲或以上人士進入）或「兒童場」（只准16歲以下人士進入）的分類要求，並禁止穿著校服人士進入。

第二方案：參照現時規管電子競技場地的做法，訂立豁免制度。符合政府嚴格條件的網吧可逐一申請豁免申領遊戲機中心牌照，但仍須遵守與電競場地相同的規管要求。

撰文：經濟通採訪組

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