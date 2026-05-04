  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

稅務局今日派發277萬份報稅表，印花稅勁飆61%

04/05/2026

　　稅務局今日（4日）正式發出約277萬份2025/26課稅年度報稅表，當中電子報稅表佔92萬份，紙本報稅表則有185萬份。一般納稅人須於6月4日或之前遞交，經營獨資業務人士的截止日期為8月4日。若透過網上平台提交個別人士報稅表，可獲自動延期一個月。

 

稅務局今日派發277萬份報稅表，印花稅勁飆61%

稅務局局長陳施維（中）

 

　　稅收方面，2025/26財政年度整體稅收臨時數字為4583億元，按年增加838億元，升幅達22%。各主要稅種均錄得增長：薪俸稅收為977億元，上升10%；利得稅收為2126億元，增長20%；印花稅收為1,026億元，大幅飆升61%，成為升幅最大的稅種。

 

　　稅務局同時估算，2026/27財政年度總稅收約為4551億元，較2025/26年度的臨時數字4583億元為低，反映政府對來年稅收前景持審慎態度。

 

政府豁免宏福苑業主及居民25/26年度應繳稅款，去年已寬免24/25年度應繳稅款餘額

 

稅務局今日派發277萬份報稅表，印花稅勁飆61%

（資料圖片）

 

　　政府今日宣布，為減輕大埔宏福苑火災受影響居民及業主的經濟負擔，將進一步寬免2025/26課稅年度的應繳稅款。稅務局將於今年第三季向相關人士發出個別人士報稅表，用以評核2026/27課稅年度的暫繳稅款。

 

　　事實上，政府早於去年12月已公布首輪稅務寬免措施，涵蓋宏福苑業主及居民的2024/25課稅年度應繳稅款餘額，以及整個2025/26課稅年度的稅款。換言之，受災戶在未來兩個課稅年度將獲得全面的稅務紓緩。

 

　　政府表示，是次寬免旨在協助受火災影響的人士渡過難關，減輕其重建家園期間的財務壓力。有關細節可向稅務局查詢。

 

撰文：經濟通採訪組

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

02313

申洲國際

45.800

異動股

01932

中漆集團

0.440

異動股

00017

新世界發展

8.800

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02313 申洲國際
  • 45.800
  • 01932 中漆集團
  • 0.440
  • 00017 新世界發展
  • 8.800
  • 09982 中原建業
  • 0.117
  • 08529 優博控股
  • 0.370
股份推介
  • 00836 華潤電力
  • 19.580
  • 目標︰$21.00
  • 00945 宏利金融－Ｓ
  • 301.800
  • 目標︰--
  • 03908 中金公司
  • 21.180
  • 目標︰$22.00
  • 02209 喆麗控股
  • 3.010
  • 目標︰--
  • 00941 中國移動
  • 83.850
  • 目標︰$88.90以上
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 131.200
  • 00700 騰訊控股
  • 472.200
  • 00005 滙豐控股
  • 136.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 159.200
  • 01211 比亞迪股份
  • 101.000
報章貼士
  • 06869 長飛光纖光纜
  • 225.800
  • 目標︰$260.00
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 131.200
  • 目標︰--
  • 00763 中興通訊
  • 26.080
  • 目標︰$28.00
熱炒概念股
即時重點新聞

05/05/2026 17:15  《盤後部署》北水復市前港股回落未必差，泡泡瑪特雪櫃炒起證未過氣

05/05/2026 16:32  《本港經濟》本港第一季GDP預估增長5.9%，遠超預期，並為近五年來最強季度增長

05/05/2026 16:13  恒指全日跌197點收報25898，成交僅1222億元逾半年新低，滙控績後插足半成

05/05/2026 15:19  新世界(00017)傳計劃出售三家香港酒店投資組合中50%股權，估值達156億元

05/05/2026 13:07  《異動股》長和午後逆市升4%，售英國電訊業務料套現455億元

04/05/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近122億元，買中芯沽騰訊

05/05/2026 08:48  【大行炒Ｄ乜】大摩升寧王評級至超配，高盛升稀宇至買入目標維持千元

05/05/2026 16:34  《財資快訊》美電升報7.8361，一周拆息較上日微升至2.47%

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

香港經濟 | 本港第一季GDP預估增長5.9%，遠超預期，並為近五年來最強季度增長新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指全日跌197點收報25898，成交僅1222億元逾半年新低，滙控績後插足半成新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 油價急飆金融航空金礦股齊受壓，滙控業績遜預期股價急挫新文章
品味生活
生活
人氣文章

基金債券攻略．凌風

零售債券，供應不似預期
人氣文章

陶冬天下．陶冬

鮑威爾勢為短期內減息製造門檻新文章
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

在泰國搞大人個肚 試管嬰兒技術水準已極接近美國新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living Feature

Rosewood御用設計師Lillian Wu操刀Pavilia Rosa，演繹低調奢華美學 新文章
人氣文章

Beauty Feature

底妝三部曲！開箱Clé de Peau Beauté鑽光底妝系列：解鎖如「水光針」般的剔透妝效！ 新文章
人氣文章

Fashion Feature

告別大Logo崇拜 ! Miu Miu Matelassé 20週年 : Arcadie、Wander新色背後的優雅與叛逆 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
啞鈴肩膊肌力訓練：強化肌力+減低受傷風險
人氣文章
前列腺健康｜男士必讀！7大生活習慣損害前列腺健康＋注意7大警號！4類食物天然養護前列腺健康
人氣文章
立夏養生｜夏季護心救腎秘訣，吃苦清心火，2款食療必試新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/05/2026 17:48
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/04/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/05/2026 17:48
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/05/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞05/05/2026
香港經濟 | 本港第一季GDP預估增長5.9%，遠超預期，並為近五年來最強季度增長
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

關稅戰 | 特朗普下周起對歐盟汽車加徵25%關稅

02/05/2026 01:35

關稅戰

從白宫記者宴會槍擊看美國暴力的上樑效應

30/04/2026 12:00

大國博弈

美國議息 | 鮑威爾5月卸任主席後將留任理事，強調無意干預特...

30/04/2026 03:12

貨幣攻略

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區