香港經濟 | 滙豐上調今明年香港GDP增長預測，中東衝突影響有限，「避風港」優勢吸引資本

滙豐環球投資研究今日（7日）發表最新香港經濟報告，將2026年香港本地生產總值（GDP）增長預測，由原先2.7%上調至3.8%；2027年香港GDP增長預測則由原先2.8%上調至3%。

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滙豐環球投資研究大中華區高級經濟師辛怡然表示，本地增長正在鞏固，鑑於香港的經濟結構，預期中東衝突的影響相對有限；「避風港」優勢和互聯互通吸引資本和人才，財富提振消費，投資亦受惠於AI人工智能的推動。

報告提及，該行上調香港經濟增長預測以反映基礎穩健，內需更強勁的情況，「我們對香港的增長前景轉為抱持更具建設性看法，因為第一季GDP數值強勁，按年增長5.9%，達到近5年來的高點，中東衝突的直接影響相對有限，且本地實力有鞏固跡象」。

報告表示，香港的經濟結構主要由服務業驅動的，雖然幾乎所有能源都靠進口，但很大一部分來自中國內地，僅有限比例從中東進口，港府也透過燃料補貼、降低隧道費成本，以向受影響的行業提供直接支持，幫助減輕一些影響。此外，在各種不確定性情況下，香港的避風港吸引力可能會吸引尋求穩定的資本。

報告指出，AI人工智能帶動的需求繁榮以及與內地相關的貿易的一些復甦，可能是今年貿易的關鍵緩衝。儘管如此，中東衝突對全球需求的長期影響仍存在下行風險，並指由於住宅房地產行業的復甦持續增強，積極的財富效應使消費有所改善，同時勞動市場也有所改善，預計今年商品和服務的消費將轉向更多的可自由支配的消費。

撰文：經濟通採訪組

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