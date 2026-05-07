  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

許正宇到訪烏茲別克斯坦中央銀行和證券交易所，積極探索拓展雙方金融合作機遇

07/05/2026

　　財經事務及庫務局局長許正宇於5月6日（塔什干時間）在烏茲別克斯坦首都塔什干，到訪當地中央銀行和證券交易所，積極探索拓展雙方金融合作的機遇。

 

許正宇到訪烏茲別克斯坦中央銀行和證券交易所，積極探索拓展雙方金融合作機遇

財經事務及庫務局局長許正宇在烏茲別克斯坦首都塔什干，到訪當地中央銀行

 

香港目標3年內將黃金倉儲容量擴展至逾2000噸

 

　　許正宇與烏茲別克斯坦中央銀行國際儲備管理部副主任Kamol Alimukhamedov會面時，重點介紹香港正積極推進建設與國際高度接軌的黃金交易市場，包括全力推展香港黃金中央清算系統，並在今年內試營運。此外，香港已訂立明確發展目標，在3年內將黃金倉儲容量擴展至超過2000噸，其中香港機場管理局已展開項目，提升機場倉儲設施至千噸級別。

 

　　許正宇表示，期望兩地以黃金合作為切入點，進一步深化「一帶一路」沿線國家及其他國際市場參與者之間的聯繫，延續古代絲綢之路促進貿易與經濟融合的歷史成果。

 

到訪塔什干證券交易所，冀善用香港集資平台進行融資

 

許正宇到訪烏茲別克斯坦中央銀行和證券交易所，積極探索拓展雙方金融合作機遇

許正宇（左二）到訪塔什干證券交易所，交易所行政總裁Fayzulla Tashov（左一）

 

　　同日，許正宇也到訪塔什干證券交易所，與其行政總裁Fayzulla Tashov會面。他指出，香港作為國際金融中心，近年積極加強與海外市場的聯繫，港交所認可證券交易所名單現已涵蓋20家海外交易所。正值烏茲別克斯坦企業鼓勵國際資本投資之際，歡迎其善用香港作為主要集資平台的優勢進行股本和債券融資，例如發行人民幣債券以支持人民幣貿易結算及相關交易，從而進一步促進烏茲別克斯坦與內地之間的經貿往來。

 

　　許正宇亦與烏茲別克斯坦共和國總統副顧問（策略發展）Sarvar Khamidov見面，討論可如何加強香港與烏茲別克斯坦的金融合作，包括盡早啟動全面性避免雙重課稅協定磋商。

 

香港會持續深化與中亞地區金融合作

 

　　在塔什干短暫停留期間，許正宇也拜會了中國駐烏茲別克斯坦大使館臨時代辦王繼偉，並感謝中央政府一直以來對香港特別行政區的關心與支持。他提到，過去數天出席亞洲開發銀行理事會年會期間，已與各成員就區域發展議題、共同挑戰及應對策略進行深入而富有成效的交流，同時推廣香港作為唯一匯聚中國優勢與全球優勢於一體的國際城市，是連接內地與世界市場的重要門戶。

 

　　他提到，香港將繼續透過多項開拓新增長動能的舉措，包括發展黃金及大宗商品市場，進一步鞏固國際金融中心地位，並為國家建設金融強國作出貢獻。中亞地區作為「一帶一路」的重要板塊，香港會持續深化與該區域的金融合作。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

00004

九龍倉集團

29.900

異動股

09999

網易－Ｓ

185.600

異動股

03330

靈寶黃金

23.160

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00004 九龍倉集團
  • 29.900
  • 09999 網易－Ｓ
  • 185.600
  • 03330 靈寶黃金
  • 23.160
  • 06809 瀾起科技
  • 357.600
  • 08400 亞洲先鋒娛樂
  • 0.085
股份推介
  • 00992 聯想集團
  • 12.560
  • 目標︰$13.20
  • 00836 華潤電力
  • 20.060
  • 目標︰$21.00
  • 00945 宏利金融－Ｓ
  • 312.000
  • 目標︰--
  • 03908 中金公司
  • 21.740
  • 目標︰$22.00
  • 02209 喆麗控股
  • 3.040
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 477.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 140.900
  • 09992 泡泡瑪特
  • 162.200
  • 00388 香港交易所
  • 427.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 31.120
報章貼士
  • 00116 周生生
  • 12.360
  • 目標︰$14.50
  • 02230 羚邦集團
  • 0.250
  • 目標︰--
  • 02050 三花智控
  • 35.400
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

07/05/2026 17:00  《盤後部署》外圍喜氣衝天恒指見兩個月高，藥股落後和黃醫藥底部謀反彈

07/05/2026 18:08  《打擊貪腐》國防部前部長魏鳳和、李尚福受賄罪成，分別判死緩

07/05/2026 16:30  恒生投資：對港股維持中性觀點，建議續低配消費股，超配受AI「超級周期」帶動科技股

07/05/2026 16:35  澳博第一季盈轉虧蝕6200萬，博彩淨收益按年跌22.8%

07/05/2026 16:41  【外儲回升】中國4月外匯儲備升至3.41萬億美元，連續18個月增持黃金

07/05/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出47.97億元，買中芯沽騰訊

07/05/2026 08:56  【大行炒Ｄ乜】摩通唱好兩國營房企，兩大行追蹤瀾起科技

07/05/2026 16:28  《財資快訊》美電升報7.8322，一周拆息較上日微升至2.45%

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

AI | 香港寬頻投入1億元建設及營運AI行業生態，今推出「AI+國產算力平台」新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒生投資：對港股維持中性觀點，建議續低配消費股，超配受AI「超級周期」帶動科技股新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 外儲升金儲續增，銀行傳收緊零售信貸，股匯齊揚新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

GLOBAL Wednesday｜晶片股升到癲高追定觀望｜滙控績後翌日反彈市場諗多咗？
人氣文章

購物兵團

一田大減價低至2折︱超市$20／$28／買一送一專區＋PayMe$48優惠券＋小熊維尼星之卡比精品
人氣文章

政政經經．石鏡泉

特朗普的無奈
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion Feature

Met Gala 2026穿上身的藝術時尚：Beyoncé十年回歸、Blackpink全員合體 20+紅毯造型盤點
人氣文章

電影寓言．朱相楠

當代影壇的創造力之最：Richard Linklater 夢回歐美前朝
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

一日漫遊英國城市Bath：古蹟Palladian Bridge、著名地標The Circus，從市中心購物再到郊外莊園 ！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
漢坦病毒｜致命率達40%！比新冠病毒頑強，世衛恐人傳人！即睇症狀及預防措施 新文章
人氣文章
立夏養生｜夏季護心救腎秘訣，吃苦清心火，2款食療必試
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/05/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/05/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/05/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/05/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話07/05/2026
AI | 香港寬頻投入1億元建設及營運AI行業生態，今推出「AI+國產算力平台」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

大國交往失倫常，習特會後定江山

07/05/2026 15:03

大國博弈

中東戰火 | 伊朗戰火第69日，北京強調全面止戰，德黑蘭料4...

07/05/2026 09:09

中東戰火

美國議息 | 鮑威爾5月卸任主席後將留任理事，強調無意干預特...

30/04/2026 03:12

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區