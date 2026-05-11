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陳茂波：本港未來經濟前景積極正面，惟不知何時有黑天鵝，需謹慎評估全年經濟預測

11/05/2026

　　本港首季GDP預估按年增長5.9%，勝預期，並為近五年來最強季度增長。財政司司長陳茂波出席電台節目時表示，雖然貿易戰持續，但本港出口強勁，內地和香港商界敏捷和靈活，加上近年出現人工智能（AI）熱潮，出口受惠於AI相關設備，是可喜的形勢。

 

陳茂波：本港未來經濟前景積極正面，惟不知何時有黑天鵝，需謹慎評估全年經濟預測

（資料圖片）

 

謹慎評估全年經濟預測，不知何時有黑天鵝

 

　　政府今年初在財政預算案中估算今年全年經濟增長2.5%至3.5%，被問及會否更新今年全年經濟增長預測，陳茂波表示，未來變數仍很大，包括地緣政治和油價，現今世代不確定性多，不知何時出現黑天鵝，故需謹慎評估。至於會否更新全年增長預測，政府經濟師將考慮各方面因素，稍後作出公布。

 

　　他稱，過去幾年的投資增長只是單位數字甚至低單位數字，但今年首季投資按年增長17%，反映市場看好前景。他亦仔細看過，數字中除部分是買機器等，有部分是與建築相關，反映樓市回穩且穩步向好，預期建築行業恢復力度更加大。

 

未來經濟前景積極正面，冀創科成重要經濟動力

 

　　陳茂波指出，本港未來經濟前景積極正面，雖然有地緣政治挑戰，油價上升帶動通脹，但本港金融市場的情況，加上當局著力發展北部都會區，希望經濟增長引擎不單止是金融貿易，假以時日創科亦能成為重要經濟動力。

 

　　他又指，本港在經濟上的亮麗數字，與各行業實際感受有落差，其中金融、貿易、創科等範疇，脈搏會貼近很多。在餐飲而言升得慢些，但起碼已扭轉形勢、平穩。他認為其他行業需要轉型，政府亦會出台一些政策幫助他們。他又稱，本港樓巿穩定，會令大家有信心消費；當局將舉辦多項大型活動，期望吸引更多旅客，帶動更多基層職位發展。

 

　　陳茂波稱，相信今年投資環境積極正面，目前約四成資金來自歐美機構投資者，勢頭不錯。香港作為國際金融中心和領先的股票市場，最重要是有更多好公司進駐，股票市場亦要與時並進。他透露正檢視可否提升「同股不同權」架構，增加流動性。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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