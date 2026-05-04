稅務局今日派發277萬份報稅表，印花稅勁飆61%

稅務局今日（4日）正式發出約277萬份2025/26課稅年度報稅表，當中電子報稅表佔92萬份，紙本報稅表則有185萬份。一般納稅人須於6月4日或之前遞交，經營獨資業務人士的截止日期為8月4日。若透過網上平台提交個別人士報稅表，可獲自動延期一個月。

稅務局局長陳施維（中）

稅收方面，2025/26財政年度整體稅收臨時數字為4583億元，按年增加838億元，升幅達22%。各主要稅種均錄得增長：薪俸稅收為977億元，上升10%；利得稅收為2126億元，增長20%；印花稅收為1,026億元，大幅飆升61%，成為升幅最大的稅種。

稅務局同時估算，2026/27財政年度總稅收約為4551億元，較2025/26年度的臨時數字4583億元為低，反映政府對來年稅收前景持審慎態度。

政府豁免宏福苑業主及居民25/26年度應繳稅款，去年已寬免24/25年度應繳稅款餘額

（資料圖片）

政府今日宣布，為減輕大埔宏福苑火災受影響居民及業主的經濟負擔，將進一步寬免2025/26課稅年度的應繳稅款。稅務局將於今年第三季向相關人士發出個別人士報稅表，用以評核2026/27課稅年度的暫繳稅款。

事實上，政府早於去年12月已公布首輪稅務寬免措施，涵蓋宏福苑業主及居民的2024/25課稅年度應繳稅款餘額，以及整個2025/26課稅年度的稅款。換言之，受災戶在未來兩個課稅年度將獲得全面的稅務紓緩。

政府表示，是次寬免旨在協助受火災影響的人士渡過難關，減輕其重建家園期間的財務壓力。有關細節可向稅務局查詢。

撰文：經濟通採訪組

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