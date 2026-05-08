  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

港府發行276億港元等值綠色債券及基建債券，超購約7.6倍

08/05/2026

　　香港特區政府公布，在政府可持續債券計劃和基礎建設債券計劃下成功定價約276億港元等值的綠色債券及基礎建設債券，涵蓋港元、人民幣、美元及歐元。

 

港府發行276億港元等值綠色債券及基建債券，超購約7.6倍

（資料圖片）

 

　　在本月月6日舉行網上路演後，這批綠色債券和基建債券在周四（7日）定價。收益率方面，30億港元的30年期基建債券為3.95%；60億元人民幣的20年期基建債券為2.6%；60億元人民幣的30年期基建債券為2.7%；5億美元的5年期基建債券為4.052%；及7.5億歐元的8年期綠色債券為3.119%。

 

認購額為發行額約8.6倍

 

　　是次發行吸引了來自亞洲、歐洲、中東和美洲，超過30個市場的環球投資者廣泛參與，錄得總認購金額約2390億港元等值，認購額為發行額的約8.6倍。其中，30年期港元債券的發行規模為去年首次發行的兩倍，2024年首次推出的20年期及30年期的長年期人民幣債券亦繼續廣受投資者歡迎。

 

陳茂波：發基建債為北都融資，加快惠民項目落成

 

　　財政司司長陳茂波表示，特區政府發行的基建債券為包括北部都會區在內的重要基建項目融資，讓惠及經濟發展和民生的項目能夠加快落成；其中綠色債券亦支持綠色和低碳轉型項目，並鞏固提升香港綠色及可持續金融中心的發展。

 

　　他續指，這次特區政府繼續發行較長年期的港元和人民幣債券，並加大發行額，滿足機構投資者對投資長年期債券的需求，同時推動本港固定收益及貨幣市場的發展。其中，發行的人民幣債券將進一步豐富離岸人民幣投資產品的選擇，完善離岸人民幣收益率曲線，助力推進人民幣國際化。環球機構投資者對認購這批政府債券反應熱烈，充分反映他們對香港發展前景的信心。

 

募資將用於為綠色和基建項目提供融資或再融資

 

　　這批綠色債券和基建債券預計在本月14日交收，並於港交所和倫敦證券交易所上市。綠色債券和基建債券獲惠譽AA-、穆迪Aa3，以及標普全球AA+評級。募得資金將撥入基本工程儲備基金，並根據相關框架為合資格的綠色項目和基建項目提供融資或再融資。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

返回香港要聞

相關資料 - 

異動股

異動股

00700

騰訊控股

471.400

異動股

00019

太古股份公司Ａ

91.150

異動股

02676

納芯微

170.000

更多香港要聞

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00700 騰訊控股
  • 471.400
  • 00019 太古股份公司Ａ
  • 91.150
  • 02676 納芯微
  • 170.000
  • 06185 康希諾生物
  • 30.800
  • 06660 艾美疫苗
  • 3.070
股份推介
  • 00580 賽晶科技
  • 2.050
  • 目標︰$3.50
  • 00992 聯想集團
  • 12.540
  • 目標︰$13.20
  • 00836 華潤電力
  • 20.080
  • 目標︰$21.00
  • 00945 宏利金融－Ｓ
  • 310.200
  • 目標︰--
  • 03908 中金公司
  • 21.460
  • 目標︰$22.00
人氣股
  • 09868 小鵬集團－Ｗ
  • 61.300
  • 00700 騰訊控股
  • 471.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 139.000
  • 09992 泡泡瑪特
  • 168.100
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 145.200
報章貼士
  • 01304 FORTIOR
  • 150.400
  • 目標︰$150.00
  • 00001 長和
  • 73.300
  • 目標︰--
  • 01024 快手－Ｗ
  • 52.950
  • 目標︰$53.00
熱炒概念股
即時重點新聞

08/05/2026 17:15  《盤後部署》美伊霍峽擦槍亞股回吐溫和，憧憬樓市回暖萬科低位見支持

08/05/2026 18:07  美團、攜程等平台承諾持續優化算法機制並保持透明度，包括展示價格變動原因等

08/05/2026 17:32  【ＡＩ】阿里(09988)否認數據中心使用過任何被禁售英偉達芯片

08/05/2026 13:32  【阿里預測】阿里(09988)第四財季料少賺52%，賬面CMR增速或遜預期，聚焦AI投資指引

08/05/2026 17:17  國泰航空本月16日起下調客運燃油附加費，短途航班降至339元，長途減至1362元

08/05/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近132億元，買快手沽小米

08/05/2026 09:01  【大行炒Ｄ乜】摩通升創科目標見176元，大和升濰柴評級至跑贏大市

08/05/2026 16:25  《財資快訊》美電升報7.8295，一周拆息較上日微升15基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

美股收盤 | 納指及標指收市續創新高，英特爾飆升近14%新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

港府發行276億港元等值綠色債券及基建債券，超購約7.6倍新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

AI | 阿里否認數據中心使用過任何被禁售英偉達芯片新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

香港迪士尼樂園2026︱6 月全新Pixar好友星空匯演＋水花派對回歸＋美食商品預告＋酒店住宿優惠新文章
人氣文章

搵食地圖

母親節大餐2026︱周生生 x 翠亨邨午市套餐$780兩位＋春竹美饌點心＋花膠湯＋送禮品及免加一優惠
人氣文章

手機情報站．徐帥

OPPO Find X9 Ultra │ 哈蘇Master相機系統，10倍光學長焦鏡頭，影像規格極強新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty Feature

從日常保養到奢華寵愛！母親節護膚品精選：精華液、面霜、眼霜，為肌膚逆齡重塑緊緻 新文章
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

母親節禮物提案！從腕錶、珠寶到珍珠鋼筆，送上貼心禮物打造難忘一年 新文章
人氣文章

Watch & Jewelry Feature

母親節珠寶提案：FRED 幽雅航海扣 、Tiffany 黃金交替扣環、Pomellato海藍托帕石，盡顯女性知性光彩
健康好人生 Health Channel
人氣文章
深港醫療無縫對接 深圳希華愛康健醫院：港人跨境體檢與眼科服務新選擇 新文章
人氣文章
名人保養｜前港姐冠軍楊婉儀跑馬拉松，素顏自然流露歲月痕跡新文章
人氣文章
降膽固醇｜餐前飲1杯，7日排脂量激增55%！醫生推薦「Omega-3之王」亞麻籽飲品 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/05/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/05/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/05/2026 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/05/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話09/05/2026
美股收盤 | 納指及標指收市續創新高，英特爾飆升近14%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火70日，美伊在霍爾木茲海峽互轟數小時，...

08/05/2026 09:10

中東戰火

美行刺「文化」5特點，揭暗殺背後真相

08/05/2026 08:26

大國博弈

說說心理話

關稅戰 | 特朗普下周起對歐盟汽車加徵25%關稅

02/05/2026 01:35

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區