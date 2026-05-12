政府擬第三季邀請平台申請網約車牌照，第四季展開籌備工作

運輸及物流局與運輸署向立法會提交的最新文件顯示，政府計劃於今年第三季邀請有興趣的平台公司申請網約車服務牌照，並於第四季展開相關籌備工作。

(Shutterstock)

立法會已於去年通過規管網約車的條例草案。政府表示，會繼續聽取各界意見，從滿足市民出行需求與乘車體驗、實際運力對道路資源及公共交通生態的影響等因素作出考慮，以便在稍後提交立法會的憲報公告中，就可發出的車輛許可證數目訂立上限。

文件指出，的士業界對網約車數量並無主流想法。個別業界組織認為發牌上限應訂於數千輛；有個別的士車隊營辦商則建議發出最少1萬個車輛許可證。而網約車平台普遍建議發出數萬個許可證。社會輿論普遍認為，政府釐定數量上限時應充分考慮市民需求及乘車體驗；根據運輸署相關需求調查，若只發出數千個許可證並不能滿足需求。

就有關發牌數目，當局引述意見指出，網約車服務需求會隨經濟發展及遊客增長而增加；參考外地經驗，網約車數目是的士的數倍，認為政府應發出多於現時的士數目（約1.8萬輛）的許可證。但亦有意見認為，香港情況獨特，不應照搬其他地方經驗，加上網約車規管屬全新政策，政府應採取更審慎態度，在照顧市民出行需求的同時，亦考慮本地實際情況及行業發展，讓規管制度順利平穩落地。

當局提到，有些聲音主張應發出至少1萬個許可證，亦有意見認為可發出多於此數、但不多於的士數目的許可證，例如約1.5萬個。參考有關運力換算，該數量網約車能提供的運力大約等於數千輛的士。

在時間表方面，政府將於第三季同步推出的士和網約車綜合筆試，第四季邀請車輛和司機申請相關許可證，並陸續公布申請結果。獲核准的網約車平台預計於第四季起開展籌備工作，包括招募車主兼司機登記並進行認證，以及落實各項規管措施以符合法例規定和牌照條件。

撰文：經濟通採訪組

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